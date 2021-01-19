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15 человек, которые явно не ожидали, что их логику обернут против них самих

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Некоторые люди умеют виртуозно оборачивать все сказанное собеседником против него самого. Порой этот талант помогает выйти сухим из воды, а порой превращает курьезную ситуацию в шутку. Пожалуй, отдельный приз мы бы отдали пользователю, который сумел поздравить друга с днем рождения, когда тот явно был не в настроении.

Мы в AdMe.ru прошерстили интернет и отыскали людей, у которых, кажется, найдется ответ на все. А в конце мы оставили небольшой бонус, доказывающий, что иногда нужно быть осторожнее с желаниями.

«Выглядит вполне логично»

  • Кассирша: «Вы в подарок берете?»
    Я: «Да».
    К: «Возьмите лучше эту. У нас акция — за ту же цену, но коробка подарочная».
    Я: «Да мне так-то по фигу, какая коробка...»
    К: «Так вы в подарок или для себя?»
    Я: «В подарок для себя».
    К: «...» © arturdzivia / Twitter
  • Стоим на остановке, сын плачет. И тут влезает бабуля:
    «Ай-ай-ай, сейчас милиционеру сдам».
    Говорю, что против таких методов воспитания. Лицо бабули перекашивается:
    «Вот молодежь пошла...»
    А сын невозмутимо отвечает:
    «Я вас милиционеру сдам за то, что вы маму обзываете!»
    Горжусь своим сыном. © «Подслушано» / Ideer
  • Супруга работает в «дочке» Газпрома в социальном отделе. Подходит знакомый и говорит: «Слушай, спроси у жены, какую она газовую плиту посоветует?»
    Я: «А она здесь при чем?»
    Он: «Так она ж в Газпроме работает!»
    Я завис на несколько секунд, и тут меня осенило: «Возьми словенскую Gorenje!»
    Он: «А почему именно ее?»
    Я: «Так вроде тоже с температурой связано...» © AVzVA / Pikabu

«Кто бы ни вел их социальные сети, я просто хочу с ним поговорить»

  • — Блин, странно, что в твои 29 лет тебя интересуют такие детские вещи, как мультики и видеоигры.
    — А ты чем там увлекаешься?
    — Спортивной ходьбой.
    — Ну вот и ступай. © JustJessWh / Twitter
  • Работаю в кол-центре. Звонит мужчина, просит перевести на менеджера. Спрашиваю: «Как вас представить?» Ответ: «Представьте меня без рубашки на белом коне!» Отличное настроение на весь день обеспечено! © «Подслушано» / Ideer
  • Обрывки диалога из примерочной Zara:
    — Слушай, эти кожаные лосины ничем не отличаются от твоих предыдущих, мы тратим время впустую.
    — Ты тоже ничем не отличаешься от моего предыдущего парня, поэтому мне интереснее тратить время на лосины. © Wizard_Severus / Twitter
  • Сижу дома, внезапно звонок в домофон. Там подруга с дочкой 5 лет. И далее подруга пояснила, как все было. Идут они с дочкой мимо нашего дома, и дочка говорит: «Мама, давай к тете Тане зайдем?» Подруга объясняет, что так не делают, без звонка в гости не ходят. А девочка призадумалась и говорит: «Так мы в дверь позвоним...» © tanktayberry / Pikabu

«Братишка учится во 2-м классе, получаю сегодня от матери сообщение»

  • Стоим друга ждем. Надоело, звоним в домофон. Вопрос: «Ты где?» Ответ: «В лифте уже еду». © i617 / Pikabu
  • В детстве в моем городе было очень много цыганок, но бабушка сказала, что их бояться не надо. Кроме одной: ее лучше обходить стороной. И вот как-то шла я по площади, а она за мной увязалась и повторяет всю дорогу: «Дай погадаю! Девочка, дай я тебе погадаю!» Я иду, не обращаю внимания, ускоряю шаг — не помогает. Не знаю, что на меня нашло, но я резко останавливаюсь, поворачиваюсь к ней и спокойным, ровным тоном отвечаю: «Давай я тебе сама погадаю». Такого ужаса в глазах постороннего человека я не видела ни разу в своей жизни. Цыганка споткнулась, резко замолчала и побежала от меня сломя голову. © «Подслушано» / Ideer
  • Сын навещал прабабушку, ей за 80. Жалуется на здоровье, говорит: «Эх, дел у меня тут нет, хочу уже к деду на небо...» Сын в ответ: «А вдруг дед не хочет?» С эмпатией у него пока не очень. © oldValkyrie / Twitter

«Ребенок решил, что строка „для заметок“ в школьном дневнике для него, и устроил там филиал личного дневника»

Бонус: когда поняли слишком буквально

«Я не хочу гравировку. Просто оставьте металлическую табличку без гравировки».

Расскажите, как вы обычно отвечаете на странные замечания других людей?

Фото на превью Mageroth / Imgur
60121517
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