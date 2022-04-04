15 человек, которые уже не смогут взять и забыть то, что творилось в их детстве

Кто-то может считать, что детские обиды нужно отпускать, а не переживать их снова и снова. Ведь задеть взрослые могли невзначай и абсолютно не со зла. Но как бы ни хотелось, взять и простить бывает очень непросто. Особенно когда тебя, маленького ранимого ребенка, незаслуженно обвиняли те, кого считал самыми родными на свете.

Нас в AdMe.ru задели за живое истории пользователей сети и наших читателей. А в бонусе вас ждет доказательство того, что и выросшим детям родители могут заявлять такое, от чего еще долго придется отходить.

Мне было 17. Попросила мать отвести меня к гинекологу. У меня были обильные месячные, и думала, что что-то не так. Но мать не поверила и начала орать, мол, я, нехорошая такая, подцепила болезнь! Короче, гинеколог сказала, что у меня все отлично. Но мать не успокоилась и позвонила этой женщине (они были типа подругами), чтобы самой убедиться. © Bienvenue / AdMe

Бабуле принесли пенсию. Лето, жара, я на улице, окна нараспашку. Залетаю домой попить, встречаюсь в дверях с уходящим почтальоном. Попила, улетела обратно. А через 10–15 минут во дворе появилась бабушка и начала орать на весь двор, что я украла у нее деньги, всю пенсию, что я воровка и должна сейчас же все отдать. Детям после этого запрещали со мной дружить, они не приглашали в дом меня одну! Вечером еще был допрос с пристрастием, когда родители вернулись с работы. А деньги — да их сквозняком со стола под шкаф сдуло, все эти деньги. Когда дверь открывали, их сдуло. Уборку начали делать к выходным, там их и нашли. Но узнала я об этом лет через 15, уже будучи взрослой.

Как-то раз мне было очень грустно — разревелась у себя в комнате. Так родители пришли в комнату и заявили: «Эй, ты не могла бы потише? Твоя сестра вообще-то к экзаменам готовится, а из-за твоего шума не может нормально сосредоточиться!» © unknown author / Quora

Была в гостях у дяди с тетей. И вот они как-то приходят с целым ведром клубники! Крупной садовой красной клубники. А тетя и говорит: «Иди домой, там мама твоя тоже купила». Ну я и убежала домой. Очень торопилась. Прибежала и спрашиваю у мамы про клубнику, но никакой клубники дома не было. Было очень горько и обидно. Мне было лет 10. До сих пор не понимаю, почему не дали даже попробовать. Во взрослой жизни и сама выращиваю. И если хочется много, то за деньги собираем на поле. Вот такую! © Ole4kina / Pikabu

Мама постоянно твердила, чтобы я втягивала живот. И ягодицы тоже. Потому что это мерзко, когда они болтаются. И это прямо висело надо мной — постоянно себя контролировала. А ведь тогда была еще в младших классах! И вот смотрю сейчас на фотографии из того времени — ну ведь просто милой девочкой была. © Renee Kestell / Quora

Родители сказали, что если я хочу учиться в универе, то сам должен заработать на учебу. Разбился в лепешку, но заработал. Вот только за образование моего старшего брата и младшей сестры родители-то заплатили. И когда я спросил отца почему, он заявил, что это его деньги и тратит он их как хочет. Что ж, съезжать от них мне было гораздо проще. © Paul Leckner / Quora

Мне было 9. Приезжала сестра отчима в очень красивом пальто. И вот в один из дней я, проходя мимо этого пальто, висящего на вешалке, заметила на кармане пуговку необъяснимой красоты. И мне так захотелось ее потрогать! И надо же в этот момент в комнату зайти хозяйке пальто... Она обвинила меня в воровстве мелочи из кармана. Я так на всех обиделась! Потому что на меня накинулись все, кто был в доме, в том числе и мать. Я до сих пор не общаюсь с этой тетей, а ведь прошло 40 лет.

Я в старших классах жила скучной, как мне казалось, жизнью. А мечтала о всяких гулянках с прекрасными незнакомцами и модных тусовках. И был у меня дневник, в котором я описывала ту жизнь, о которой мечтала. Ну и один раз прихожу домой из школы, слышу, как бабушка по телефону читает маме мой дневник. А там все такое разгульное, ага. Не простила ни бабушке, ни маме. Так и не восстановила отношения, а прошло уже 20 лет. Уехала жить одна, далеко. А родственники мои уверены, что я веду разгульную жизнь, и ничем их не убедить. © Marina / AdMe

Мама, видимо, была крайне разочарована тем, что я была тихим ботаником, вечно читающим книги, и придумала ну очень занимательную игру. Всякий раз, когда мы ехали на машине, она отыскивала самого неприглядного, маргинального вида мужичка и заявляла: «Держу пари, даже он не согласился бы с тобой встречаться!» А потом в игру жадно включались и братья с сестрами. Это безудержное «веселье» продолжалось все школьные годы и каждый раз, когда я приезжала из универа. Что было, естественно, не очень часто. © Myra Scott / Quora

Есть одна обидка, которую я маме припоминаю спустя много лет. Мы жили временно у моего брата, у нас в квартире шел серьезный ремонт. Мама попросила сходить на рынок. Я уже собралась выходить, а ключей от квартиры нет. Все ключи домочадцы вешали при входе на ключницу. Я обошла всю квартиру, заглянула куда только могла — нет моей связки. Звоню маме и говорю, мол, нет ключей, я же не оставлю квартиру открытой. На это получила неприятный словесный поток о том, какая я безответственная и ленивая. Вечером выяснилось, что брат случайно взял и свои, и мои ключи, но не заметил. А ведь я звонила всем и спрашивала, не взяли ли они лишнюю связку. Мама так и не извинилась, ведь я все равно «безответственная и ленивая». Прошло уже около 14 лет, а я все помню. © vectors_pd / AdMe

Мама читала мои дневники и после упрекала меня за мысли или же смеялась надо мной из-за моих мыслей. А еще ситуация была. Когда брату было 14, а мне 11, я копила деньги. И как-то мама сказала: «Давай проверим, все ли деньги на месте. Просто у твоего брата возраст такой, может украсть». Спустя некоторое время я поняла, что она просто хотела узнать, сколько у меня денег накопилось. Но и до сих пор, когда что-то теряю или забываю, куда положила, первым делом косо смотрю на брата. Ничего ему не говорю, и он не в курсе этой темы, но все равно какая-то убежденность осталась, что он на такое способен, ведь мама сама в этом уверена была в свое время. © Xuraman / AdMe

Мне было лет 12. Зашла как-то к маминой знакомой, и там меня сморило прямо на диване. Поспала, проснулась, ну и пошла домой. А потом оказалось, что на этом диване, под подушкой, лежал кошелек хозяйки. И когда я ушла, та женщина посмотрела — а кошелька нет. Подумала на меня, пошла догонять и рассказала все моей маме. Меня сразу обыскали, но ни кошелька, ни денег, естественно, не нашли. Тетя ушла домой снова посмотреть и нашла его в щели дивана! А тем временем мама очень жестко выпытывала из меня правду, мол, куда я дела этот несчастный кошелек. Женщина вернулась, сказала, что нашла. Вот только мама передо мной не извинилась. И я больше не доверяла ей, да и вообще никому.

Я в детстве очень любила делать выпечку, и получалось неплохо. Всегда хотела порадовать маму, но она как-то сказала, что я лишь разбазариваю продукты. Это теперь я понимаю, что денег было мало, мама экономила и мои блюда били по кошельку, но тогда я решила, что я бездарность и лучше мне не готовить. Что ей мешало объяснить? С тех пор всякий раз, когда готовлю, думаю, что я просто разбазариваю продукты, и очень стесняюсь угощать людей. Хотя получается вкусно. © Айрин / AdMe

Мне тогда было 12. Счастливая, неслась домой, чтобы похвастаться итоговыми оценками. Особенно гордилась географией: я набрала 98 %! Настолько близко к идеалу, насколько это вообще было возможно. Вот только папа посмотрел на это и сказал то, что я никогда не забуду: «98 %? Еще есть куда стремиться, можно лучше». Слышали что-то о синдроме самозванца? Так вот, теперь я типичный его обладатель. © Courtney Ackerman / Quora

Есть эпизод, который до сих пор меня мучает. Во 2-м классе хотела бросить ненавистную гимнастику. Но на меня наорала мать и ушла в другую квартиру. Неделю не появлялась. А когда вернулась — не разговаривала со мной. В итоге я занималась до конца школы — доконала и психику, и фигуру. А когда я это матери припомнила, она заявила, что у меня нет силы воли, раз я уйти не смогла. © Hella Astara / AdMe

Бонус: иногда родители выкидывают те еще кренделя даже со взрослыми детьми

Со мной был случай, когда я уже совсем не ребенком была, а студенткой. Приходил ко мне в гости один приятель, который родителям не нравился. Поэтому я приглашала его, когда никого не было дома. Но мать все узнала через какое-то время и заявила: «Вот знаю, что у тебя такой-то был в гостях. А у меня из комнаты деньги пропали!» Я немного опешила: не может такого быть, мой приятель — честный человек. Потом все же решила уточнить у матери, сколько денег пропало. И тут она заявляет на голубом глазу: «Да ничего не пропало! Это я все придумала! Мне просто твой знакомый не нравится». У меня слов в тот момент не нашлось, чтобы выразить свое возмущение!