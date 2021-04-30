15+ человек, которые устали слушать про «ничего не получится» и утерли нос всем скептикам
«Ты все равно ничего не добьешься». Что скрывать, после этой фразы у многих могут руки опуститься. Но всегда есть те, кто вопреки любому скепсису умудряется достигать того, о чем когда-то мечталось. И даже больше.
Мы в AdMe.ru обожаем истории со счастливым финалом и надеемся, что вы сегодня вновь вспомните о том, что ну его, это мнение окружающих. А в бонусе вас ждет доказательство того, что недружелюбно настроенные личности все равно так просто не сдаются.
- Ровно 14 лет назад я родила крайне недоношенного мальчика. На его писк сбегались все медсестры. Ровно 14 лет назад мне сказали, что стоит вопрос: я или плод. И сегодня, спустя 14 лет, на кухне усатый молодой человек строгает сыр для салата к своему дню рождения. Почти дорастила, сама! Без помощи. И не сказать что плохого человека. © paranoidLynx / Pikabu
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Я была трудным ребенком и несносным подростком. Родители поставили на мне крест и были уверены, что ничего путного из меня не выйдет. Но после 20 лет взялась за ум и за себя, стала заниматься спортом, учить языки, развиваться в разных областях, которые до этого меня совсем не интересовали. Сейчас мне 32, и за прошедшие 10 лет я села на шпагат, выучила испанский и немецкий с нуля, научилась играть на пианино и построила сама свой бизнес, не имея ни образования, ни опыта. При этом я совершенно не жалею, что моя юность пролетела в гулянках. Я сама себе доказала, что заниматься саморазвитием можно независимо от возраста, было бы желание. © Подслушано / Ideer
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Как-то в младших классах я сказала, что обязательно буду «в телике», и все только посмеялись надо мной. А в 2018 году вышел мой сериал. © BeckyBraunstein / Reddit
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Всегда хотела научиться рисовать, но школьная учительница по изо считала меня безнадежной. Каждая оценка была хуже приговора. В 30 я купила акварель и бумагу, начала потихоньку повторять то, что показывали в видеоуроках. И как же я удивилась, когда коллега захотела купить мой рисунок. Не за миллионы, конечно, но для меня важен сам факт: человек посчитал, что моя простенькая картинка стоит денег. Которых как раз хватило на новые краски. © Подслушано / Ideer
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Моя мать всегда была убеждена, что у меня не получится примерно ничего. Она не понимала, как я смогу водить машину, и, думаю, была очень уж удивлена, когда я в 33 года наконец отходила в автошколу и получила права. Она была уверена, что я плохо печатаю на компьютере, и советовала искать работу, где это не понадобится. Вот только я устроилась туда, где это еще как требовалось, и успешно проработала 7 лет. А еще она заявила, что я никогда не выйду замуж, ведь я отвратительно готовлю! Только вот и замуж я вышла, и мужа все устраивает. © Hilary Donovan / Quora
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4 года назад я на свой страх и риск отправила в универ крупного города оригинал своего аттестата. Так вот, все (включая любименьких родственников) мне говорили, что я та еще неудачница и точно не поступлю на бюджет. Но теперь я здесь, ага. 4-й курс, и есть крутая работа по специальности. © K_Dudka / Twitter
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Я полная. Живу в селе, у нас нет фитнес-клубов, но я самостоятельно дома скинула 10 кг за полгода с помощью физических нагрузок и продолжаю приводить свое тело в порядок. И есть люди, которые то ли от гнева ко мне, то ли от зависти говорят: «Ты не похудеешь больше», «Ты не станешь стройной, ибо у тебя такое тело будет всю жизнь». Я не обижаюсь, они думают меня задеть, а меня это еще больше мотивирует, ведь, когда я смотрю на себя в зеркало и вспоминаю их слова, я понимаю, что нужно действовать. Никто не поможет тебе, пока ты сама за себя не возьмешься. © Подслушано / Ideer
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Когда я провалила поступление в универ, все родственники стали пугать меня нищей жизнью и безработицей. И правда, все, что я умела на тот момент, — это рисовать. Этим и занялась. Нарисовала пару портретов родных, дальше — великая сила социальных сетей, у меня появились заказы. Уже через год я позволила себе поехать впервые за границу, отдыхала и продолжала работу оттуда. Так, пока мои одногодки 5 лет грызли гранит науки, я успела объездить полмира, насладиться молодостью по полной и четко определиться с будущим. Никого не призываю забросить учебу, просто знайте, что никогда нельзя опускать руки, жизнь в ваших руках. © Палата № 6 / Vk
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Ближе к концу 10-го класса наша учительница спросила, кто хочет пойти учиться в профильный класс естественных наук. Ну я и подняла руку вместе с друзьями. Вот только учительница фыркнула в мою сторону, сказав, что я слишком ленивая и точно не потяну. Можете представить, как я себя чувствовала перед всем классом. В итоге я решила доказать, что она неправа, и начала упорно заниматься. В 12-м классе я уже стала лучшей ученицей. © Mary Jeana / Quora
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Я заядлая сладкоежка, не могу провести и дня без сладкого. Отсюда, конечно, проблемы с весом и здоровьем, но поделать с собой у меня ничего не получалось. А год назад мне предложили работать в кондитерской. Родные отговаривали меня, объясняя это поговоркой «Пусти козла в огород...». И в целом я была солидарна с ними, но работа была нужна, да и соблазн велик. Но, проработав там всего 3 месяца, я не могла уже даже смотреть на сладкое, похудела на 8 кг. Ха, все сработало в корне наоборот, и я счастлива! © Палата № 6 / Vk
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Как-то директор школы прямо перед моими родителями сказал, что я точно ничего не добьюсь. Вот только пару лет спустя я стал одним из 3 человек, кто сдал один сложный экзамен и поступил в гимназию. А через 15 лет я стал магистром инженерных наук. © Michael Durcan / Quora
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Моя бабушка всегда была убеждена, что девушкам образование ни к чему. Да и вообще, им лучше быть глупенькими и просто выйти замуж за богатого: это ведь и есть счастье. Поэтому она вкладывала все силы и деньги в моих братьев, ведь я (девочка) все равно успеха не добьюсь. Но только я была с ней совершенно не согласна.
И вот каким-то чудом я попала в лучшую школу города — ее директор в меня поверил, хотя оценки у меня были отвратительные. В итоге я начала творить то, чего не ожидал от меня совершенно никто. Игра на укулеле, шахматы во время обеда — за мной даже начали повторять! И, естественно, оценки значительно улучшились.
В итоге, когда бабушка увидела мои успехи, она наконец начала мне улыбаться и поддерживать во всем. © Michelle Lin / Quora
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У меня сын появился в 21 год (сейчас мне 26), и на меня все знакомые девушки махали рукой, мол, все понятно — муж, ребенок, разговаривать не о чем. В первый год стала работать на дому, параллельно еще и торты дела (увлекла готовка), прошла курсы и ушла в IT. Теперь пишу статьи на популярном портале и владею веб-студией. Привет, о чем с вами говорить, девочки. © leni_kotik / Twitter
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Сдаем мы квартиру. Сдаем дешево, потому что соседка — сумасшедшая бабка, которая достает людей просто за любой писк. И даже при низкой цене все равно люди не задерживаются, потому что терпеть это реально сложно. И вот въехал парнишка-неформал, мы его предупредили, ну и стали ждать, сколько же он вытерпит. Месяц, 2 месяца, полгода, год... На 2-й год уже не выдержали, спросили, как он с ней совладал. Оказывается, он попросил знакомого, который занимается экстрим-вокалом, записать самые разные потусторонние звуки, с упоминанием имени бабки в том числе. А потом при бабке, когда она на него опять напала, как бы обмолвился, что его силы особые защищают от обидчиков. И начал по ночам включать эти записи. И бабка стала как шелковая. © Палата № 6 / Vk
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Никто в семье не относился серьезно к танцам, ну типа хобби и хобби. Но теперь я преподаю танцы взрослым и детям, работаю хореографом-постановщиком и выпускаю летом 2-й и 3-й спектакли. © _lazuri / Twitter
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Дочка в 1-м классе: «Мама, меня мальчик печеньем угостил. Сказал, что вместе с мамой его делал, такое вкусное! Теперь мне этот мальчик нравится».
Дочка в 10-м классе: «Мама, мне парень предложил встречаться, а еще сам сделал мороженое и угостил меня. Это было так вкусно и мило, я согласилась».
Дочка в 23 года: «Ой, мамуля, мой парень мне предложение сделал. Такой романтичный ужин организовал, сам все десерты сделал. Так что готовься, скоро будет свадьба».
И все это один и тот же парень. И на свадьбу торт готовил он сам, так как кондитер. Видимо, парень с 1-го класса понял, как дочку завоевать, и упорно шел к своей цели. © Палата 6 / Vk
Бонус: те самые скептически настроенные окружающие, которые очень не любят проигрывать
- Тяжело вспоминать без смеха. В общем, в школе (гуманитарный лицей) с математикой были реальные проблемы. Но последний год оказался проще, ведь были репетиторы каждый день и подготовка к вступительным. В итоге выхожу я на годовую четверку и прямо в лицо преподу говорю: «Я вас сделала!» Она смотрит на меня и в эту же секунду выводит этой треклятой ручкой мне треклятую тройку в журнал, и все — год окончен, оценка стоит в аттестате. Единственная тройка на фоне остальных пятерок... Жесть, жесть, жесть. 10 лет прошло, а все как вчера. © EffieBright / Twitter
А в вашей жизни случался успех вопреки всяким негативным мнениям? Как это было?