15 человек, которые явно не ожидали, что их логику обернут против них самих
Некоторые люди умеют виртуозно оборачивать все сказанное собеседником против него самого. Порой этот талант помогает выйти сухим из воды, а порой превращает курьезную ситуацию в шутку. Пожалуй, отдельный приз мы бы отдали пользователю, который сумел поздравить друга с днем рождения, когда тот явно был не в настроении.
Мы в AdMe.ru прошерстили интернет и отыскали людей, у которых, кажется, найдется ответ на все. А в конце мы оставили небольшой бонус, доказывающий, что иногда нужно быть осторожнее с желаниями.
«Выглядит вполне логично»
- Кассирша: «Вы в подарок берете?»
Я: «Да».
К: «Возьмите лучше эту. У нас акция — за ту же цену, но коробка подарочная».
Я: «Да мне так-то по фигу, какая коробка...»
К: «Так вы в подарок или для себя?»
Я: «В подарок для себя».
К: «...» © arturdzivia / Twitter
- Стоим на остановке, сын плачет. И тут влезает бабуля:
«Ай-ай-ай, сейчас милиционеру сдам».
Говорю, что против таких методов воспитания. Лицо бабули перекашивается:
«Вот молодежь пошла...»
А сын невозмутимо отвечает:
«Я вас милиционеру сдам за то, что вы маму обзываете!»
Горжусь своим сыном. © «Подслушано» / Ideer
- Супруга работает в «дочке» Газпрома в социальном отделе. Подходит знакомый и говорит: «Слушай, спроси у жены, какую она газовую плиту посоветует?»
Я: «А она здесь при чем?»
Он: «Так она ж в Газпроме работает!»
Я завис на несколько секунд, и тут меня осенило: «Возьми словенскую Gorenje!»
Он: «А почему именно ее?»
Я: «Так вроде тоже с температурой связано...» © AVzVA / Pikabu
«Кто бы ни вел их социальные сети, я просто хочу с ним поговорить»
- — Блин, странно, что в твои 29 лет тебя интересуют такие детские вещи, как мультики и видеоигры.
— А ты чем там увлекаешься?
— Спортивной ходьбой.
— Ну вот и ступай. © JustJessWh / Twitter
- Работаю в кол-центре. Звонит мужчина, просит перевести на менеджера. Спрашиваю: «Как вас представить?» Ответ: «Представьте меня без рубашки на белом коне!» Отличное настроение на весь день обеспечено! © «Подслушано» / Ideer
- Обрывки диалога из примерочной Zara:
— Слушай, эти кожаные лосины ничем не отличаются от твоих предыдущих, мы тратим время впустую.
— Ты тоже ничем не отличаешься от моего предыдущего парня, поэтому мне интереснее тратить время на лосины. © Wizard_Severus / Twitter
- Сижу дома, внезапно звонок в домофон. Там подруга с дочкой 5 лет. И далее подруга пояснила, как все было. Идут они с дочкой мимо нашего дома, и дочка говорит: «Мама, давай к тете Тане зайдем?» Подруга объясняет, что так не делают, без звонка в гости не ходят. А девочка призадумалась и говорит: «Так мы в дверь позвоним...» © tanktayberry / Pikabu
«Братишка учится во 2-м классе, получаю сегодня от матери сообщение»
- Стоим друга ждем. Надоело, звоним в домофон. Вопрос: «Ты где?» Ответ: «В лифте уже еду». © i617 / Pikabu
- В детстве в моем городе было очень много цыганок, но бабушка сказала, что их бояться не надо. Кроме одной: ее лучше обходить стороной. И вот как-то шла я по площади, а она за мной увязалась и повторяет всю дорогу: «Дай погадаю! Девочка, дай я тебе погадаю!» Я иду, не обращаю внимания, ускоряю шаг — не помогает. Не знаю, что на меня нашло, но я резко останавливаюсь, поворачиваюсь к ней и спокойным, ровным тоном отвечаю: «Давай я тебе сама погадаю». Такого ужаса в глазах постороннего человека я не видела ни разу в своей жизни. Цыганка споткнулась, резко замолчала и побежала от меня сломя голову. © «Подслушано» / Ideer
- Сын навещал прабабушку, ей за 80. Жалуется на здоровье, говорит: «Эх, дел у меня тут нет, хочу уже к деду на небо...» Сын в ответ: «А вдруг дед не хочет?» С эмпатией у него пока не очень. © oldValkyrie / Twitter
«Ребенок решил, что строка „для заметок“ в школьном дневнике для него, и устроил там филиал личного дневника»
Бонус: когда поняли слишком буквально
«Я не хочу гравировку. Просто оставьте металлическую табличку без гравировки».
Расскажите, как вы обычно отвечаете на странные замечания других людей?
Фото на превью Mageroth / Imgur