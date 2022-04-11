15+ человек, которые уверены, что заплатки не портят вещи, а придают им шарм

Если любимая одежда слегка поизносилась, необязательно сразу выбрасывать вещь: можно налепить на нее крутую заплатку и носить себе дальше. Кстати, рукоделие — это не только о починке обуви и штанов. Кресла, наушники и даже зарядное устройство тоже вполне можно подлатать.

Мы в АdMe.ru обратились к фотографиям от пользователей сети, которые дружат с ниткой и иголкой и запросто могут заштопать что угодно.

«Сделала двоюродному брату заплатку из носка. Теперь у него самые крутые штаны в классе»

Потрясающе, скоро такие появятся в магазинах! © JP_816 / Reddit

«Подушечка для наушников отвалилась — я приделал ее обратно!»

«Cтавлю заплатку в первый раз. Надеюсь, выдержит»

«Починила толстовку моего парня»

«На моих любимых кедах была дырка и несколько пятен. Так что я перекрасила их и украсила вышивкой»

«Мой ребенок попросил заплатку „пламя в космосе“, чтобы закрыть дыру на коленке»

«На мою самую удобную футболку попало растительное масло, поэтому я закрыла каждое пятнышко звездочкой»

«Я думаю, что мои навыки совершенствуются»

«Перестала носить любимое платье из-за пятна. Моими стараниями оно возродилось, как феникс из пепла, и теперь я его люблю еще больше»

«Мои джинсы всегда рвутся на левом колене. Это мои любимые, поэтому я подумал, что они заслуживают хорошего ремонта»

«Задекорировала дыру на моей простыне»

«Маленький ананас, чтобы прикрыть крошечную дырочку»

«Папа сказал, что крошечную дырку на его спортивных штанах точно нельзя залатать»

«Залатала небольшую дырку на кармане джинсовой рубашки и решила добавить к заплатке несколько друзей»

«Пролила розовый лак для ногтей на свой желтый джемпер и закрыла это место вышивкой»

Кресло починили, пришив когтеточки для кошек

«Дырочка как раз под цветочек. Только мне кажется, что кошачьи когти инициируют 85 % ваших потребностей в починке?»

«Починил шнур для зарядки»

«Попросил подругу поставить заплатку на куртку»

Ого там дыра была! Тебя дракон жевал? © Skazin / Pikabu