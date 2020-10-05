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15+ человек, которые мыслят нестандартно и не боятся это демонстрировать

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С самого детства и по сегодняшний день нас, уже взрослых людей, не перестает интересовать окружающий мир. И пусть мы давно знаем, почему небо голубое, а трава зеленая, — у нас все еще больше вопросов, чем ответов, стоит лишь посмотреть по сторонам и призадуматься.

Сегодня AdMe.ru еще раз убедился в том, что взрослые — это просто более опытные дети, готовые снова и снова ставить всех вокруг в тупик своими неожиданными вопросами.

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© Wizard_Severus / twitter

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© _tomato_hater / twitter

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© stepylev / twitter

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© PleaseBeGneiss / twitter, © David Clode / unsplash, © fantareis / pixabay

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© Daashaaala / twitter

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© Depressive_cook / twitter

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© ol_fa_sol / twitter

Вам в голову приходили похожие мысли? Может быть, у вас есть ответ на какой-нибудь из этих вопросов?

Фото на превью palnom6 / twitter
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