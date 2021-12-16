15 человек, которые увидели в магазине диковинную вещь и схватили без лишних размышлений

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Научный факт: спонтанные покупки не только поднимают нам настроение, но и помогают чувствовать себя спокойнее в стрессовой ситуации. В этом случае дизайн предмета играет важную роль: чем он причудливее, тем милее сердцу оказывается наше случайное приобретение.

Мы в AdMe.ru загорелись идеей разыскать диковинные предметы на просторах глобальной сети и нисколько не пожалели об этом.

«Только что купила себе розовый холодильник»

Да это ж самая крутая вещь, которую я только видела! © babyswank47 / Twitter

«Этот топ с лимонами я купила сегодня за € 5»

«А потом еще и нашла в общежитии милый чайник в тему».

«Я купил миниатюрную палатку для своей кошки»

«Это мотоцикл моего босса. Мне кажется, что он украл его у Бэтмена»

«Купил эту штуку в антикварном магазине. До сих пор не понимаю, что это такое»

Из этой тележки получится сказочная подставка для растений

«Купила себе магнит для посудомойки, и сразу как-то все таким уютным стало»

«Я просто без памяти влюблена в эту кружку в виде кокоса, которую только что купила»

«Купил неизвестный фрукт, потерял рецепт по его приготовлению и теперь не имею понятия, как его съесть»

Очень похоже на черимойю. Когда созреет, попробуйте взять и разрезать ее пополам, а дальше воткните ложку. Главное, не ешьте ее семена. © wjbc / Reddit

«Моя жена сначала купила коту диван, потом подушечку, а потом и мини-плед»

«Наконец-то нашла себе лампу мечты!»

«Сегодня мой 52-й день рождения, и мама купила мне лучшие в мире перчатки»

«Мой чехол от наушников»

«Купил очки и почувствовал себя Стивом Джобсом»

Стивом Джобсом или Мегамозгом? © gianthooverpig / Reddit

«Нормальную шоколадку купил»