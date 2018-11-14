15 человек, которые теперь вряд ли смогут кому-то доверять

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Не всегда в жизни ожидания людей оправдываются, и далеко не все получается так, как было задумано. Пользователи интернета делятся своими курьезными случаями: когда макияж получился совсем не тот, коврик пришел размером в несколько раз меньше, а окно в самолете и вовсе куда-то пропало.

AdMe.ru уверен, что почти с каждым случались такие смешные ситуации. Главное — не расстраиваться и с улыбкой идти дальше, просто в будущем быть немного внимательнее.

Пожалуй, это была бы лучшая сделка в жизни, если бы... не размер

Ведерко для конфет, которое оказалось во много раз меньше, чем ожидалось

«Моя мама заказала моему племяннику рюкзак для школы в интернете, и вот что ей пришло»

Когда думал, что будешь купаться в большом бассейне

На сайте аренды жилья дом казался немного больше

Еще один аргумент в пользу того, что обращаться лучше только к проверенным тату-мастерам

Пожалуй, идеальная маска для Хеллоуина

Может, с другого ракурса эта стрижка выглядит лучше?

На упаковке он был гораздо милее

Кажется, эти мотоботинки сгодятся только для огорода

Еще одно доказательство того, что доверять упаковкам нельзя

Пассажир выбрал место у окна, но его там не оказалось. Стюардесса нашла выход из ситуации

Открыли банку зеленой фасоли, а там оказались нарезанные помидоры

Запомните: всегда читать описание и смотреть размеры. Иначе получится как с этим светильником

Девушка попросила визажиста повторить макияж слева и добавить немного крови на губы. Это точно стоит $ 60?

А в вашей жизни случались подобные казусы?