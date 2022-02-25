15 человек, которые вымахали в серьезных дядей и теть, но в душе остались все теми же детьми

В каждом из нас живет ребенок, вот только не все готовы проявлять его при других людях. А те, кто на это все же осмеливается, творят все что хотят. Кто-то подшучивает над окружающими, кто-то радуется купленному снежколепу, а кто-то просто позволяет себе есть конфеты на обед.

Мы в AdMe.ru знаем, как важно иногда давать свободу своему внутреннему ребенку. Именно так и поступили герои нашей подборки. А в конце вас ждет бонус, который показывает, что счастье — это когда знаешь, чего хочешь, и можешь себе это позволить.

«Мой отец собирается испортить маме день»

«Мой папа носит костюм единорога»

«Мы с женой построили иглу на Рождество и разожгли внутри костер»

«Каждый год в мой день рождения папа раскладывает игрушки из моего детства. И это приводит его в восторг»

«С днем рождения! От „Ребят“».

«Мой папа поймал меня, когда я немного увлеклась»

«Моя любимая фотография отца»

«На работе установили новый освежитель. Я решил, что его нужно немного доработать»

«Он сказал, что рыбачит ради смеха»

«У моего карамельного соуса есть куртка»

«Спасибо случайному незнакомцу: это сделало мой день»

«Родителей занесло снегом в доме у озера. Мама прислала мне это и сказала: „Твой отец и его друг вышли из-под контроля“»

«Мы с другом прячем эту фигурку в домах друг друга уже более 15 лет. Я не помню, как началась эта игра, но это его последнее место, где она была спрятана»

«Не даю спать ребятам из ночной смены любыми способами»

«Мой муж сказал мне: „Дорогая, мне кажется, одно яйцо испортилось“. Как я люблю этого человека»

Бонус: когда знаешь, чего хочешь