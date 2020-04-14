15 человек, которые убедились в том, что настойчивость и терпение могут склонить чашу весов в их сторону
Существует так называемая теория ведра с крабами. Если ракообразных бросить в одну корзину и кто-то попытается выбраться, то сородичи затянут его обратно. Герои нашей подборки нашли в себе силы выбраться из ведра. Они действовали наперекор мнению «ты не справишься», преодолели неуверенность в себе и просто шли к своей цели.
AdMe.ru желает своим читателям такого же терпения и сил, как у авторов этих историй. Надеемся, рассказы вдохновят вас на реализацию какой-то маленькой — или большой — давно откладываемой мечты.
- Мой муж-нарцисс изводил меня. Однажды он бросил мою книгу по химии на пол и сказал, что я слишком глупа, чтобы стать медсестрой. Сейчас стыдно об этом вспоминать, но я наклонилась, взяла книгу и на следующий день вернула ее в книжный магазин колледжа. Прошло несколько лет, прежде чем я ушла от него. Когда я пришла в себя, то купила еще одну книгу по химии в том же самом магазине. Три года спустя я с отличием окончила школу медсестер. Спустя 30 лет я все еще работаю медсестрой. © Linda Barnhart / Quora
- Мою знакомую, шикарную девушку, вечно поджидал у ворот один парень, на вид типичный гопник. Всегда его можно было видеть сидящим на корточках неподалеку и лузгающим семечки. Она его игнорировала, но он не сдавался и, завидев ее, шел следом, что-то настойчиво бубнил. Спустя годы я узнал, что они женаты. Как? Оказалось, она ехала домой. Он, как всегда, увязался за ней. Тут подъехала машина, и двое крепких ребят очень настойчиво предложили девушке познакомиться. Тут и подоспел парень. Успел проучить обоих, но и сам слег в больницу, где она его навещала. Это и положило начало их любви. © MaryFCKPoppins / Pikabu
- Однажды после работы мы встретились с коллегой. Я рассказала ей о том, что хочу отвезти маму на отдых. Мама обожает путешествовать, и теперь, когда я сама зарабатываю деньги, мне ужасно хотелось обрадовать ее хоть недорогой поездкой. А буквально на следующий день меня засыпали сообщениями с поздравлениями. Не понимая, в чем дело, я проверила свой рабочий имейл и узнала, что получила одну из самых престижных наград от президента компании и полностью оплаченную путевку на двоих. Я сообщила об этом своей маме, и она была так счастлива, что улыбалась целый день. © Leni Han / Quora
- Я умею водить автомобиль. Для кого-то это покажется сущим пустяком, но для меня стало огромным достижением. Мало того, что мой рост всего 105 см, так я еще страдаю артрогрипозом — некоторые мои суставы не двигаются как обычно и могут даже застрять в одном положении. Родители считали, что водить машину мне будет небезопасно, но я устал зависеть от других, когда мне нужно было куда-то пойти. Мы купили машину и слегка изменили ее, чтобы я мог ею управлять. За год я уже проехал 7 500 км и горжусь этим. © Kapil Bajaj / Quora
«Первое достижение года! Заработала и купила машину без посторонней помощи. Я назвала свою малышку Бонни».
- 2 года назад я весил более 100 кг и был малоподвижным. Но однажды я проснулся и решил: пора все изменить. В следующем месяце я купил кроссовки и отправился на пробежку к озеру. Я чувствовал себя толстым идиотом. Мне удалось пробежать всего 1 минуту. Потом я гулял 1 минуту. Я повторил это 5 раз и пошел домой. Через 2 дня я сделал это снова. Моя жена сказала: «Через неделю тебе это надоест», и, если честно, я тоже так думал. Но этого не случилось. Через 10 недель я пробежал свои первые 5 км. Затем преодолел дистанцию в 10 км. Несколько месяцев спустя осилил полумарафон. Я выбросил свои футболки размера XL и купил новые — M. Набегал за эти 2 года 1 600 км. © Eivind Kjørstad / Quora
- Я сценарист. Начал писать в 1996 году. Работал в розничной торговле, а потом в охране. Однажды мне удалось заключить сделку с кинокомпанией Lionsgate, мне заплатили, но фильм не был выпущен. А я так жаждал увидеть свое имя на большом экране! В 2010 году хотел все бросить. И тут один продюсер прочитал несколько моих работ и предложил мне довести до ума один сценарий для мини-сериала, который они хотели выпустить за рубежом. 2,5 недели я жил в отрыве от семьи, занимаясь лишь работой. Сценарий приняли, а мини-сериал по нему показали в Европе, Латинской Америке, Новой Зеландии. Сбылась мечта, которой живут десятки тысяч сценаристов, — мое имя появилось в титрах. © Ken Miyamoto / Quora
«Я ежедневно откладывал по $ 5 и собрал за год эту пачку».
- Мы с мужем оба умны. Но я училась в школе хорошо, а он расхлябанно. Познакомились мы в университете, который я окончила лучше него. Я хорошо зарабатывала, а у мужа зарплата была невысокой. Он устроился на низкоквалифицированную должность во всемирно известную компанию. Но он занимался тем, что ему было интересно. Хорошо разбираясь в инновациях и будучи не на шутку увлеченным, он за 8 лет прошел путь от низшего звена до заместителя директора. А я потеряла интерес к своей работе. © thyrah /Reddit
- 5 лет назад я не поступила в вуз. Думала, что все, жизнь кончена. Так как я умею рисовать, начала писать портреты, карикатуры. Пара-тройка работ — и у меня уже хватает денег на путешествие. Хоть не элитные отели, не бизнес-классы, а еле идущие автобусы и хостелы в не самых лучших районах, но я увидела уже столько всего в мире. Если денег не хватает, рисую. Понимаю, что образование нужно, поэтому подаю документы, но... Уже сейчас я самый счастливый человек! © «Подслушано» / VK
- За 5 лет учебы в университете у меня 3 раза менялись соседи по комнате. Все они страшно растолстели, пока жили со мной. Я сделал выводы и после защиты диплома пошел не по специальности, а на кулинарные курсы. Много раз сомневался, не допустил ли я ошибку. Но теперь я шеф-повар, наконец-то у меня есть своя машина. © «Подслушано» / VK
«Мой пожилой отец на мастер-классе по приготовлению пиццы».
- Я учился в 5-м классе, когда за парту передо мной посадили очень болтливую девочку. За несколько дней она прожужжала мне все уши о Гарри Поттере, и я возненавидел его. Со своим детским максимализмом я решил, что раз Джоан Роулинг смогла написать книгу о магии и колдовстве, то и я справляюсь. И вот однажды учитель попросил всех учеников рассказать о своих талантах, а я вместо ответа дал ему тетрадь, в которой писал свой роман. И ему настолько понравилось, что он пошел к директору и рассказал о моем произведении, а тот провел собрание, на котором вручил мне небольшой подарок. 12 лет спустя я написал более зрелые рассказы и стихи и получил несколько наград, но именно тот эпизод для меня особенно дорог: он подтолкнул меня к тому, чтобы стать писателем. © Ash Ar Reza / Quora
- Два года назад я чувствовал себя потерянным. Моя работа мне не нравилась, а отношения с девушкой приносили больше огорчений, чем радости. Я был разочарован жизнью. Я заходил на YouTube и часами смотрел мотивационные видео, пока не засыпал под них. Но однажды я обнаружил, что моя цель — делать счастливыми других. Теперь я работаю с детьми с особыми потребностями и стараюсь приносить пользу. © potato-flavored-soap / Reddit
- Мама узнала, что я хочу поступить в музыкальное училище, а потом — в консерваторию. Она грозила забрать документы из вуза, говорила, что я буду бомжом с такой профессией, а муж у меня будет прыщавый скрипач. Как бы не так! Скоро уезжаю в другой город учиться любимому делу дальше. И молодой человек у меня очень достойный. © «Подслушано» / VK
- 12 лет назад взял на работу двоюродную сестру жены. Ни разу не пожалел. Человек без опыта, после института. Сначала работала офис-менеджером, потом закупщиком, а через 4 года — начальником отдела. А сейчас перешла в другую компанию и поднялась там до директора нескольких магазинов в сети сотовой связи. © SafarZade / Pikabu
«Это мой папа. Он изобретатель игрушек. После нескольких лет напряженной и настойчивой работы его изделие наконец-то появилось в магазине Target»
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Я сирота. Больше половины моих сверстников из детдома выбрали кривую дорожку. А я мог горбатиться обычным плотником, но с детства мечтал быть железнодорожником. Поэтому на третьем курсе колледжа, по совету воспитательницы, записался на подготовительные курсы для поступления в университет. Курсы были платные. Было неудобно говорить о том, что я из детского дома и у меня нет денег на их оплату. Я был готов взамен отработать — что-то перенести, где-то помочь. И директор разрешил мне ходить на занятия. Сдал экзамены. Когда через месяц вышел приказ о моем зачислении, я плакал от радости. Мне назначили стипендию в 15–20 тыс. руб. и ежегодное пособие на покупку одежды (около 60 тыс.). Для меня это были астрономические суммы. И пусть у меня не все гладко с учебой, но все же я стараюсь, карабкаюсь потихоньку. В свободное время работаю на автомойке, сдружился с ребятами. Взял подержанную машину, чтобы ездить на работу. И хочу сказать, что в жизни не бывает безвыходных ситуаций. Стоит захотеть — и у вас все получится. © DyadyaAnton / Pikabu
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Отучившись кое-как на программиста, я пошла работать обычным кассиром. Но примерно год назад, в 30 лет, вдруг поняла, что пора оставить эту осточертелую работу и заняться тем, чем всегда хотела. Я продиралась через онлайн-упражнения по программированию, книги, смотрела видео. Занималась все свободное время. Часто засыпала с мыслью, что я тупица, но с утра многие вещи прояснялись. Спустя год опубликовала резюме и стала искать работу. Но мне везде отказывали. Я уже впала в отчаяние, но тут выяснилось, что мое резюме — сплошной провал. Мне помогли составить нормальное, и после этого меня стали звать на собеседования. А 3 месяца назад я сдала тестовое задание и получила работу! Безумно счастлива, что занимаюсь любимым делом. © Poxynik / Pikabu
А какими достижениями гордитесь вы? Случалось ли вам действовать наперекор своим близким и друзьям и при этом достигать успеха?
Фото на превью MaryFCKPoppins / Pikabu