15 человек, которые точно знают, что «зависть иметь — часто вздыхать»
Всем нам знакомо чувство зависти, и врет тот, кто полностью отрицает его присутствие в своей жизни. Но порой оно заполоняет голову так, что не можешь не поделиться с окружающими. А когда нам завидуют другие, то это вообще может стать историей на миллион.
Автор AdMe.ru тоже не раз оказывался в цепких лапах зависти, поэтому решил собрать истории от тех, кого постигла та же участь.
- Я постоянно на диете, ем 25 % от нормы среднестатистического человека. Пашу в зале как конь, бегаю, потею и принимаю кучу противных добавок. Но я всегда вешу сверх нормы. А есть худые люди, которые едят как не в себя, ведут нездоровый образ жизни и почти не двигаются в течение дня. И при этом они никогда не набирают ни грамма лишнего жира. Это жестокий, несправедливый мир. © Naren Karanam / Quora
- Один знакомый рассказывал про инструктора пешеходного туризма, который после ухода с основной работы сделал походы своей работой. Все, кто раньше ходил с ним в поход бесплатно, вместо того, чтобы поддержать его и заплатить хотя бы сейчас, — пойдут с кем угодно, только не с ним. (Исключения есть, но они только подтверждают правило.) Они все еще «друзья», но идут с другими фирмами даже дороже и хуже, лишь бы не платить своему. Знакомому верю, потому что я и есть он. © prepod2000 / Pikabu
- Я очень завидую тем людям, которые могут заснуть, как только закрывают глаза. У меня на это уходит примерно 3 часа, 700 смен позиций и одно жертвоприношение. © Adarsh Kumar / Quora
- Когда мне было 8 лет, мне на день рождения подарили роликовые коньки. Я практически спала в них. Девочка с нашей улицы попросила покататься, и я сказала «нет». Они были моими, только для меня. Она очень хорошо знала моего папу и была проницательной маленькой хитрюгой. Пошла прямо к нему и сказала ему, что я не хочу делиться. Он сказал мне отдать ей коньки на целый день. Я многое вынесла из этой истории. © Nicola Hudson / Quora
- У меня есть сожитель. Он не работает, поэтому мне приходится пахать, чтобы обеспечивать нас обоих. Он не помогает по дому, поэтому мне приходится убирать за ним, хотя я обеспечиваю ему крышу над головой. Он может просто спать дома целый день, пока я работаю, обеспечивая ему его барский образ жизни. Я очень завидую своей собаке. © Robert Puckett / Quora
- Живем с женой в пригороде. На работу добираюсь иногда на авто, иногда на автобусе. Встречаю в автобусе родственницу жены. Первый вопрос: «А машина сломалась?» К слову, автомобиль как раз был в ремонте с мелкой неисправностью. Мне не понравился тон, пытаюсь отшутиться. Тут вопрос повторяется уже с нажимом. Отвечаю «да». И вижу у нее на лице торжество. Больше ей ничего не интересно. © t8053078 / Pikabu
- Какая-нибудь мамочка объявляет с явным облегчением и гордостью: «Мой 6-месячный ребенок наконец-то спит всю ночь!» Я чувствую зависть, которую никогда раньше в жизни не чувствовала. Я пишу этот ответ в 5:10 утра, после того как снова уложила 18-месячного ребенка спать. © Sanyukta Shukla / Quora
- Работаю менеджером, одна из обязанностей — контролировать платежи от клиентов. Звоню одному, говорю, что мы позавчера договаривались об оплате, а она до сих пор не поступила.
И получаю от клиента ответ: «Дело в том, что я вчера случайно купил машину, поэтому оплату произведу только на следующей неделе». Я хочу, чтоб и в моей жизни были такие случайности. © IamLie / Pikabu
- Мы с моей девушкой недавно начали совместную жизнь и сразу же договорились, что бюджет общий, а поскольку мы работаем в сфере обслуживания, то помимо зарплаты также и чаевые общие. Ну и после того, как моя спутница сменила место работы, у меня появилась традиция перед своей работой заходить к ней позавтракать рублей на 300 и оставить ей на чай ₽ 5 000, которые она в любом случае приносит домой. Соответственно, она не говорит, что я ее парень. И вот уже на протяжении месяца я оставляю ей купюру, которая вечером возвращается домой. Смысла мало, но эти взгляды завистливых коллег моей дамы и драки за меня, когда моя девушка не в смене, того стоят. © 84236 / Pikabu
- Заходил сосед. Говорит, поставил забор, чтобы соседи не завидовали и ненароком не сглазили. Зеленый! Трехметровый! Я говорю: «Так ведь теперь забору будут завидовать — ни у кого же нету трехметровых заборов». Ушел такой расстроенный, что впору было догнать и предложить построить забор вокруг забора. © Unknown author / Bash.im
- Разговаривали с другом. Тот, насмотревшись всяких передач про ремонт типа «Квартирного вопроса», возмущается:
— Понапридумывали чепухи всякой, где со смартфона можно включать и выключать свет в доме. Народ совсем офигел уже — лень зад с дивана поднять и щелкнуть выключателем!
— Завидуешь?
— Да. © Unknown author / Bash.im
- Я отчаянно завидую по-белому тем, кто может есть что угодно и не толстеть. Как только возле моего дома открыли грузинскую пекарню, я пополнела на 3 кг от самого этого факта. Еще 2 прибавилось, когда я стала туда заходить. © staska.d / Bash.im
- Живем с мамой вдвоем. Она в разводе, у меня долго не было нормального парня. Год назад начала встречаться с отличным молодым человеком, меня очень хорошо приняла его семья, часто ездим к ним с парнем на выходные. Однажды вернулась домой, а мама мне говорит: «Чего они так в тебя вцепились, как будто вы уже женаты 100 лет. Это ненормально, что они так хорошо к тебе относятся». Я в шоке, и до слез обидно. Это первый парень, с которым я себя почувствовала по-настоящему счастливой, а самый близкий человек не оценил. © Подслушано / Ideer
- Каждый раз, когда подруги видят у меня новый наряд, украшение, гаджеты, завистливо изрекают: «Твой молодец, балует. А если б не его подарки, на фиг бы он тебе был не нужен». Дико бесит! Я уже жила с ним, когда были настолько серьезные проблемы с деньгами, что мы 3 раза в день ели рис с медом, ведь иных продуктов в доме просто не было. И даже тогда я была искренне счастлива со своим любимым! © Подслушано / Ideer
- На днях случайно подслушала разговор начальницы (у нас между туалетом и переговоркой стенка тонкая, как оказалось), что она меня терпеть не может, потому что я такая некрасивая, а замужем, в отличие от нее. Обидно — жуть! © Подслушано / Ideer
А чему вы завидуете? И из-за чего могут завидовать вам?
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