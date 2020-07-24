15+ человек, которые точно знают, что крутая находка может подстерегать в любом месте

Внимание плюс везение равно находка, которая сделает ярче весь день, а то и год. Иногда, чтобы найти этот клад, нужно выбраться из дома и отправиться навстречу маленькому приключению, а порой достаточно всего лишь покопаться в подвале или на антресолях.

Мы в AdMe.ru любим находить что-то интересное, и многие люди по всему свету разделяют наше увлечение, обнаруживая маленькие сокровища тут и там. А в конце вас ждет бонус: история находки, которая осчастливила бы любую женщину.

1. «Моя бомжарская натура любит подбирать всякое барахло на дороге. 6 лет назад нашла кулон в Одессе и забыла. Сейчас мне стукнуло в голову загуглить, что же это за штука. Оказалось, стоит в магазине $ 100...»

2. «Ко мне заливом вынесло на берег огроменный, насквозь мокрый скетчбук с акварельной бумагой, и я объективно никто, чтобы отказываться. Я тащу его домой»

3. «Нашел эти часы Casio 5 лет назад под висячим мостом. Не знаю, сколько они там пролежали, но они шли, когда я их нашел. Ни разу не менял батарею, подсветка экрана и звук работают»

4. «Обнаружила в семейных запасах необычный коробок спичек. Примечателен он своим возрастом — 52 года»

5. «Нашел на заднем дворе 100-летнюю капсулу времени»

6. «Нашел книгу, которой больше 200 лет»

7. «Сегодня съездили на дачу. Нашла мамины туфли, которые она на свой выпускной надевала»

8. «Нашла карточки из журналов, которые собирала в детстве. Сейчас заплачу, они прекрасны»

9. «Увидел свой пылесос в новой видеоигре»

10. «Работаю в автосервисе и сегодня, откинув кабину одного из автомобилей, обнаружил вот это...»

11. «Только что нашел гайку в своем мороженом»

12. «Нашла этого малыша на обочине дороги у мусорных баков. Потрясающе, что могут сделать 24 часа и немного воды»

13. «Обнаружил в своем ящике застрявшую монету. Ей 104 года»

14. «В моем кресле оказался поссум»

15. «Дом моего парня в начале 1900-х был каретным сараем. Нашли во дворе колпачок ступицы от каретного колеса, выглядит как медаль»

16. «Друг нашел их, когда потянул шланг»

17. «Прабабушка попросила меня помочь ей разобрать старый сейф. Она сказала, что я могу забрать все, что понравится. Я нашел это и просто ошалел от радости!»

Бонус: история находки, которая осчастливила бы любую женщину

Нашел на пешеходном переходе сережку. Стало грустно за где-то опечаленную женщину. Распечатал объявление и повесил на домах рядом с переходом. Было несколько левых звонков, пытались выяснить, что за сережка и не золотая ли она случайно. Большинство отключались после просьбы выслать фото. Но только что — бинго! Завтра несколько растерянная хозяйка воссоединится со своей потерей, которую ей подарила мама. © Spirtyoza / Pikabu