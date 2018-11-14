15 человек, которые теперь вряд ли смогут кому-то доверять
Не всегда в жизни ожидания людей оправдываются, и далеко не все получается так, как было задумано. Пользователи интернета делятся своими курьезными случаями: когда макияж получился совсем не тот, коврик пришел размером в несколько раз меньше, а окно в самолете и вовсе куда-то пропало.
AdMe.ru уверен, что почти с каждым случались такие смешные ситуации. Главное — не расстраиваться и с улыбкой идти дальше, просто в будущем быть немного внимательнее.
Пожалуй, это была бы лучшая сделка в жизни, если бы... не размер
Ведерко для конфет, которое оказалось во много раз меньше, чем ожидалось
«Моя мама заказала моему племяннику рюкзак для школы в интернете, и вот что ей пришло»
Когда думал, что будешь купаться в большом бассейне
На сайте аренды жилья дом казался немного больше
Еще один аргумент в пользу того, что обращаться лучше только к проверенным тату-мастерам
Пожалуй, идеальная маска для Хеллоуина
Может, с другого ракурса эта стрижка выглядит лучше?
На упаковке он был гораздо милее
Кажется, эти мотоботинки сгодятся только для огорода
Еще одно доказательство того, что доверять упаковкам нельзя
Пассажир выбрал место у окна, но его там не оказалось. Стюардесса нашла выход из ситуации
Открыли банку зеленой фасоли, а там оказались нарезанные помидоры
Запомните: всегда читать описание и смотреть размеры. Иначе получится как с этим светильником
Девушка попросила визажиста повторить макияж слева и добавить немного крови на губы. Это точно стоит $ 60?
А в вашей жизни случались подобные казусы?
Фото на превью ashlinrae / twitter