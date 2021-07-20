15+ человек, которые умудряются радоваться буквально всему подряд
У каждого из нас есть моменты, которые делают немного счастливее. Ведь и правда, кто не мечтает прийти к стоматологу и узнать, что с зубами-то все хорошо? Да и найти забытую заначку тоже ох как приятно. А еще есть люди, которые вообще всему могут порадоваться, даже выяснениям отношений с мужем.
Мы в AdMe.ru не смогли удержаться и тоже обсудили друг с другом воспоминания о всяких приятных моментах. И вы не оставайтесь в стороне.
- Сколько себя помню, я всегда хотела научиться играть на гитаре. Увы, мое детство прошло в вечных переездах по съемным квартирам, родителям было не до гитары — надо семью прокормить как-то. И вот сейчас мне отдали старенькую гитару с потрескавшимся лаком и местами стертым до дерева грифом. Я радуюсь каждой мозольке на подушечках пальцев, каждому взятому аккорду, каждому перебору и бою. Кажется, это и есть мое маленькое счастье. © Подслушано / Ideer
- Каждое утро я еду на работу по одному и тому же маршруту. И каждый день в одно и то же время в автобус заходит молодая девушка с ребенком. Едут они несколько остановок. Я все время стараюсь сесть у окна, потому что, когда они выходят на своей остановке, эта маленькая девочка машет мне рукой на прощание. Машет и улыбается. Сначала я думала, что машет она всем, но нет, ребенок смотрит именно на меня, она идет вдоль автобуса и ищет меня глазами, а когда находит, сразу машет — это удивительно. Пишу это, потому что захотелось поделиться, эта девочка просто делает мой день и заряжает своим позитивом и детской непосредственностью. На душе сразу становится тепло. © stellik84 / Pikabu
- Давайте признаем, что одна из самых приятных частей любой поездки на машине — это горьковатый кофе и французский хот-дог на заправке, который никогда не бывает таким вкусным нигде, кроме как на заправке непонятно где в 5 утра. © iamhellcat / Twitter
- 6 лет не могла расстаться с мужчиной из-за того, что боялась остаться без денег. В моей сфере, чтобы в будущем зарабатывать, нужно долго пахать за копейки. Сначала бесплатные стажировки, потом за ₽ 15 000, потом 12–14 часов в день за ₽ 40 000... Только в прошлом году начала выходить на доход, позволяющий хотя бы снимать квартиру и питаться. И тут узнаю о его измене. Единственная эмоция — счастье. Я имею право бросить его и не быть при этом плохой. Я морально права и прекрасна, это он предал нашу любовь. Я хорошая. Ищу квартиру, летаю от счастья. © Подслушано / Ideer
- Вот моя 4-летняя дочка подходит и говорит: «Ты хороший папа». И мне, выросшему в очень проблемной семье, просто невозможно слушать это без слез. Да, дети тоже нас учат, не только мы их. © ksozay / Reddit
- Всегда мечтала о коте, но у парня аллергия. Взяли кролика, уже подросшего. Судя по его поведению, его растила кошка: он валяется царем, прячется под диван и спит там, делает «тыгыдык» как кот, любит поглаживания за уши, а за хвост нет, клянчит вкусняшки и, получив их, убегает точить в укромное местечко. Приучен к горшку — делает делишки только в клетке. Про облизывания и умывания я вообще молчу. В общем, теперь у меня есть гипоаллергенная мини-версия кота, и я просто счастлива. © Подслушано / Ideer
- Да просто кроссовки! Потому что каблуки — это, конечно, мило, но ничто не сравнится с возможностью идти быстро и при этом не бояться упасть прямо лицом в асфальт. © Mila Fernandez / Quora
- Поссорилась с мужем из-за того, что я устала принимать его друзей у нас в доме. К тому же у нас родился ребенок недавно. Мне хочется тишины и спокойствия, а его друзья толпой ходят к нам поздравлять и поглазеть на ребенка. В ответ на мою фразу: «Я устала!» — он заявил: «Устала? Уезжай к родителям и живи у них, отдыхай там». Сказал собрать вещи и уезжать. Я уехала без денег в другой город к родителям. Теперь понимаю, что правильно сделала: расцвела, похорошела, ребенок стал спокойнее. Я счастлива! © Подслушано / Ideer
- О, у моей кошки есть такое особое мяуканье, которым она «разговаривает» только после того, как я чихну. Это как-то нереально мило, еще и смеюсь каждый раз. © big_screaming_fish / Reddit
- Любимый разлюбил. На работе змеиное кодло. Все те, кто обещал до гроба дружить, уже давно нашли других друзей. Дома — мать и отец, которые находятся в постоянном состоянии разочарованности во мне, ведь я во всем для них абсолютно «не такая, как нормальные люди». И вот как-то раз бросила я взгляд на стену пятиэтажки, а там красивыми буквами было написано: «Красота спасет мир, так что ты не можешь проиграть». Спустя месяц я сняла квартиру в соседнем доме с видом на эту надпись, нашла другую работу, поговорила нормально с родителями, спустя еще какое-то время нашла того, кто любит меня больше мира. Лет 5 с тех пор прошло, у меня все замечательно, теперь я счастливый человек. Вот так в сложный момент меня поддержала просто надпись на стене. © Палата № 6 / Vk
- 3 года назад мне пришлось принять одно очень важное решение: либо у меня будет новый мотоцикл, либо собака. Выбрал собаку. И этот выбор теперь радует каждый день: она мой лучший товарищ, который всегда поднимет мое ленивое тельце с дивана. Лучшее решение. © winkelschleifer / Reddit
- Самая простая вещь, которая меня радует, — это моя квартира. Ведь когда-то я не могла себе позволить заниматься всякими дизайнами. Потом ребенок родился, и я просто забивала на разные мелкие и постоянно появляющиеся пятна. А потом мы вообще по служебным квартирам мотались. Да, теперь я вдова, дети разъехались, но в моем жилище все именно так, как когда-то хотела: недорого, но очень уютно. © Hilary Donovan / Quora
- Все это, конечно, хорошо, но находили ли вы когда-нибудь двухлетней давности заначку в пару сотен евро? © tannyshanny / Twitter
- Иду на смену, настроение так себе, понедельник, дождь. Сходил в столовку, взял обед, переоделся, шурую через цех. Из угла навстречу котик и так жалобно: «Мяу». И глаза как у кота из Шрека. И снова «мяу», тихо-тихо так. Да етижи-пассатижи! Ну пойдем, говорю, поделюсь. Достал одну котлету (как знал, две брал), поломал, положил в миску. Тот недоверчиво так, мол, да ладно? Целую котлету? И давай уминать.
И вроде ерунда, а настроение поднялось сразу. © jasonvorhis / Pikabu
А что по-настоящему радует вас?
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