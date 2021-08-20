15 человек, которые теперь точно знают, что в каждой шутке про гуманитариев есть приличный кусок истины
Эти люди знают несколько языков, включая те, о которых уже все позабыли примерно 1 000 лет назад, могут многое рассказать про «класть» и «ложить», а их книжные полки набиты просто под завязку. Конечно же, мы про гуманитариев.
Многие в AdMe.ru могут похвастаться этим гордым званием. И пусть порой мы подвергаемся насмешкам со стороны технарей, зато нам под силу удивлять окружающих. Как в истории из бонуса.
- Я полный гуманитарий, вообще безнадежный. Брат же, наоборот, физик. И однажды, когда я пыталась пожаловаться ему на тяготы своей учебы в универе, он без капли сомнения на лице изрек: «Это надо прочитать и запомнить. Что может быть проще?» © Caramel13 / Pikabu
- Как-то раз мне, историку по образованию, подруга рассказывала о том, что хочет пойти в одну крупную IT-компанию на должность аналитика по продуктам. И я такая минут 15 думала, что это немного странно. Но вообще компания-то достаточно крутая и может позволить себе нанять отдельного человека, который будет анализировать то, что едят ее сотрудники.
- После двух часов в очереди разразилась бурными и отборными ругательствами. Девушка, стоявшая рядом:
— А вы случайно не филолог?
— Да, а что?
— Вы так красиво ругаетесь. © kyrie_miserere / Twitter
- Четверо взрослых мужиков пошли запускать салют в новогоднюю ночь. Трое — выпускники МГУ. Двое — кандидаты гуманитарных наук. Поджигаем — не поджигается. 4 зажигалки на морозе извели, 5 салютов испробовали — не поджигаются, негодяи. Пошли 5-ю искать. Рядом большая компания, попросили у них. 5-й зажигалкой тоже не получается. Решили, что ветер, а салюты бракованные. Относим зажигалку. Говорим, что не получается ничего все равно. Тут мужик в камуфляже вызвался помочь. Подходит, смотрит на наш салют, поворачивается к нам и выдает:
— Мужики, а чего вы колпачок с фитиля не снимаете?
У каждого салюта фитиль накрыт здоровым красным пластиковым колпаком. Мы эти пластиковые колпачки поджигали. Четверо взрослых мужиков. Трое — выпускники МГУ. Двое — кандидаты наук. Несколько исправить ситуацию и вернуть нам чувство собственного достоинства смог кандидат политических наук. Говорит:
— А че вы ржете? Может, тот мужик в камуфляже — кандидат технических наук.
Тогда конечно... © serg86 / Pikabu
- Когда сестра училась на гуманитарном факультете в институте, часто рассказывала про одногруппницу. Та сдавала почти все экзамены на отлично, особо не готовясь и зная материал максимум на 3. А успех был в ее находчивости. Она с 1-го курса на всех экзаменах во время ответа выдавала очень много цитат великих людей разного времени, что давало понять всем преподавателям, какая она умная и начитанная (Вон сколько цитат знает!). А суть в том, что она все эти цитаты придумывала сама. А преподаватели физически не могли знать, сама она выдумала или взяла из литературы. Ну и не проверяли ни разу. © spirex74 / Pikabu
- Билет на электричку «туда и обратно» стоит 40 рублей. Автомат опять сломался, поэтому в кассу выстроилась длинная очередь. Стоящий впереди меня мужичок протянул сотку и попросил один билет в оба конца. Естественно, ему дали билет, а также 50 рублей купюрой и 2 пятака мелочью. Мужик взял билет и деньги, но не отошел от кассы и что-то бормотал. Потом он обратился к кассирше:
— Девушка, а почему вы мне так мало дали сдачи?
— Нет, все правильно: 20 рублей туда, столько же обратно, итого 40. Вы дали 100, я дала 60 сдачи. Что не так?
— Ничего не понимаю. Я всегда в автомат сую полтинник, а он мне дает билет и 10 рублей мелочью сдачи. Но ведь я сейчас дал сотню, почему же мне дали только 10 рублей сдачи? Ведь должно быть 20!
Я подумал, что объяснять бесполезно, а мужичок так и пошел на перрон, сел в электричку, бормоча что-то обидное в адрес кассирши и вообще железной дороги. © feldkurat / Pikabu
- Самое смешное — это когда думают, что если ты филолог и копирайтер, то изъясняешься как кандидат наук. Да я вас умоляю! После работы я изъясняюсь исключительно междометиями и фразами типа «пожрать бы», «где мой сериал», «опачки, кровать». © Bash.im
- Сказ о том, как технарь ходил к гуманитарию на собеседование на должность инженера-конструктора. Девушка примерно 25 лет долго интересовалась, где я работал, кем, что делал. Услышав слова «электромагнитный клапан», «редуктор», «датчик-сигнализатор», морщила лоб, кивала и с понимающим видом быстро набирала что-то на клавиатуре. Думал, составляет свое резюме обо мне. Но за спиной у нее была зеркальная дверь шкафа-купе. Она просто гуглила все непонятные слова... © MHeXoPoLLlo / Pikabu
- Был сегодня у девушки (она будущий филолог) первый раз в гостях и понял, что такое по-настоящему культурная и интеллигентная семья: у них в туалете лежал томик поэзии серебряного века. © Bash.im
- У меня в дипломе (во вкладыше) написано совершенно официально:
1. Русская литература I половины XIX века.
2. Русская литература II половины XIX века.
3. Русская литература III половины XIX века.
Но это филологи, нам можно. © Bash.im
- Мама настоятельно попросила заработать ей к старости на дачу в Греции. Все бы хорошо, только она не учла того факта, что я филолог. И к моменту ее выхода на пенсию смогу заработать разве что на гараж где-то максимально за МКАД. © kyrie_miserere / Twitter
- Мой мужчина-технарь всегда умиляется, когда на всякие научно-познавательные видео я реагирую фразами «О-о-о, а как это так?!» И говорит: «Катенька познает мир». Еще разыгрывает, показывая что-нибудь из технической области (физика). В духе «Хочешь фокус покажу?» А для меня это прямо чудеса, реально. Еще я абсолютно не умею считать большие цифры. Всегда с собой калькулятор ношу.
- Я типичный гуманитарий. Постоянно путаю право и лево. Из-за этого возникла путаница, когда прописывала технические задания для оформления всяких картиночек на сайте. То есть приходило все сделанным не так, как я планировала у себя в голове. Сейчас пишу под цифрами 1, 2.
- Если честно, как человек, занимающийся философией и древними языками, я вижу единственную возможность успеха в жизни в том, чтобы стать придворным мудрецом у какого-нибудь безумно богатого IT-господина и развлекать его своим гуманитарным знанием. © felescaerulea / Twitter
Бонус: списывать гуманитариев со счетов — точно проигрышная идея
- 2 года назад расстался с девушкой. Я тогда оканчивал технический универ с отличием, а она только 1-й курс гуманитарного. Смеялся еще, что она будет работать на кассе кафе фастфуда какого-нибудь. А сегодня устраивался на работу, а она там начальник какого-то отдела. Красивая, на машине, при деньгах и очень умная. Меня приняли, но заявили, что это она посодействовала. А я, когда бросал ее, сказал много лишнего и что никогда не стать ей успешной. Стыдно до жути. © Подслушано / Ideer
А вы к кому себя причисляете: к гуманитариям или к технарям? Есть любимые шуточки или истории, связанные со специальностью?
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