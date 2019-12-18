15 человек, которые точно знают, что истинная дружба невозможна без подколов

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Дружба и отменный юмор — понятия неразделимые. Если вы с друзьями хоть раз не лежали на полу от смеха, то что-то тут не так. Людям из сегодняшней подборки очень повезло: у них есть друзья, с которыми можно расслабиться и от души подшучивать друг над другом.

Мы в AdMe.ru ценим настоящую дружбу и здоровый юмор и уверены, что у вас тоже найдется история, в которой не обошлось без дружеских подколов.

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2. «Каждый год друг покупает мне бутылку рома на день рождения, и ему нравится быть креативным в ее упаковке»

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5. «Друг моего парня недавно вышел из тюрьмы, и сегодня у него день рождения. Конечно, это единственный подходящий способ поздравить его с праздником»

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10. «Нашего друга уволили сегодня. Не повод грустить»

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14. «Дружище прислал подарок на день рождения. Говорит, это алфавит»

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Расскажите и вы свою забавную историю с участием лучших друзей.