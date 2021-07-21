15 человек, которые теперь точно знают, что шила в мешке не утаишь, ведь рано или поздно оно уколет

О том, что рано или поздно любая ложь всплывает, пожалуй, знает каждый. Но некоторые люди упорно пытаются взломать систему: постоянно привирают, строят козни за спиной, а порой обманывают близких довольно грубым способом.

Мы в AdMe.ru прочли сотни разоблачающих историй и теперь абсолютно уверены в том, что правда всякий раз торжествует.

Бывший начальник всегда любил вкусненькое, а тут коллега стала его подкармливать: то пироги, то борщ на работу принесет. Очень ему все нравилось. Домой даже к ней заходил. Повстречался и женился. А как мужем стал, то узнал, что жена готовить не умеет! Все это время мама ее кулинарила. © PolAnd1962 / Pikabu

Эту историю мне рассказала подруга. Далее с ее слов. Думала, так спалить благоверного на измене можно только в кино, но нет. Пошли с мужем в ресторан, чтобы отметить годовщину свадьбы. Только сели за столик, к нам подбежал официант и выдал: «Добрый вечер, Игорь. Простите, у нас сегодня много приезжих, номера почти все заняты. За вами бронировать полулюкс, если что?» Игорек, мой уже бывший муж, оказывается, часто ходил в тот ресторан и оставался в номерах на 2-м этаже. Только вот без меня.

Бабушка моя из детдома. В последние годы ее старшая дочь решила узнать о ней больше и подала запрос в архив. Мама дала мне почитать выписку. На первый взгляд, информации практически ноль. Но перечитали подробнее, и год рождения оказался не 1932-й, а 1929-й. Оказывается, в 14 лет из детдома она выпустилась и успела поскитаться по стране. В детдоме сжалились, «омолодили» ее на 3 года и взяли обратно. Дедушке мы рассказывать не стали. © МегаТанчик / AdMe

У моей мамы 9 братьев и сестер. А недавно одна из моих теть решила провести ДНК-тест и узнала, что она от другого отца — не от того, от кого все остальные дети. Теперь мы точно знаем, что слухи о бабушкином романе возникли не на пустом месте. © I_see_farts / Reddit

Мне не давали покоя конфеты, которыми мама планировала украсить новогоднюю елку. Тогда я решила втихую сожрать их, а вместо шоколада завернуть в фантики что-то похожее. Мой хитрый план раскрылся, когда под бой курантов мама развернула конфетку и внутри увидела шарик мясного фарша. Он отлично умещался в фантики, и в 5 лет я почему-то была уверена, что взрослые не заметят подмены.

В прошлом году узнала, что двоюродная сестра на самом деле мне родной сестрой приходится. Сейчас мне 50 лет, ей — 58. Дело в том, что наша мама рано родила и девочку отдала на воспитание своей старшей сестре. Хоть сейчас мы уже и старые, но было радостно узнать правду. © voice_of_craisin / Reddit

Знакомый работал в одной бригаде с тестем. И как-то они выяснили, что едят дома одно и то же. А жили на одной лестничной площадке. Оказалось, теща готовила побольше, на четверых, и жена его приносила домой кастрюли с готовой едой, будто сама сварила. © WT2008 / Pikabu

Несколько лет назад в наш чат, состоящий из 5 пар друзей, одна из девушек неожиданно прислала фото пляжа в Дубае. Типа вот так я отдыхаю. Все стали писать, мол, ой, какая ты крутая, здорово, а что ты там делаешь и т. д. Она рассказала, что по работе поехала. Стоит сказать, что ее работа — это наращивание ногтей и волос. Конечно, я не поверила, полезла в Google и нашла фотки, которые она скачала и прислала в чат. Поржали с мужем. © Машенька Тихонова / AdMe

История из общаги. Подселили к нам в комнату девочку, сразу нормальной показалась. Но стал к ней кавалер захаживать, а от него, пардон, плохо пахло. Не мылся товарищ. Ну мы собрались и довольно вежливо поговорили с парочкой, что страдаем от запаха. Так девушка психанула, перестала общаться, и парень не приходил больше. Хотя никто его не выгонял. Потом подруга наша стала чаще в гости к тете ходить с ночевкой и в итоге почти не жила в общаге.

В конце года приехали ее родители и спрашивают, где дочь. Ну мы и сказали, что у тети. Оказалось, никого у нее нет в городе, а ходит она жить к парню этому. Он из ее же деревни, приехал в столицу работать и сильно не нравился родителям. Какой был скандал, у матери чуть инфаркт не случился. А могла ведь просто предупредить нас. © Анна / AdMe

В конце года приехали ее родители и спрашивают, где дочь. Ну мы и сказали, что у тети. Оказалось, никого у нее нет в городе, а ходит она жить к парню этому. Он из ее же деревни, приехал в столицу работать и сильно не нравился родителям. Какой был скандал, у матери чуть инфаркт не случился. А могла ведь просто предупредить нас. © Анна / AdMe Работаю продавцом в смене с другой девушкой. Каждый раз в конце дня мы пересчитываем кассу. Все лишнее делим на двоих, а недостачу восполняем сами. Вдруг я стала замечать, что если кассу считает она, то плюсом выходит совсем немного, чаще вовсе минус. Думаю, всякое бывает.

Но на днях не хватило целых 2 тысячи рублей, а это много. Понимаю, что дело нечисто. И вот коллега выходит на улицу, я незаметно иду за ней. Подслушиваю, а она по телефону своему парню щебечет: «Я эту дурочку опять обманула. Теперь побольше взяла, купим вкусняшек к празднику». Пришлось вызывать директора. В тот же день Ирочка во всем призналась и была уволена с позором. © Hrumka21 / Pikabu

Может, вы видели, что новые сообщения в Facebook всплывают поверх любого приложения. Так вот, на днях парень прислал мне скриншот какой-то забавной переписки с его двоюродным братом. Смешно, да. Только вот на заднем плане было сообщение, по которому четко понятно, что парень мой идет на свидание с другой девушкой. © smango19 / Reddit

Я был на свидании со своей девушкой, когда ей вдруг позвонили и сообщили, что ее жених попал в ДТП. На тот момент мы встречались целых 8 месяцев. После этого случая, конечно, я перестал с ней общаться. © GenericSupervillain3 / Reddit

Повадился ко мне коллега захаживать в кабинет. То конфеты принесет, то абрикосы, а однажды притащил домашние блинчики с творогом. Поели с девчонками, очень вкусно. И спросили, кто же готовит, а он: «Так я, хобби такое! А оценить некому». Мы хором заверили, что восхищены. После он стал носить голубцы, соленую рыбу, курицу жареную — в общем, раздолье. Каждый раз ставил контейнер с вкусняшками на стойку и многозначительно вращал глазами, указывая мне на очередной гостинец. Но потом кадровичка из отпуска вышла и сообщила, что у него супруга и 3 детей. А еще позже выяснилось, что это жена готовила ему на работу и радовалась отменному аппетиту мужа. Выяснила все у нее на корпоративе. © mattahari / Pikabu

Когда мне было 12 лет, я много врала в школе. Все начиналось с малого, например я рассказала подругам, что еду в Лондон с папой. Но дальше — больше, и я стала симулировать болезни, чтобы прогуливать занятия. А после и вовсе солгала про удаление аппендикса: тогда меня все жалели, и я стала популярной. Но потом одной из девчонок действительно провели такую операцию. Она неделю лежала в больнице и получила освобождение от физкультуры. Со мной же ничего подобного не было. А после она еще и показала свои швы. Так меня раскрыли окончательно. © Joanne Foster / Quora

Жена была невыносимо ленива. За домом не следила, но работала, а я и не возмущался: думал, что просто уставала. Однако, когда уволилась, полгода лежала дома за сериалами и поеданием шоколада. Меня это начало откровенно раздражать, и я настоял на трудоустройстве. Тогда она начала долго ходить по собеседованиям. И вот ушла как-то, а из профиля в соцсети выйти забыла, а там кто-то сильно строчил. Ну любопытство взяло свое. Оказалось, я был для нее просто живым кошельком и жилой площадью. Ходила она гулять с подругами, обсуждая меня. © Подслушано / Ideer