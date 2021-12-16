15 человек, которые увидели в магазине диковинную вещь и схватили без лишних размышлений
Научный факт: спонтанные покупки не только поднимают нам настроение, но и помогают чувствовать себя спокойнее в стрессовой ситуации. В этом случае дизайн предмета играет важную роль: чем он причудливее, тем милее сердцу оказывается наше случайное приобретение.
Мы в AdMe.ru загорелись идеей разыскать диковинные предметы на просторах глобальной сети и нисколько не пожалели об этом.
«Только что купила себе розовый холодильник»
- Да это ж самая крутая вещь, которую я только видела! © babyswank47 / Twitter
«Этот топ с лимонами я купила сегодня за € 5»
«А потом еще и нашла в общежитии милый чайник в тему».
«Я купил миниатюрную палатку для своей кошки»
«Это мотоцикл моего босса. Мне кажется, что он украл его у Бэтмена»
«Купил эту штуку в антикварном магазине. До сих пор не понимаю, что это такое»
Из этой тележки получится сказочная подставка для растений
«Купила себе магнит для посудомойки, и сразу как-то все таким уютным стало»
«Я просто без памяти влюблена в эту кружку в виде кокоса, которую только что купила»
«Купил неизвестный фрукт, потерял рецепт по его приготовлению и теперь не имею понятия, как его съесть»
- Очень похоже на черимойю. Когда созреет, попробуйте взять и разрезать ее пополам, а дальше воткните ложку. Главное, не ешьте ее семена. © wjbc / Reddit
«Моя жена сначала купила коту диван, потом подушечку, а потом и мини-плед»
«Наконец-то нашла себе лампу мечты!»
«Сегодня мой 52-й день рождения, и мама купила мне лучшие в мире перчатки»
«Мой чехол от наушников»
«Купил очки и почувствовал себя Стивом Джобсом»
- Стивом Джобсом или Мегамозгом? © gianthooverpig / Reddit
«Нормальную шоколадку купил»
А какую последнюю интересную покупку сделали вы?
Фото на превью BandaidPuppet / Reddit
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