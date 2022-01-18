15 историй из серии «Оказывается, если сотруднику мало платить, то он плохо работает»
Едва ли найдется человек, которого может замотивировать фраза «Там за забором стоит очередь желающих на ваше место». Наоборот, вопреки ожиданиям несносных начальников, для одних она становится толчком к тому, чтобы работать спустя рукава, а для других — звоночком к поиску нового места под солнцем.
Мы в AdMe.ru обратились к историям пользователей сети, которые готовы рыдать из-за несправедливости, творящейся на работе.
- Компания отозвала все зарплаты с наших банковских счетов через 5 дней после того, как их перечислила. Я не перерасходовал средства со своего счета, а некоторым коллегам повезло меньше. Прошло 2 недели, прежде чем они вернули эти деньги, а зарплату задержали более чем на месяц. Когда я увольнялся, меня же еще и ругали за отсутствие лояльности к компании. © broganisms / Reddit
- Маленькая фирма. Директор устроил к нам на работу своего сына: бестолкового, к тому же ленивого. Он приходит к обеду, залипает в интернете и раньше всех уходит. После сокращения штата несколько лет назад на меня повесили еще 2 должности по совместительству. Сейчас директор хочет формально назначить сына моим начальником и нарисовать ему мои должности. То есть работу по-прежнему буду делать я, а зарплату получать — он. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Про очереди желающих на мое место я впервые услышал в далеком 2007 году, когда работал на малюсеньком предприятии, где трудились четверо рабочих вместе с механиком. Пришел новый генеральный, посадил нам на шею диспетчера, затем своего зама, псевдоснабженца и продажника. И нам говорит, мол, прибыль маловата, надо вам зарплату снижать, а то много получаете: ₽ 30–50 тыс. за 25–27 рабочих смен по 10–12 часов. И давай нам про очереди за забором рассказывать, мол, желающие ломятся в ворота за такие бабки. Механик так и сказал: «Пусть идут и работают». Короче, так никто и не пришел. © DmytryUrasov / Pikabu
- Я после института работала гинекологом в поликлинике. Работа тяжелая, нервная, зарплата копеечная. В какой-то момент количество заполняемых бумаг увеличилось настолько, что я не успевала поднять глаза на пациентку. При увольнении, конечно, услышала про очередь на мое место. Так вот, прошло ровно 20 лет, а на моем бывшем участке до сих пор нет гинеколога. © Iryna Aliashkevich / Facebook
- Устроился в инженерную фирму. Примерно через полгода намекнули, что меня готовят на одну из ведущих инженерных должностей, чтобы заменить сотрудника, который собирается уйти. Я был рад превратиться из простого инженера в руководителя. Через 2 месяца меня повысили. Правда, без прибавки к зарплате, но я все равно был в восторге. В первый же день выяснилось, что мы не успеваем в срок сдать крупный проект. Я ломал голову, как же так, а потом понял: они обо всем знали и специально дали мне эту должность, чтобы свалить ответственность и прикрыть другого специалиста. Когда я сказал, что ухожу, предыдущий инженер одарил меня очень тяжелым взглядом. © EndrWggn12 / Reddit
- Я получал минимальную заработную плату в течение многих лет. А потом начальник начал задерживать ее выплату на 2 месяца. Так продолжалось целый год, а затем я узнал, что он не делает за меня социальные и медицинские страховые взносы уже 4,5 года. И это притом что я был одним из его лучших работников. © elpresidente-4 / Reddit
- Когда меня увольняли из-за «сокращения должности», я ухохатывалась неделю. Если большинство задач выполняли несколько сотрудников, то один процесс принадлежал исключительно мне, и никто кроме меня не знал, как это работает. Уже позже выяснила, что заставили разбираться со всем этим бедного айтишника, потел он долго. © Marina Karpus / Facebook
- Компания, из которой я уволилась, раньше была довольно преуспевающей, пока не сменилось руководство. Оно решило, что площади используются нерационально, и объединило всех на 2-м этаже, сделав огромный опенспейс, а 3-й этаж сдало в аренду. У продажников постоянно звонили телефоны, а инженеры не могли спорить и обсуждать проекты. Бухгалтерия начала делать кучу ошибок, стало невыносимо тесно и душно, вдобавок убрали общую кухню. Мы просили вернуть все как было, но начальство начало урезать премиальную часть зарплаты «за снижение продуктивности». В итоге многие ушли, а новенькие не могут работать в таких условиях больше месяца. Сейчас компания на грани банкротства. А руководство так и не сделало выводы. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Трудился в одной конторе. Обещали прибавку, а потом отменили неполный день и заставили сотрудников работать по 10 часов. Объясняли тем, что не хватает людей, чтобы обслуживать магазин. © Craumas / Reddit
- На заводе, где я работала инженером по промышленной безопасности, практиковалась интересная система увольнений работников. В один прекрасный день начальник службы безопасности брал человека под локоть и выводил за ворота. Следом буквально выбрасывали трудовую книжку. Уволилась тихо, по собственному желанию, не дожидаясь экзекуции. © Людмила Мишунькина / Facebook
- Я написал заявление об уходе после пяти лет работы. Начальство хотело, чтобы в свой последний рабочий день я обучил ведущего техника всему, что знаю. Я получал минимальную зарплату, а коллеге платили не менее $ 13 в час, поэтому я отказался. Директор сказал мне: «Это очень непрофессионально, я разочарован в вас». Я просто собрал вещи и пошел домой. © futures-unseen / Reddit
- Я работаю воспитателем, стаж 3,5 года. На данный момент зарплата в среднем 14 тыс. За эти «деньжищи» мы должны присматривать за детьми, готовить их к выступлениям, проводить утренники; убирать листья с уличной групповой площадки, зимой — снег, ухаживать за клумбами, которые закреплены за группой; проводить общесадовские мероприятия: подготовку к соревнованиям между садами, городами, областями. Отдельный разговор — питание. Если родитель не платит вовремя за детский сад, то виноват тоже воспитатель. © motherson / Pikabu
- Решил последовать совету старших и найти «настоящую работу». Устроился в одну из крупнейших ИТ-компаний. Всем платили около $ 110 тыс. в год, а мне $ 40 тыс. Говорили: «Это все, что у нас заложено в бюджете». Через год должны были повысить, но менеджер сказала: «Вы молоды, у вас вся жизнь впереди. Вам не нужны эти деньги. Они нужны другому парню, у которого есть дети». Моя новая зарплата составляла $ 41,3 тыс. в год, ее подняли всего лишь на $ 1,3 тыс., в то время как другому сотруднику с детьми, который только что присоединился к нашей компании, ее повысили с 49 тыс. до $ 75 тыс. Я уволился. © lexguru86 / Reddit
- После праздников московский офис обещал премию всему отделу, а директор в конце месяца сделал рассылку о том, что ничего не будет. Ну мы к нему в кабинет: почему, мол, мы ведь жилы рвали, старались. А он: «Не выполнили задачи». А сам в руках вертит новенький iPhone. Вот мы теперь с мужиками гадаем: мог он нашу премию на него спустить или просто так совпало? © Подслушано Верхняя Пышма и Среднеуральск / VK
- У нас в городе появилась европейская компания, которая начала приглашать специалистов, обещая зарплату в 2 раза больше нашей. Народ обрадовался и побежал туда. Потеряли чуть ли не половину офиса. Тогда наш директор объявил всем, что с конкурентом достигнута договоренность и наши сотрудники не будут там рассматриваться на вакансии. Сидите и не дергайтесь. © muctep.404 / Pikabu
А у вас бывали случаи, когда приходилось работать через не могу, или вы всегда отстаиваете личные интересы и не допускаете таких перегрузок?
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