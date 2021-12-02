15+ человек, которые ляпнули такое, что даже окружающим захотелось под землю провалиться

Наверное, с каждым хоть раз в жизни случалось такое: ляпнешь что-то, не подумав, а потом, даже спустя годы, становишься от стыда красным как мак. Вот и герои наших историй не поняли друг друга и оказались готовы под землю провалиться. Правда, их недопонимание получилось добрым. Такое не стыдно и всему интернету рассказать.

Мы в AdMe.ru согласны со знаменитым выражением, что иногда лучше жевать, чем говорить. Уверены, что после прочтения нашей статьи с ним согласитесь и вы.

Года в 3–4 увидела очень модную, но рано увядшую женщину в красном мини-платье и лаковых сапогах-чулках. Была сражена ее красотой и громко заявила: «Какая красивая Баба-яга!» Моя мама не знала, куда себя деть, а я абсолютно не понимала, ну что же сказала не так. © Vladivosto2001 / Pikabu

Я работаю в компании, которая производит электронные микросхемы. Как-то одна дама спросила, чем я занимаюсь. Ответил ей, что разрабатываю чипы . После паузы в несколько секунд дама вопрошает:

— Какие у вас самые популярные вкусы? Чипсы так же хороши, как и Lays?

Я понятия не имел, что сказать. © Abhinav Gaur / Quora

. После паузы в несколько секунд дама вопрошает: — Какие у вас самые популярные вкусы? Чипсы так же хороши, как и Lays? Я понятия не имел, что сказать. © Abhinav Gaur / Quora У моих родителей живет уродливая маленькая собачка. Помесь чихуахуа и какого-то маленького демона. Глаза багровые, прикус ужасный, да и просто некрасивая. Но это исчадие ада обожает моего мужа. Однажды супруг пришел с работы, уродливая собака подбежала к нему с такой радостью, как будто только что выиграла в лотерею. Он подхватывает ее, смеясь, поворачивается ко мне и выдает: «Милая, ну почему на меня вечно западают всякие страшилы?» Воцарилась мертвая тишина, его лицо побледнело как в замедленной съемке. Я ничего не сказала, просто встала и вышла на улицу, а вслед неслись его жалкие извинения. © ticktockmaven / Reddit

Мне было 5 лет, и это был СССР. Женщина в магазине улыбнулась мне и сказала: «Нравятся мои бусы?» На ней были чешские хрустальные бусы. Они мне бесконечно понравились, в них играл солнечный свет. И я говорю ей: «Ужасно!» Она изменилась в лице и отошла. Иногда дети не могут сформулировать мысль. Имелось в виду «ужасно нравятся». © vvvvv5 / Pikabu

Я как-то встретила старого знакомого. Знала, что раньше у них с женой какие-то проблемы были. Спрашиваю: «Как дела с женой?» Отвечает: «Разошлись». Не с грустью, без всяких вздыханий. Ну, мой мозг мне подкидывает: «Разойтись — в смысле „разогнаться“». Думаю: «О, разошлись отношения, разогнались, теперь, значит, хорошо все». И поздравила его. Честно, до меня только через несколько дней дошел истинный смысл этого слова. Кто знает, почему я упустила его словарное значение. © AnzhieArt / Pikabu

Из подслушанного в магазине.

Тетка кричит:

— Вы мне вчера втюхали телефон, он уже не работает!

Продавщица:

— Что не работает? Телефон с вами? Давайте посмотрим.

Тетка:

— Че на него смотреть? Черный экран... Вот, смотрите.

Продавец берет телефон, крутит в руках, подключает к зарядке...

— Женщина, а вы его зарядить пробовали? Он разряжен!

Тетка кричит на весь магазин:

— Вы лично меня вчера уверяли, что батарейки точно на год хватит! © Diezel26 / Pikabu

Тетка кричит: — Вы мне вчера втюхали телефон, он уже не работает! Продавщица: — Что не работает? Телефон с вами? Давайте посмотрим. Тетка: — Че на него смотреть? Черный экран... Вот, смотрите. Продавец берет телефон, крутит в руках, подключает к зарядке... — Женщина, а вы его зарядить пробовали? Он разряжен! Тетка кричит на весь магазин: — Вы лично меня вчера уверяли, что батарейки точно на год хватит! © Diezel26 / Pikabu Встречался с девушкой 5 лет. Сидим у нее, смотрим телик. И тут я думаю: «А чего бы статус во „ВКонтакте“ о семейном положении не сменить на „помолвлен“?» И безо всяких говорю ей: «Давай помолвимся?» Слезы радости, улыбка, обнимашки... Через 2 дня ее родители звонят и спрашивают, мол, когда свадьба... Стоит ли говорить, что я не знал значения этого слова? В браке уже 6 лет, и сынишке столько же. © mr.smile09 / Pikabu

Захожу в зоомагазин и спрашиваю:

— У вас есть кошачий корм proNature? (Произношу «пронэ́йче».)

— Нет, у нас такого не бывает.

Иду смотреть другой корм и вижу, что стоит тот, который нужен.

— Вот же он, то, что нужно!

— А-а-а, вы имеете в виду «Пронатюр»! Так бы сразу и сказали. © uchilka_nastya / Twitter

Увидел вывеску «Двойные пуховые одеяла за £ 10». Подумал: «Вау, какая выгодная покупка». Зашел в магазин и попросил одно. Женщина посмотрела на меня как на глупого. Это была химчистка, и это была цена за стирку. © vad2004 / Reddit

Рожаю дочку, муж присутствует на родах. В какой-то момент выдает: «Тебе какие пупки нравятся: внутрь или наружу?» Вопрос странный, конечно, но я отвечаю, что сейчас мне все равно и оба варианта хороши. Муж не сдается: «Да, но, когда доктор придет, мы должны что-то выбрать!» Оказывается, он думал, что в момент, когда акушер просит отца перерезать пуповину, родители должны решить, какой тип пупка делать ребенку. Вообще он у меня умный, просто так совпало. © NoThankYouTrebek / Reddit

Сам я этой истории не помню, так как было мне тогда года 3–4, поэтому пересказываю со слов мамы. Отвела однажды меня мама к логопеду, а он спрашивает: «Как кричит коровка?» Мама утверждает, что именно так он сформулировал свой вопрос. Видимо, слово «мычит» было бы слишком явной подсказкой. Поэтому я, в полном соответствии с техническим заданием, ответил: «A-A-A-A-A-A-A-A-A-A». Логопед, как ни странно, остался недоволен. До сих пор не понимаю почему. © Just Story / VK

Была как-то на приеме у терапевта, только с детской поликлиники перевели во взрослую. Важная персона стала, сижу, значит, на приеме, врач задает вопросы, и тут неожиданный для меня вопрос: «Стул нормальный?» Я смотрю на стул, на котором сижу, и отвечаю: «Да вроде не шатается». Выражение врача бесценно. © Li Salai G / Facebook

Проходила медосмотр, нужно было сделать рентген. Сказали, где рентген-кабинет, там над дверью лампочка. Ну я и зашла. Говорю: «Где тут у вас раздеваться?» — «Ну, если хотите, то можно». Я сняла блузку, хотела дальше, вижу, у врача что-то на голове . Оказалось, к окулисту попала. Начала одеваться, а он мне: «Давайте санитарную книжку, и напишу, что здорова». Я говорю, что не надо. А он так аккуратно санитарную книжку из рук взял и написал, что здорова. © Nataly Bolbot / Facebook

. Оказалось, к окулисту попала. Начала одеваться, а он мне: «Давайте санитарную книжку, и напишу, что здорова». Я говорю, что не надо. А он так аккуратно санитарную книжку из рук взял и написал, что здорова. © Nataly Bolbot / Facebook Давным-давно думал, что двойной интервал — это 2 пробела между словами, а не между строками. Никто и слова не говорил, ну а мне все казалось логичным. © BertramRuckles / Reddit

В школе был мелким для своего возраста, а еще обожал длинные волосы. У меня была золотистая шевелюра до плеч. Все мамаши думали, что я «очарователен», и всегда находилась та, которая хотела погладить меня по голове. Жутко бесило это.

Но худшее случилось в день, когда к нам пришел новый учитель и решил пообщаться с аудиторией. Преподаватель буквально забрасывает нас вопросами, я поднимаю руку, и этот мужчина говорит: «Да, симпатичная маленькая девочка с желтыми кудрями спереди». Все засмеялись, и мне пришлось начать свой ответ со слов: «Во-первых, я мальчик...» © Geeko22 / Reddit