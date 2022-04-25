15 человек, которые вдруг преобразились так, что хоть фото во всех документах меняй

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Кто из нас не пробовал садиться на диету или регулярно заниматься спортом? Обязательно с понедельника. Вот только придерживаться такого режима сложно, и поэтому регулярно возникает желание просто взять да и бросить все. Однако есть люди с железобетонной волей, которые упорно идут к своей цели, несмотря на манящие вкусняшки в магазине.

Мы в AdMe.ru прошерстили интернет в поисках тех, кто твердо решил стал лучшей версией самих себя. И у них получилось.

«Раньше меня выворачивало от мысли о селфи. Максимум раз в год делала»

Как же теперь сияют твои глаза. © loverink / Reddit

«4 года специального питания, 18 месяцев тренировок. Дико доволен прогрессом!»

Был мальчик из «Один дома», а получился Брэд Питт. © Revolutionary_Owl670 / Reddit

А вот такие изменения произошли всего за 11 месяцев

Пришлось аж картинку в телефоне увеличивать, чтобы убедиться в том, что это один и тот же человек. © Scarboroughwarning / Reddit

«Решил вот оглянуться назад и вспомнить, с чего все начиналось»

С таким «до» и «после» я бы купила любой продукт, который бы ты рекламировал. © MidnightIAM / Reddit

«Спустя 2,5 года наконец достиг своей цели!»

Да е-мое, ты прям как модель выглядишь. © wheredatheartrate / Reddit

«Сегодня отмечаю год с момента, как сбросила более 45 кг»

«Впервые не начала снова набирать вес после достижения цели».

«Мой прогресс за 14 месяцев»

Просто будто мама и дочка. © NotMyChair_2022 / Reddit

«Ровно 2 года назад я решила серьезно заняться похудением, и это было лучшее решение в моей жизни»

«Начала с уменьшения размера порций, потом начала считать калории. Ну и старалась быть более активной — прогулки и все такое».

Разница в 3,5 года и почти 60 кг

Тут уже и паспорт менять нужно. Кто вообще поверит, что это один человек? © docdaneeeka / Reddit

2014 год и 2022 год

«Кому-то кажется, что моя борода стала меньше, но на самом деле просто исчез двойной подбородок».

Январь 2020 года и октябрь 2021 года. Разница в 26 кг

«Почувствовала себя просто другим человеком. И одежду поменяла, и прическу, и работу заодно».

«Спустя почти 3 года моя улыбка очевидно стала более искренней»

«Кайфую от себя 30-летней! Более юная я однозначно бы гордилась»

Была симпатичной, а стала просто огненной. Обалденная работа над собой. © MundanePlantain1 / Reddit

«Хочу сбросить еще 18 кг, но уже безумно довольна прогрессом»

«16 месяцев разницы, я наконец пробежала свои первые 5 километров!»

«Теперь я еще занимаюсь скалолазанием и хочу в горы. Все-таки желание жить полной жизнью — еще какой мотиватор».