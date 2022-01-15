15 человек, которые заходят в интернет, чтобы нас согнуло пополам от смеха

Все мы частенько, устав от будней, заходим на развлекательные ресурсы, чтобы отдохнуть и посмеяться, благо в интернете просто тонна новостей, постов и картинок. Но иногда радует не столько сам пост, сколько комментарии под ним: там порой разворачивается настоящее соревнование в остроумии. Нам кажется, что пора уже ввести какую-то интернет-премию за самый потешный комментарий, ведь выдать колкое замечание сумеет не каждый.

Мы в AdMe.ru считаем, что комментарий к посту — это как чай с конфетками после тарелки борща: идеальное дополнение. Поэтому для сегодняшней подборки мы собрали ехидных острословов со всей сети, чтобы вы тоже похохотали.

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Любите комментировать посты в сети? А может, как и мы, коллекционируете самые блестящие комментарии? Поделитесь.

Внимание: в январе 2022 года мы исправили фактические неточности в этой статье.