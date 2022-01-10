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15 человек, которые явно скрипя зубами переживают встречу с родителями своей второй половинки

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Каждый родитель хочет лучшего для своего ребенка. Но некоторые из них забывают, что взрослые дети уже сами отлично справляются со своей жизнью. Такие родственники активно чудят в рамках уже новой семьи, да так, что только за голову остается хвататься.

Мы в AdMe.ru желаем всем героям и героиням этих историй терпения и спокойствия, а пока просто покажем, почему они во всем этом так нуждаются.

  • Свекровь приглашает себя на наши свидания и романтические выходные. Она чувствует себя обделенной и обиженной из-за того, что ее сыну весело, когда ее нет рядом. © wittles / Reddit
  • Родители моего парня помогли нам переехать в новое жилье, и мама поместила все вещи парня в одну спальню, а все мои — в другую. Затем, искренне сбитая с толку, она спросила, почему мы привезли только одну кровать, и сразу уточнила, заказали ли мы еще одну. © unknown author / Reddit
  • Мы ехали куда-то с родителями жены, и теща спросила меня: «Зачем ты делаешь татуировки? Это так непрофессионально», на что я ответил: «Потому что мне нравится». Ответил максимально не враждебно, как мне кажется. Она говорит: «Это не ответ взрослого человека! Что за глупости?!» И тут я закипел и говорю: «Вам нужен ответ взрослого человека? Хорошо, я взрослый, и мне не нужно никому ничего объяснять, даже вам. Вы довольны?» Тесть просто хихикнул себе под нос. А теща не разговаривала со мной несколько дней. © nathanaz / Reddit
  • Моя подруга была в круизе со своим мужем и всей его семьей (его родители, брат с женой, родители жены). Как-то они бездельничали и решили выяснить, что каждый из них купит, если вдруг выиграет в лотерею. Когда подошла очередь мужа моей подруги, ее свекровь выпалила: «Ну, я надеюсь, что первым делом ты купишь новую жену!» © lurking_misanthrope / Reddit
  • Моя бывшая свекровь покупала очень странные подарки. Однажды я получил галлон жидкости для омывателя ветрового стекла вместе с кучей других, совсем не нужных мне вещей. © mostlycareful / Reddit
  • Мучаюсь бессонницей, работаю до 3–4 утра, ложусь спать, в 6:30 встаю, чтоб отвести детей в детский сад, потом снова ложусь спать. Живу так уже пару месяцев. Приехала в гости свекровь, была предупреждена, что завтра я буду дома и что ночами я не сплю. С большим трудом заснув около 9, просыпаюсь в 10:15 под звуки орущего на всю квартиру ведущего «Модного приговора» и сопутствующие комментарии свекрови. Пытаюсь заставить мозг проснуться, лежу в кровати. Слышу, как хлопают дверцы шкафов на кухне — проверила все, наверное, еще и по 2 раза. И апогей: открывает дверь в мою спальню, застывает в дверях, я смотрю на нее офигевшими глазами поверх экрана телефона...
    — О!.. А я думала, тебя нет дома... — говорит, разворачивается и уходит.
    — А чего хотели-то? — кричу я вдогонку, но, видно, ведущий «Модного приговора» кричит громче. © ToryStory / Pikabu
  • Свекровь предложила моей маме съехать с 3-комнатной квартиры в нашу однушку, потому что, когда я родила, ее сын перестал высыпаться. В ответ на это предложение я послала и ее, и ее сына, который сразу сказал, что его все устраивает. © Yulia55 / Pikabu
  • Сегодня получили посылку с подарками на Новый год от свекрови. Мужу кожаную сумку, дочке куклу из этих Винкс, а мне 2 кухонных полотенца. Да, теперь у меня их ровно 34. © zuselik / Pikabu
  • Приехала теща в гости:
    — Дим, а те грибочки в баночке из-под майонеза, что я привозила, ты съел или выкинул?
    — Да съел вроде.
    — Надо же! Съедобные оказались! Ну, я тебе еще пару баночек привезла! Ты ешь на здоровье!
    P. S. Теща грибы не ест, только собирать любит! © unknown author / Pikabu
  • Есть у меня «горячо любимая» теща. В ее адекватности я усомнился после того, как жена рассказала мне о том, как мама учила ее переходить дорогу. Вы, наверное, подумали: «Подошла к проезжей части, посмотрела налево-направо, машин нет, тогда и иди»? Нет! «Подошла к проезжей части, нарисовала воображаемый пешеходный переход — и иди». Благо девочка смышленая, дело было в деревне, и воспитанием в основном занимались дедушка с бабушкой. © sadeest / Pikabu
  • Занималась пристройством животных. Свекровь попросила привезти ей кота. Выбрали красавца-кота, пару месяцев он у нас еще пожил (до свекрови еще доехать надо было в другой город). Кот — просто чудо. Умный, ласковый. И понятное дело, что кастрированный. Отвезли свекрови. Пару недель все хорошо, потом звонит мне в панике: «Это не кот! Это кошка!» Я спрашиваю, с чего она это взяла. В ответ: «Я нашла соски!» Тетке почти 60 уже. © unknown author / Bash
  • Купили новый компьютер, с крутым дисплеем и другими наворотами. Он так компактно вписался в интерьер. Пришла свекровь, увидела, запричитала: «За такую сумму вам так мало дали? Вот у соседев компьютер так компьютер, на полкомнаты, а вас надурили». © unknown author / Bash
  • Замужем 12 лет, и все эти годы свекровь пытается меня подловить (прийти в гости раньше) на грязной посуде или на уборке в самом разгаре. Но даже если она приходит на час раньше назначенного времени, у меня всегда идеальный порядок. Потому что у меня есть тайный помощник. Когда свекровь в очередной раз отправляется к нам, на мой телефон приходит СМС с оповещением. Мне повезло со свекровью, но еще больше мне повезло со свекром! © Подслушано / Ideer
  • Когда мы только встречались с будущим мужем, отношения со свекровью были нормальными. Самый треш начался в день свадьбы — она закрыла наш замочек и спрятала от него ключик. На второй день свадьбы устроила скандал из-за того, что я не назвала ее мамой, и объявила меня своим врагом номер один. А недавно пришла ко мне на работу и заявила, что по документам я всего лишь жена, а она мама. И что она знает про все мои «черные» дела. И сына ее я приворожила. © Подслушано / Ideer
  • Когда моя нынешняя свекровь подружилась с моим бывшим мужем, я знатно прифигела и не знала как реагировать на ее комментарии типа «ему так плохо без тебя, он уже и квартиру купил, чтоб вы жить могли там, он скучает». Проблему разрешил мой настоящий муж: «Мам, мне тоже без нее плохо будет, я тоже буду скучать, и квартиру я для нас двоих тоже куплю. А ему если скучно, так поживи пока ты с ним, если так переживаешь за человека». © Подслушано / Ideer

А как чудят родители ваших мужей или жен?

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