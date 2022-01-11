15 человек, которые точно знают, что «зависть иметь — часто вздыхать»

Всем нам знакомо чувство зависти, и врет тот, кто полностью отрицает его присутствие в своей жизни. Но порой оно заполоняет голову так, что не можешь не поделиться с окружающими. А когда нам завидуют другие, то это вообще может стать историей на миллион.