15+ человек, которые уже не смогут просто взять и забыть то, что творилось в их детстве
Кто-то может считать, что детские обиды нужно отпускать, а не переживать их снова и снова. Вот только, как бы ни хотелось, сделать это бывает очень непросто. Особенно когда тебя, маленького ранимого ребенка, незаслуженно обвиняли и наказывали не только чужие малознакомые взрослые, но и самые родные люди на свете.
Мы в AdMe.ru с головой погрузились в истории пользователей соцсетей и наших читателей. И надеемся, что они помогут научиться на чужих ошибках и стать лучшим для своих детей.
- Мой папа — cтроитель. Сколько себя помню, он всегда в командировках. И вот однажды привез мне из Южной Кореи куклу. У нас таких не было совсем, кстати.
Сначала мне ее не подарили, потому что якобы сломаю. Потом решили подождать Нового года, потом дня рождения, потом чего-то еще. Стоит ли говорить, что на все праздники я хотела получить только ее. Загадывала желания, училась на отлично...
Если коротко и не вдаваясь в подробности, мне родители подарили ее на 27 лет. Я сдержалась (я молодец) и не плакала при родителях, но вот дома было тяжело. И вот честно, я хотела ее просто сжечь, чтобы больше не видеть и не чувствовать эту обиду. Муж отговорил. В общем, куклу зубная фея принесла моей дочери взамен очередного выпавшего зубика. Я даже в нее играла вместе с Элей, но это не то. Ненавижу эту куклу. © Kaiyurist / Pikabu
- Был мальцом и, как многие дети того времени (конец 1980-х), лето проводил в деревне. И был в деревне у нас сарай с разными интересными штуками. Среди всякого хлама там стоял мотоцикл «Минск», на котором когда-то колесил мой дядя. Но в один момент мотоцикл попросту перестал ездить. А так как у дядьки с ремонтами туго, он его просто поставил в сарай почти на 15 лет.
И вот как-то летом на мое 14-летие дядька во время семейной трапезы вручил мне ключи от мотоцикла и молвил: «Бери, разбирай, чини. Делай что хочешь, он теперь твой».
Конечно, это лето было удивительным: я почти 3 месяца чинил железного коня. И вот он, день икс. С друзьями нашли бензин, разбавили маслом. И завели мотоцикл! Из дома высыпали родственники и с удивлением смотрели на меня и на моего коня. Дядька же подбежал, сразу вскочил на мотоцикл и решил проехаться. А когда вернулся, попросту буркнул: «Молодец», загнал мотоцикл в сарай и, не особо объясняя, с ключом ушел домой. На мои вопросы и протесты домашние сказали, что завтра отдаст.
А на следующий день мотоцикл с утра был угнан куда-то и продан. Денег я от дядьки не получил. А на протесты услышал ответ, что я все не так понял и никто мне его не дарил. И вот мне 40, и я до сих пор этого гада ненавижу. © xdizas / Pikabu
- В детстве какое-то время жила у деда. Каждый раз, когда я, к примеру, мыла посуду и у меня случайно соскальзывала крышка, в результате чего раздавался грохот, он орал на меня так, что я всегда боялась, что сейчас просто кинется на меня. Ходила по стеночке, дышать в его присутствии боялась. Давно уже замужем, живем 100 лет раздельно, но до сих пор, как уроню что-нибудь, сердце в пятки уходит. © «Подслушано» / Ideer
- Мой дядя работал на Камском автомобильном заводе (КамАЗ). И у них был цех, который выпускал сувенирную продукцию — модельки КамАЗов, очень хорошего качества копии настоящих большегрузов.
Первую модельку дядя подарил мне на 7-летие. И дарил их на каждый мой день рождения. Приезжал, дарил очередную модельку, я радовался. А когда дядя уезжал, мама отбирала у меня машинку и ставила в сервант: «Не трогай, сломаешь. Это не игрушка, а сувенир. Вырастешь — отдам». Они так и стояли в серванте, 7 КамАЗов в ряд.
Вернулся из армии — машинок нет.
— Мать, а где КамАЗы?
— Племяннику отдала, ты все равно с ними не играл.
До сих пор обидно: сначала не разрешала играть, а потом вообще передарила МОИ машинки. © guzel77 / Pikabu
- Меня мама фактически обвиняла в том, что из-за меня не смогла устроить свою личную жизнь после развода с отцом (он ушел, когда мне было 3 года). Она была красавицей, но всегда — до сих пор — довольно эгоистичным, а точнее эгоцентричным человеком. Помню ее фразу: «Как жаль, что я не сдала тебя в детдом». Причем, когда через много лет я ей, не удержавшись, об этом напомнила, она яростно отрицала.
Оставило ли такое отношение на мне отпечаток? Да, несомненно: неуверенность в себе и ощущение ненужности остались на всю жизнь. © Таня / AdMe
- Лет 10–11 мне было. Как и у любого пацана, была мечта — велосипед. Для этого возраста «Орленок» — это то, что надо. Стоил он в пределах 25 рублей. Заикнулся родителям, они сказали, мол, поезжай к бабушке, заработай в колхозе на уборке огурцов и покупай. Так и сделал: поехал к бабуле, 2 месяца подъем в 4:30, до 4 дня на солнцепеке собирал огурцы. Выработка была не хуже, чем у взрослых, и зарплата соответствующая, которую за меня получала бабуля. Больше 200 рублей моей зарплаты отдала родителям.
А тут пацан с соседней улицы попадает в ДТП на своем велосипеде. Шум и гам на весь район, мне отказывают в заветной покупке.
Даже сейчас, в 63 года, меня гложет обида из-за этого велосипеда. Поэтому у моего сына и картинг педальный был, и аж 5 велосипедов. © TomasKaukaz / Pikabu
- Я всегда была пай-девочкой, отличницей, бабушкам-дедушкам помогала, по гулянкам не шлялась. И вот мне 13 лет, в школе устраивают дискотеку. Она должна продлиться до 21:00, родители предупреждают, чтобы я сразу домой шла (школа прямо рядом с домом). «Да, конечно, хорошо. Как закончится дискотека, я сразу приду». Так и сделала. Только я не знала, что физрук решит чуть-чуть продлить нам удовольствие и поставит на пару песен больше.
В общем, пришла я домой в 21:20. Меня ждали разъяренные родители, которые якобы уже обежали вокруг школы все и меня обыскались, а я, такая-сякая, неизвестно где шлялась. Мои заверения, что я была в столовой школы и танцевала со своими подругами, не принимались. Что я обещала прийти «как закончится дискотека», как я, собственно, и сделала, тоже. Что у меня нет часов и я не знала, что уже больше 21, в том числе. Я плакала оттого, что не верят, что допустили мысль, что я плохая. Долго отпускала эту обиду. © Ирина Чубарова / Facebook
- Запомнился один случай. Была отличницей, и ко мне за парту посадили двоечника, чтобы я ему помогала.
Как-то раз он списал у меня все сочинение, запятая к запятой. И вот мне за это поставили единицу, а ему двойку. Мама меня наказала, и я до сих пор помню, как было обидно. А ведь учительница знала и видела, как он списывал: я сидела за первой партой, прямо у нее перед носом. © Svetlana Frank / Facebook
- Не помню, сколько было мне лет, но начальные классы точно. Отец ушел, когда мне было 4 года, а мама работала. Много работала.
Как-то раз я очень ждал ее с работы и решил приготовить ужин. И вот моя яичница подгорела, сковородку испачкал, но я был собой доволен и ждал маму... Она пришла с подружкой, крик был жуткий. «Безрукий, вредитель!» и так далее. Даже ее подруга пыталась заступиться за меня.
Много лет прошло, уже вырос мой сын. Но детские обиды живут до сих пор. © Леонид Гняздовский / Facebook
- Мне было около 10 лет. Папа работал в деревне у бабушки, потому что в городе, где мы жили, работы не было. В канун Нового года приехала я с отцом в деревню, а ему выдали 3 подарка на Новый год (для меня и моих сестер). До сих пор не знаю, куда делся третий подарок, но, так как я была сладкоежкой, бабушка обвинила меня в том, что это я его съела и не признаюсь!
В итоге 2 подарка поехали к моим сестрам, а я так и не смогла ничего доказать. И, конечно, было еще обиднее, когда сестры ели свои конфеты, а я была обделена. Столько лет прошло, а вот эту детскую обиду не могу забыть. © Oxana Haradezki / Facebook
- Родители считали, что баловать детей нельзя. Как-то отец принес домой дыню, мы с сестрой стояли за дверью в предвкушении, когда же он нас позовет. Съел он все сам и молча ушел. Мы набросились обгрызать кожурки и не заметили, что отец вернулся. А он просто рассмеялся и сказал, что мы, как скот, едим кожуру. © «Подслушано» / Ideer
- Мои родители говорили «Улыбайся и терпи» всякий раз, когда я заболевала, потому что сами не хотели с этим разбираться. Многие годы я держала при себе любые травмы или проблемы со здоровьем. Теперь я замужем и муж более чем готов помогать мне, но при этом мне ужасно некомфортно, потому что из-за отношения родителей до сих пор чувствую, что никто, кроме меня, не должен иметь дело с моими болями. © KadenzaKat98 / Reddit
- Когда я переезжала в другую страну, хотела забрать все свои детские фотографии. Мама заставила меня оставить их, аргументируя тем, что они потеряются. Мол, в доме они будут в целости и сохранности. Когда маму звала к себе в гости, попросила привезти те фотографии. Но оказалось, что ни одного фото не осталось. Все выбросили, когда уборку делали. Теперь с мамой не общаемся, она не понимает почему. Для нее это просто фотографии, а для меня — часть моей жизни. Как будто детство отобрали. © «Подслушано» / Ideer
- У меня тоже было много случаев. Вот пример очень показательный. 9-й класс.
— Ничего страшного не случится, если сдашь не на отлично, но ты постарайся.
— Я сдала на четыре.
— Что? Как ты могла? Чего радостная ходишь, мне теперь как на улицу выходить? Позор на весь город!
И потом еще неделю эта головомойка. © Honey / AdMe
- Когда мне было 10 лет, мама спросила: «У тебя через 3 дня день рождения, что ты хочешь в подарок?» А я хотела велосипед, он в комиссионке 100 рублей стоил. Мама мне ответила, что я слишком многого хочу, да и 100 рублей для нашей семьи — это много. И вот в мой день рождения я выхожу во двор и вижу, что мама с папой купили старшему брату мопед. В кредит. Я заплакала от обиды (меня даже не поздравили!). А мама дала мне подзатыльник и сказала, что я жадная и дрянная девчонка. Вот так! Мне 46, но обидно до сих пор. © Лада Кургина / Facebook
А ваши родные совершали по отношению к вам что-то такое, о чем до сих пор больно вспоминать?