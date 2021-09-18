15+ человек, которых в детстве не научили вести себя как следует. А всем остальным теперь расхлебывать

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Все мы хоть раз встречали людей, которые своими привычками могли довести нас до белого каления. Но герои сегодняшней статьи, похоже, переплюнули всех своими поступками — фотографии с ними даже выложили в интернет, и эти кадры вызвали недоумение сотен тысяч людей.

AdMe.ru подготовил для вас целую порцию таких снимков, которые мало кого оставят равнодушными.

1. «Как мой молодой человек нарезает авокадо»

2. «Моя подруга разогревает кофе в микроволновке прямо в пластиковом стаканчике. Кажется, она потеряла всякую волю к жизни»

3. «Мой парень не ополаскивает свой стакан, ведь напитки „все равно смешаются в желудке“. На фото стакан воды после молока с Oreo»

4. Покупатели оставили товар в таком виде, развернулись и пожелали хорошего дня

5. «Мой сосед по комнате ест свои бананы вот так»

6. «Моя девушка макает хлеб в сливочное масло, вместо того чтобы намазать его»

7. Когда занимаешь 2 парковочных места просто потому, что ты на Bentley

8. Люди, которые оставляют свои вещи на лежаке, чтобы занять место, а потом исчезают на несколько часов

9. «Каким образом моя подруга ест мороженое»

10. «Вот что мой брат наделал»

11. «Моя жена выбросила арахисовое масло, потому что оно „закончилось“»

12. И никто не может присесть в полном автобусе

13. «Как мой брат смотрит видеоролики, пока моет посуду»

14. Корзина для белья находится в 10 см

15. «Как мой кузен открыл тортильи в походе»

16. «Купила парню шумовку со специальной подставкой, чтобы он не бросал ее где попало. И вот в каком виде он ее оставил»

17. Соседи сверху — любители мыться в душе без шторки. Вот к чему это привело

18. «Купила тарелки и столовое серебро. Так сосед по комнате взял и выбросил их, потому что „хозяюшке“ лень было помыть грязную посуду»