15+ человек, которые утерли нос пессимистам и добились своего

Людям свойственно надеяться на лучшее и с оптимизмом смотреть в будущее. Но иногда у всех бывают минутки уныния, когда нам кажется, будто на пути к заветной цели так много препятствий, что добраться до нее невозможно. В такие моменты главное — это не опускать руки и продолжать двигаться вперед. И не имеет особого значения, к чему именно вы стремитесь: купить собственный дом, похудеть, нарисовать потрясающую картину или просто начать заправлять свою постель. На пути к мечте важны любые победы, пусть даже маленькие.

Мы в AdMe.ru хотим познакомить вас с пользователями сети, которые несмотря ни на что не опускают руки и упорно добиваются своего. А в бонусе покажем пару фотографий, которые могут надолго поднять настроение.

«Я купила наш первый дом. Дейзи рада, что у нее теперь есть собственный двор»

«Нашла в художественном магазине свой первый набор кистей. Это знаменательный момент в моей творческой карьере!»

«После месяцев депрессии и лени я впервые застелил свою постель»

«Мой первый день в качестве кондитера. Я осуществила мечту!»

«У меня завтра день рождения, и мы не могли себе позволить ничего, кроме смеси для торта. Я считаю, что у меня получилось неплохо, хотя я ничего не пекла 3 года»

«Пусть у меня ведьминские черты лица, но тогда я ведьма-красотка. Дамы, полюбите свои уникальные носы и откажитесь от общепринятых стандартов красоты!»

«Мы более месяца работали над преобразованием нашего двора. Довольны и гордимся тем, что с ним сделали!»

«Я воплощаю в жизнь мечту всей жизни — сесть за штурвал корабля!»

«В этом году я решил сделать ставку на себя и искусство, и я рад, что все окупилось»

«Потратил 3,5 недели на постройку игровой площадки для моих дочерей. Закрутил сегодня последние болты»

«После 8 лет ношения брекетов сегодня я наконец их сняла! Не могу сдержать улыбку»

«Я так счастлива и горжусь собой, что смогла закончить эту картину!»

«Я только что купил машину своей мечты!»

«За 2 года благодаря диете я похудел на 56 кг. Никогда в жизни не чувствовал себя так хорошо. Мне кажется, я даже помолодел»

«Мне 30, и я осуществил мечту. Сегодня был мой первый день преподавания!»

«Завтра мой первый день в колледже. Спустя 6 лет вновь продолжу учебу. Я так счастлива!»

«У меня депрессия, и мне никогда не хочется краситься. Поэтому я чувствую, что сегодня проделала отличную работу»

«Второй год я — гордая обладательница дачного участка. Решила поэкспериментировать с помидорами. Вырастет ли что-нибудь, если их просто посадить и поливать, как газон? Купила 4 кустика рассады — вот результат»

Бонус № 1: «Все еще улыбаюсь с тех пор, как мне по дороге на работу попался вот такой сюрприз — ленивец»

Бонус № 2: «На всякий случай, если у вас плохой день, это фото пушистого малыша, который пытался меня поцеловать»