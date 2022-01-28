15 человек, которые здесь не для того, чтобы следовать вашим стереотипам

Всем нам хочется так или иначе проявить свою индивидуальность. Кто-то это делает с помощью творчества, другие совершают привычные ежедневные дела нестандартным способом, а некоторые просто не хотят соответствовать ничьим ожиданиям.

Мы в AdMe.ru ценим оригинальность, и герои нашей подборки проявляют ее как могут. А в конце вас ждет бонус, который подтверждает, что и животные могут быть неординарными.

Возраст — ничему не помеха

Прицеп этого автомобиля является половиной такой же машины

Вот почему не следует судить человека, не узнав его лучше

Новая подружка брата ведет инстаграм «фитнес-тренера». Она выкладывает себя любимую и подписывает фото мудрыми мыслями: «Сила воли, ее нужно иметь». Раздает советы о том, как пить воду: «Каждый день нужна жидкость. Это надо знать». Я все хохотала над ее интеллектом, пока однажды она не заговорила при мне о физике, объясняя научную гипотезу. Оказалось, физмат с красным дипломом окончила, просто наука показалась скучной, а себя фоткать — это прикольно, творческая работа. © Подслушано / Ideer

«Перевернутая рождественская елка моей тети»

Когда прямо говоришь, чего хочешь, а все думают, что ты шутишь

«Моя жена ест мороженое вилкой»

Люди обожают всяческие стереотипы

«Как я готовлю свой горячий бутерброд с сыром»

Штамп в паспорте не главное

Недавно дошло, что среди наших друзей и сверстников нет людей, у кого не было бы за плечами развода. Кто-то воспитывает чужих детей, кто-то живет во втором/третьем браке, а кто-то одинок после развода. Мы же 20 лет знакомы, 19 из них — страсть, любовь, общие дети, планы (кредитов нет), пережитые счастливые и горькие моменты, общие воспоминания и путешествия в дальние страны. При этом мы так и не оформили наши отношения официально. © Подслушано / Ideer

«То, как мой тесть хранит этот шнур»

«Да, я вяжу!»

Еще в детстве мама научила меня вязать, чем, собственно, я и занимаюсь в свое свободное время. Не могу понять, почему большая часть народа начинает смеяться и подкалывать, что за странные стереотипы? Александр, 25 лет. © ou4elex / Pikabu

«Брал вчера кофе с собой»

«На кассе:

— Вам какой стаканчик: желтый или розовый?

— А что, есть разница в них?

— Кто-то принципиально не хочет розовый, представляете!

— Это совсем не дело, нужно бороться со стереотипами. Давайте розовый!

— А давайте! Это вам!»

«Муж, перед тем как уехать на дачу, сварил мне пять литров борща»

Когда у ребенка больше опыта, чем у взрослых

Так забавно: на каруселях в соседней кабинке сидят два амбала и орут тонким от страха голоском, жалея, что не застраховали свою жизнь, а впереди девочка лет семи даже не впечатлилась. © Подслушано / Ideer

«Думал, что у этого человека дырки в носках. Но нет, оказывается, он просто носит „носки“ для лодыжек»

Бонус: «Моя собака предпочитает спать на крыше своего домика, а не внутри него»