15 человек, которые умеют дать максимально эффектный ответ
Сколько раз у вас было такое, что вы вспоминали какой-то старый диалог и проигрывали в голове, какую реплику было бы лучше сказать тогда? Но иногда стоящая фраза приходит очень даже вовремя. А если это происходит в сети, то еще и будет замечено и по достоинству оценено другими пользователями.
Мы в AdMe.ru подтверждаем, что дать по-настоящему стоящий и блистательный ответ не так-то просто, поэтому героями этой статьи можно только восхищаться. А в конце вас ждет бонус, который докажет, что эффектно ответить можно не только словами, но и действиями.
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«Составьте вопрос, используя „почему“.
Почему?»
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Бонус: «Учительница сказала: „Пиши проект хоть азбукой Морзе“. Но она даже не знает, с кем связалась. Со мной шутки плохи, уважаемые!»
А какой самый эффектный ответ в своей жизни вы давали?
Фото на превью Deadreevzz / Pikabu
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