15 человек, которые явно не ожидали, что их логику обернут против них самих

Некоторые люди умеют виртуозно оборачивать все сказанное собеседником против него самого. Порой этот талант помогает выйти сухим из воды, а порой превращает курьезную ситуацию в шутку. Пожалуй, отдельный приз мы бы отдали пользователю, который сумел поздравить друга с днем рождения, когда тот явно был не в настроении.

Мы в AdMe.ru прошерстили интернет и отыскали людей, у которых, кажется, найдется ответ на все. А в конце мы оставили небольшой бонус, доказывающий, что иногда нужно быть осторожнее с желаниями.

«Выглядит вполне логично»

Кассирша: «Вы в подарок берете?»

Я: «Да».

К: «Возьмите лучше эту. У нас акция — за ту же цену, но коробка подарочная».

Я: «Да мне так-то по фигу, какая коробка...»

К: «Так вы в подарок или для себя?»

Я: «В подарок для себя».

К: «...» © arturdzivia / Twitter

Я: «Да». К: «Возьмите лучше эту. У нас акция — за ту же цену, но коробка подарочная». Я: «Да мне так-то по фигу, какая коробка...» К: «Так вы в подарок или для себя?» Я: «В подарок для себя». К: «...» © arturdzivia / Twitter Стоим на остановке, сын плачет. И тут влезает бабуля:

«Ай-ай-ай, сейчас милиционеру сдам».

Говорю, что против таких методов воспитания. Лицо бабули перекашивается:

«Вот молодежь пошла...»

А сын невозмутимо отвечает:

«Я вас милиционеру сдам за то, что вы маму обзываете!»

Горжусь своим сыном. © «Подслушано» / Ideer

«Ай-ай-ай, сейчас милиционеру сдам». Говорю, что против таких методов воспитания. Лицо бабули перекашивается: «Вот молодежь пошла...» А сын невозмутимо отвечает: «Я вас милиционеру сдам за то, что вы маму обзываете!» Горжусь своим сыном. © «Подслушано» / Ideer Супруга работает в «дочке» Газпрома в социальном отделе. Подходит знакомый и говорит: «Слушай, спроси у жены, какую она газовую плиту посоветует?»

Я: «А она здесь при чем?»

Он: «Так она ж в Газпроме работает!»

Я завис на несколько секунд, и тут меня осенило: «Возьми словенскую Gorenje!»

Он: «А почему именно ее?»

Я: «Так вроде тоже с температурой связано...» © AVzVA / Pikabu

«Кто бы ни вел их социальные сети, я просто хочу с ним поговорить»

— Блин, странно, что в твои 29 лет тебя интересуют такие детские вещи, как мультики и видеоигры.

— А ты чем там увлекаешься?

— Спортивной ходьбой.

— Ну вот и ступай. © JustJessWh / Twitter

— А ты чем там увлекаешься? — Спортивной ходьбой. — Ну вот и ступай. © JustJessWh / Twitter Работаю в кол-центре. Звонит мужчина, просит перевести на менеджера. Спрашиваю: «Как вас представить?» Ответ: «Представьте меня без рубашки на белом коне!» Отличное настроение на весь день обеспечено! © «Подслушано» / Ideer

Обрывки диалога из примерочной Zara:

— Слушай, эти кожаные лосины ничем не отличаются от твоих предыдущих, мы тратим время впустую.

— Ты тоже ничем не отличаешься от моего предыдущего парня, поэтому мне интереснее тратить время на лосины. © Wizard_Severus / Twitter

— Слушай, эти кожаные лосины ничем не отличаются от твоих предыдущих, мы тратим время впустую. — Ты тоже ничем не отличаешься от моего предыдущего парня, поэтому мне интереснее тратить время на лосины. © Wizard_Severus / Twitter Сижу дома, внезапно звонок в домофон. Там подруга с дочкой 5 лет. И далее подруга пояснила, как все было. Идут они с дочкой мимо нашего дома, и дочка говорит: «Мама, давай к тете Тане зайдем?» Подруга объясняет, что так не делают, без звонка в гости не ходят. А девочка призадумалась и говорит: «Так мы в дверь позвоним...» © tanktayberry / Pikabu

«Братишка учится во 2-м классе, получаю сегодня от матери сообщение»

Стоим друга ждем. Надоело, звоним в домофон. Вопрос: «Ты где?» Ответ: «В лифте уже еду». © i617 / Pikabu

В детстве в моем городе было очень много цыганок, но бабушка сказала, что их бояться не надо. Кроме одной: ее лучше обходить стороной. И вот как-то шла я по площади, а она за мной увязалась и повторяет всю дорогу: «Дай погадаю! Девочка, дай я тебе погадаю!» Я иду, не обращаю внимания, ускоряю шаг — не помогает. Не знаю, что на меня нашло, но я резко останавливаюсь, поворачиваюсь к ней и спокойным, ровным тоном отвечаю: «Давай я тебе сама погадаю». Такого ужаса в глазах постороннего человека я не видела ни разу в своей жизни. Цыганка споткнулась, резко замолчала и побежала от меня сломя голову. © «Подслушано» / Ideer

Сын навещал прабабушку, ей за 80. Жалуется на здоровье, говорит: «Эх, дел у меня тут нет, хочу уже к деду на небо...» Сын в ответ: «А вдруг дед не хочет?» С эмпатией у него пока не очень. © oldValkyrie / Twitter

«Ребенок решил, что строка „для заметок“ в школьном дневнике для него, и устроил там филиал личного дневника»

Бонус: когда поняли слишком буквально

«Я не хочу гравировку. Просто оставьте металлическую табличку без гравировки».