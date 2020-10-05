15+ человек, которые мыслят нестандартно и не боятся это демонстрировать
С самого детства и по сегодняшний день нас, уже взрослых людей, не перестает интересовать окружающий мир. И пусть мы давно знаем, почему небо голубое, а трава зеленая, — у нас все еще больше вопросов, чем ответов, стоит лишь посмотреть по сторонам и призадуматься.
Сегодня AdMe.ru еще раз убедился в том, что взрослые — это просто более опытные дети, готовые снова и снова ставить всех вокруг в тупик своими неожиданными вопросами.
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Вам в голову приходили похожие мысли? Может быть, у вас есть ответ на какой-нибудь из этих вопросов?
Фото на превью palnom6 / twitter