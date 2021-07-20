15+ человек, которые умудряются радоваться буквально всему подряд

У каждого из нас есть моменты, которые делают немного счастливее. Ведь и правда, кто не мечтает прийти к стоматологу и узнать, что с зубами-то все хорошо? Да и найти забытую заначку тоже ох как приятно. А еще есть люди, которые вообще всему могут порадоваться, даже выяснениям отношений с мужем.