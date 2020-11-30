15+ человек, которые уже не смогут просто взять и забыть то, что творилось в их детстве

Кто-то может считать, что детские обиды нужно отпускать, а не переживать их снова и снова. Вот только, как бы ни хотелось, сделать это бывает очень непросто. Особенно когда тебя, маленького ранимого ребенка, незаслуженно обвиняли и наказывали не только чужие малознакомые взрослые, но и самые родные люди на свете.