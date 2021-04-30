15+ человек, которые устали слушать про «ничего не получится» и утерли нос всем скептикам

Моя мать всегда была убеждена, что у меня не получится примерно ничего. Она не понимала, как я смогу водить машину, и, думаю, была очень уж удивлена, когда я в 33 года наконец отходила в автошколу и получила права. Она была уверена, что я плохо печатаю на компьютере, и советовала искать работу, где это не понадобится. Вот только я устроилась туда, где это еще как требовалось, и успешно проработала 7 лет. А еще она заявила, что я никогда не выйду замуж, ведь я отвратительно готовлю! Только вот и замуж я вышла, и мужа все устраивает. © Hilary Donovan / Quora

4 года назад я на свой страх и риск отправила в универ крупного города оригинал своего аттестата. Так вот, все (включая любименьких родственников) мне говорили, что я та еще неудачница и точно не поступлю на бюджет. Но теперь я здесь, ага. 4-й курс, и есть крутая работа по специальности. © K_Dudka / Twitter