15+ человек, которые жили себе спокойно, а потом вжух — и осознали свой возраст

Время летит с бешеной скоростью, но в повседневной суете мы этого не видим. Вот так живешь себе спокойно, и тут внезапно выясняется, что с момента выхода первого фильма о Гарри Поттере прошло уже больше 20 лет. А ты ведь буквально недавно на него в киношку бегал вместо уроков.