15 историй из серии «Оказывается, если сотруднику мало платить, то он плохо работает»

Едва ли найдется человек, которого может замотивировать фраза «Там за забором стоит очередь желающих на ваше место». Наоборот, вопреки ожиданиям несносных начальников, для одних она становится толчком к тому, чтобы работать спустя рукава, а для других — звоночком к поиску нового места под солнцем.