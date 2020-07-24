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15+ человек, которые точно знают, что крутая находка может подстерегать в любом месте

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Внимание плюс везение равно находка, которая сделает ярче весь день, а то и год. Иногда, чтобы найти этот клад, нужно выбраться из дома и отправиться навстречу маленькому приключению, а порой достаточно всего лишь покопаться в подвале или на антресолях.

Мы в AdMe.ru любим находить что-то интересное, и многие люди по всему свету разделяют наше увлечение, обнаруживая маленькие сокровища тут и там. А в конце вас ждет бонус: история находки, которая осчастливила бы любую женщину.

1. «Моя бомжарская натура любит подбирать всякое барахло на дороге. 6 лет назад нашла кулон в Одессе и забыла. Сейчас мне стукнуло в голову загуглить, что же это за штука. Оказалось, стоит в магазине $ 100...»

© ValuevaAnastasi / Twitter

2. «Ко мне заливом вынесло на берег огроменный, насквозь мокрый скетчбук с акварельной бумагой, и я объективно никто, чтобы отказываться. Я тащу его домой»

© severrrov / Twitter

3. «Нашел эти часы Casio 5 лет назад под висячим мостом. Не знаю, сколько они там пролежали, но они шли, когда я их нашел. Ни разу не менял батарею, подсветка экрана и звук работают»

© crimewaveusa / Reddit

4. «Обнаружила в семейных запасах необычный коробок спичек. Примечателен он своим возрастом — 52 года»

© marien.draugven / pikabu

5. «Нашел на заднем дворе 100-летнюю капсулу времени»

© Gtclem0 / Reddit

6. «Нашел книгу, которой больше 200 лет»

© _reps_for_jesus_ / Reddit

7. «Сегодня съездили на дачу. Нашла мамины туфли, которые она на свой выпускной надевала»

© ttttuyyymmaa / Twitter

8. «Нашла карточки из журналов, которые собирала в детстве. Сейчас заплачу, они прекрасны»

© zabuivchivaya / Twitter

9. «Увидел свой пылесос в новой видеоигре»

© WheninBruges / Reddit

10. «Работаю в автосервисе и сегодня, откинув кабину одного из автомобилей, обнаружил вот это...»

© raniiis / pikabu

11. «Только что нашел гайку в своем мороженом»

© HaemmerHead / Reddit

12. «Нашла этого малыша на обочине дороги у мусорных баков. Потрясающе, что могут сделать 24 часа и немного воды»

© YamGiver / Reddit

13. «Обнаружил в своем ящике застрявшую монету. Ей 104 года»

© LEANLALA / Reddit

14. «В моем кресле оказался поссум»

© amwagers295 / Reddit

15. «Дом моего парня в начале 1900-х был каретным сараем. Нашли во дворе колпачок ступицы от каретного колеса, выглядит как медаль»

© Lilwest / Reddit

16. «Друг нашел их, когда потянул шланг»

© Puddjles / Reddit

17. «Прабабушка попросила меня помочь ей разобрать старый сейф. Она сказала, что я могу забрать все, что понравится. Я нашел это и просто ошалел от радости!»

© phucknuggets / Reddit

Бонус: история находки, которая осчастливила бы любую женщину

© Spirtyoza / Pikabu

Нашел на пешеходном переходе сережку. Стало грустно за где-то опечаленную женщину. Распечатал объявление и повесил на домах рядом с переходом. Было несколько левых звонков, пытались выяснить, что за сережка и не золотая ли она случайно. Большинство отключались после просьбы выслать фото. Но только что — бинго! Завтра несколько растерянная хозяйка воссоединится со своей потерей, которую ей подарила мама. © Spirtyoza / Pikabu

Какие любопытные находки случалось совершить вам?

Фото на превью Spirtyoza / Pikabu
262814
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