15 человек, которые теперь точно знают, что в каждой шутке про гуманитариев есть приличный кусок истины

Эти люди знают несколько языков, включая те, о которых уже все позабыли примерно 1 000 лет назад, могут многое рассказать про «класть» и «ложить», а их книжные полки набиты просто под завязку. Конечно же, мы про гуманитариев.

Многие в AdMe.ru могут похвастаться этим гордым званием. И пусть порой мы подвергаемся насмешкам со стороны технарей, зато нам под силу удивлять окружающих. Как в истории из бонуса.

Я полный гуманитарий, вообще безнадежный. Брат же, наоборот, физик. И однажды, когда я пыталась пожаловаться ему на тяготы своей учебы в универе, он без капли сомнения на лице изрек: «Это надо прочитать и запомнить. Что может быть проще?» © Caramel13 / Pikabu

Как-то раз мне, историку по образованию, подруга рассказывала о том, что хочет пойти в одну крупную IT-компанию на должность аналитика по продуктам. И я такая минут 15 думала, что это немного странно. Но вообще компания-то достаточно крутая и может позволить себе нанять отдельного человека, который будет анализировать то, что едят ее сотрудники.

После двух часов в очереди разразилась бурными и отборными ругательствами. Девушка, стоявшая рядом:

— А вы случайно не филолог?

— Да, а что?

— Вы так красиво ругаетесь. © kyrie_miserere / Twitter

— А вы случайно не филолог? — Да, а что? — Вы так красиво ругаетесь. © kyrie_miserere / Twitter Четверо взрослых мужиков пошли запускать салют в новогоднюю ночь. Трое — выпускники МГУ. Двое — кандидаты гуманитарных наук. Поджигаем — не поджигается. 4 зажигалки на морозе извели, 5 салютов испробовали — не поджигаются, негодяи. Пошли 5-ю искать. Рядом большая компания, попросили у них. 5-й зажигалкой тоже не получается. Решили, что ветер, а салюты бракованные. Относим зажигалку. Говорим, что не получается ничего все равно. Тут мужик в камуфляже вызвался помочь. Подходит, смотрит на наш салют, поворачивается к нам и выдает:

— Мужики, а чего вы колпачок с фитиля не снимаете?

У каждого салюта фитиль накрыт здоровым красным пластиковым колпаком. Мы эти пластиковые колпачки поджигали. Четверо взрослых мужиков. Трое — выпускники МГУ. Двое — кандидаты наук. Несколько исправить ситуацию и вернуть нам чувство собственного достоинства смог кандидат политических наук. Говорит:

— А че вы ржете? Может, тот мужик в камуфляже — кандидат технических наук.

Тогда конечно... © serg86 / Pikabu

Когда сестра училась на гуманитарном факультете в институте, часто рассказывала про одногруппницу. Та сдавала почти все экзамены на отлично, особо не готовясь и зная материал максимум на 3. А успех был в ее находчивости. Она с 1-го курса на всех экзаменах во время ответа выдавала очень много цитат великих людей разного времени, что давало понять всем преподавателям, какая она умная и начитанная (Вон сколько цитат знает!). А суть в том, что она все эти цитаты придумывала сама. А преподаватели физически не могли знать, сама она выдумала или взяла из литературы. Ну и не проверяли ни разу. © spirex74 / Pikabu

Билет на электричку «туда и обратно» стоит 40 рублей. Автомат опять сломался, поэтому в кассу выстроилась длинная очередь. Стоящий впереди меня мужичок протянул сотку и попросил один билет в оба конца. Естественно, ему дали билет, а также 50 рублей купюрой и 2 пятака мелочью. Мужик взял билет и деньги, но не отошел от кассы и что-то бормотал. Потом он обратился к кассирше:

— Девушка, а почему вы мне так мало дали сдачи?

— Нет, все правильно: 20 рублей туда, столько же обратно, итого 40. Вы дали 100, я дала 60 сдачи. Что не так?

— Ничего не понимаю. Я всегда в автомат сую полтинник, а он мне дает билет и 10 рублей мелочью сдачи. Но ведь я сейчас дал сотню, почему же мне дали только 10 рублей сдачи? Ведь должно быть 20!

Я подумал, что объяснять бесполезно, а мужичок так и пошел на перрон, сел в электричку, бормоча что-то обидное в адрес кассирши и вообще железной дороги. © feldkurat / Pikabu

— Девушка, а почему вы мне так мало дали сдачи? — Нет, все правильно: 20 рублей туда, столько же обратно, итого 40. Вы дали 100, я дала 60 сдачи. Что не так? — Ничего не понимаю. Я всегда в автомат сую полтинник, а он мне дает билет и 10 рублей мелочью сдачи. Но ведь я сейчас дал сотню, почему же мне дали только 10 рублей сдачи? Ведь должно быть 20! Я подумал, что объяснять бесполезно, а мужичок так и пошел на перрон, сел в электричку, бормоча что-то обидное в адрес кассирши и вообще железной дороги. © feldkurat / Pikabu Самое смешное — это когда думают, что если ты филолог и копирайтер, то изъясняешься как кандидат наук. Да я вас умоляю! После работы я изъясняюсь исключительно междометиями и фразами типа «пожрать бы», «где мой сериал», «опачки, кровать». © Bash.im

Сказ о том, как технарь ходил к гуманитарию на собеседование на должность инженера-конструктора. Девушка примерно 25 лет долго интересовалась, где я работал, кем, что делал. Услышав слова «электромагнитный клапан», «редуктор», «датчик-сигнализатор», морщила лоб, кивала и с понимающим видом быстро набирала что-то на клавиатуре. Думал, составляет свое резюме обо мне. Но за спиной у нее была зеркальная дверь шкафа-купе. Она просто гуглила все непонятные слова... © MHeXoPoLLlo / Pikabu

Был сегодня у девушки (она будущий филолог) первый раз в гостях и понял, что такое по-настоящему культурная и интеллигентная семья: у них в туалете лежал томик поэзии серебряного века. © Bash.im

У меня в дипломе (во вкладыше) написано совершенно официально:

1. Русская литература I половины XIX века.

2. Русская литература II половины XIX века.

3. Русская литература III половины XIX века.

Но это филологи, нам можно. © Bash.im

1. Русская литература I половины XIX века. 2. Русская литература II половины XIX века. 3. Русская литература III половины XIX века. Но это филологи, нам можно. © Bash.im Мама настоятельно попросила заработать ей к старости на дачу в Греции. Все бы хорошо, только она не учла того факта, что я филолог. И к моменту ее выхода на пенсию смогу заработать разве что на гараж где-то максимально за МКАД. © kyrie_miserere / Twitter

Мой мужчина-технарь всегда умиляется, когда на всякие научно-познавательные видео я реагирую фразами «О-о-о, а как это так?!» И говорит: «Катенька познает мир». Еще разыгрывает, показывая что-нибудь из технической области (физика). В духе «Хочешь фокус покажу?» А для меня это прямо чудеса, реально. Еще я абсолютно не умею считать большие цифры. Всегда с собой калькулятор ношу.

Я типичный гуманитарий. Постоянно путаю право и лево. Из-за этого возникла путаница, когда прописывала технические задания для оформления всяких картиночек на сайте. То есть приходило все сделанным не так, как я планировала у себя в голове. Сейчас пишу под цифрами 1, 2.

Если честно, как человек, занимающийся философией и древними языками, я вижу единственную возможность успеха в жизни в том, чтобы стать придворным мудрецом у какого-нибудь безумно богатого IT-господина и развлекать его своим гуманитарным знанием. © felescaerulea / Twitter

Бонус: списывать гуманитариев со счетов — точно проигрышная идея

2 года назад расстался с девушкой. Я тогда оканчивал технический универ с отличием, а она только 1-й курс гуманитарного. Смеялся еще, что она будет работать на кассе кафе фастфуда какого-нибудь. А сегодня устраивался на работу, а она там начальник какого-то отдела. Красивая, на машине, при деньгах и очень умная. Меня приняли, но заявили, что это она посодействовала. А я, когда бросал ее, сказал много лишнего и что никогда не стать ей успешной. Стыдно до жути. © Подслушано / Ideer