15 человек, которые убедились в том, что настойчивость и терпение могут склонить чашу весов в их сторону

Я сирота. Больше половины моих сверстников из детдома выбрали кривую дорожку. А я мог горбатиться обычным плотником, но с детства мечтал быть железнодорожником. Поэтому на третьем курсе колледжа, по совету воспитательницы, записался на подготовительные курсы для поступления в университет. Курсы были платные. Было неудобно говорить о том, что я из детского дома и у меня нет денег на их оплату. Я был готов взамен отработать — что-то перенести, где-то помочь. И директор разрешил мне ходить на занятия. Сдал экзамены. Когда через месяц вышел приказ о моем зачислении, я плакал от радости. Мне назначили стипендию в 15–20 тыс. руб. и ежегодное пособие на покупку одежды (около 60 тыс.). Для меня это были астрономические суммы. И пусть у меня не все гладко с учебой, но все же я стараюсь, карабкаюсь потихоньку. В свободное время работаю на автомойке, сдружился с ребятами. Взял подержанную машину, чтобы ездить на работу. И хочу сказать, что в жизни не бывает безвыходных ситуаций. Стоит захотеть — и у вас все получится. © DyadyaAnton / Pikabu