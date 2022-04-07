15+ человек, которые жили себе спокойно, а потом вжух — и осознали свой возраст
Время летит с бешеной скоростью, но в повседневной суете мы этого не видим. Вот так живешь себе спокойно, и тут внезапно выясняется, что с момента выхода первого фильма о Гарри Поттере прошло уже больше 20 лет. А ты ведь буквально недавно на него в киношку бегал вместо уроков.
Мы в AdMe.ru тоже частенько забываем о своем возрасте. Прямо как эти 19 человек.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: DerArto / Pikabu
- Друг позвал на день рождения. Скинул ему на карту ₽ 5 000. Прихожу, а он мне с порога: «Твой подарок прямо кстати! Я так тебе благодарен!» Спрашиваю: «Как потратишь?» И человек с тем же блеском в глазах, что и 15 лет назад, сказал: «Сделаю биохимический анализ крови!» © AlexBessonov / Pikabu
- У меня сын тоже забавное выдал.
— Мама! Тебе целых 30 лет. Ничего себе, как много! А тете Лене сколько?
— 22.
— Всего 22? Она еще такая молоденькая, а уже на работу ходит? © evakaby / Pikabu
- Я просто обалдела сегодня, когда студент уверенно заявил, что люди старше 35 лет не пользуются социальными сетями, ведь «их нет в интернете». © EloiseFaichney / Twitter
- Друзья пригласили на день рождения сына — 11 лет парню исполнилось. Вручаю подарок и говорю: «Ну что, Жень, ждешь письма из Хогвартса?» А он отвечает: «Нет, конечно, это же для тех, кому за 30».
- Мне тогда не исполнилось еще и 30 лет. У меня было около $ 200 в кармане, машина с полным баком бензина и целых 7 часов свободного времени в одном из крупнейших городов мира. Что я должен сделать? Погулять? Пойти в клуб или на шопинг? Сходить в кино? Весь мир был у меня под рукой. Но я пошел домой и постирал белье, послушал радио, потом вздремнул. Потом я разгадал судоку. Потом поиграл в «Цивилизацию». Именно тогда я понял, что старею. © Matthew Bates / Quora
- Мне было за 20. На работе я болтал со стажеркой. Не помню о чем, но она спросила, сколько лет кому-то из наших коллег. И я такой: «Не знаю, он примерно нашего возраста». Она ахнула и спросила: «Как ты думаешь, сколько мне лет?» Тогда и я ахнул и спросил: «Как ты думаешь, сколько мне лет?!» Во всяком случае, именно тогда я понял, что уже «не молод». © deresroka / Reddit
- В прошлые выходные я пришел в ночной клуб, и все вокруг выглядели как дети. © smegly87 / Reddit
- Песню, которую я любила в подростковом возрасте, включили в эфире в качестве ретрошлягера. © LucyVialli / Reddit
- У моего 17-летнего племянника есть девушка, которая любит послушать «старичков» — знаете, вроде Pearl Jam и The Smashing Pumpkins. Это заставило меня почувствовать себя старым, лол. © Tauber10 / Reddit
- Когда ехал домой, увидел, как соседские дети пытались снять знак «Стоп». Я притормозил машину, опустил стекло и сказал: «Я думаю, вам не стоит это делать». Я имел в виду «прекратите, пока вас не застукали взрослые». Но дети послушались меня, будто я и был тем самым взрослым. © Ralfarius / Reddit
- Мы с моим лучшим другом решили сходить на концерт в следующем месяце и впервые подумали, что нам стоит взять билеты не в танцевальный партер, а на сидячие места. © Nyx_Fallweather / Reddit
- Мой ребенок попросил меня сделать колесо, и я с радостью согласилась, будучи уверенной в том, что у меня все получится. Я уже встала, чтобы начать делать этот трюк, и тут же уставилась в пол. В мозгу зазвучал сигнал: «Опасность!» Вот тогда я поняла, что старею. © J-to-the-e-s-s0829 / Reddit
- 36 лет — поразительный возраст. Если бы вы родили ребенка в 18 лет, ему бы тоже исполнилось 18. И, возможно, он бы тоже уже родил ребенка, и тогда вы бы стали бабушкой или дедушкой. © crewthsr / Reddit
- Повзрослел, как по мне, — это не тогда, когда начал жрать оливки и горький шоколад, а когда можешь спокойно прихлопнуть рукой таракана, без стеснения подсказать кому-то на ушко, что ширинка расстегнута, спокойно можешь признать свою ошибку, ну и, конечно же, сказать ребенку, что он не идет в садик / школу, и поехать с ним в парк аттракционов! © Subjectiviy / Pikabu
- Мне было 32, но выглядел я старше своего возраста. В магазин, где я работал, зашла женщина лет 30. Я начал рассказывать ей о наших рекламных акциях, потом мы стали болтать о всякой ерунде. И вдруг она меня спрашивает: «А сколько у тебя внуков?» Я был буквально ошеломлен, в том числе и потому, что в то время я даже не думал о детях, не говоря уже о внуках. Когда я начал поднимать челюсть с пола, она сказала, что ей 37 лет и она покупала подарки для внука, который должен был родиться через несколько дней. © mpp1000 / Reddit
- У меня есть подруга, которая на 2 недели меня младше, и она родила в 18 лет. Сейчас нам по 40, у меня 2-летний ребенок, а у нее — 22-летний. © marle217 / Reddit
- Знаете, что такое «поздние родители»? Это когда укладывал-укладывал, а потом сустав хрустнул — и все заново. © Vespula / Pikabu
AdMe/Народное творчество/15+ человек, которые жили себе спокойно, а потом вжух — и осознали свой возраст
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