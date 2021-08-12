15+ человек, которые так отдохнули на природе, что потом еще внукам будут байки рассказывать (А те не поверят)

Обычная прогулка по лесу нередко превращается в настоящий квест. Если повезет, можно будет отыскать целую кучу странных грибов и редких растений. А особые «везунчики» запросто наткнутся на одиноко стоящий на полянке унитаз или наглую белку, которая за пару секунд обшарит их карманы.

Мы в AdMe.ru тоже всегда были не прочь отдохнуть на природе, но даже не предполагали, что может твориться в мирной, на первый взгляд, рощице. А героиня одной из историй в бонусе к этой статье наверняка до сих пор нервно смеется, рассказывая о своих приключениях.

Когда бродил по какой-то глуши и наткнулся на выход из Матрицы

«Я нашла здоровенный трутовик. Не волнуйтесь, я не сорвала его для фото — он уже лежал на земле»

«Эти цветы стали первым, что я увидел после трехкилометрового подъема на гору во Франции. Прекрасная награда за мою личную победу»

Это же семпервивум! Он цветет один раз в своей жизни, так что увидеть подобное — редкая удача. © pmyourcoffeemug / Reddit

В лесу можно найти палку, которая будет светиться в темноте

Никакой химии — это прикол от матушки-природы. Дело в том, что корень дерева на фото насквозь пронизан мицелием биолюминесцентного гриба.

«Растения на берегу нашей местной реки. Птица для масштаба»

Один гриб вырос на другом. А почему бы и нет?

«После проливного дождя грибы в нашем лесу просто сошли с ума. Я так рада этому урожаю!»



Сосновая шишка размера XXXXL

«Гулял с собакой по лесу. В сумерках увидел, как в кустах что-то блестит, но ближе подойти не рискнул. Я же точно понял, что это были глаза»

«Утром пошел еще раз: вроде уже не так страшно. А там кто-то пеньку глаза из жестянок приделал».

Лесной гигант в обуви

«Я узнал, где растет яичница»

В Японии такие лютых денег стоят. Там, правда, тепличные — идеальной формы. © viter2000 / Pikabu

Когда заезжаешь в глухую чащу, а у навигатора на этот счет свое мнение

«Орешки есть? А если найду?»

Лес, ночь, велосипед, мощная велофара

Когда вышел на полянку и тут же испытал испанский стыд за местных жителей

«Думал, трава растет. А оказалось, что это самые настоящие „ясли“ для сосен. Именно так выглядит лесовосстановительный питомник»

Бонус: истории об умной девочке, о енотах и о фигуре в белом

Как-то осенью мы с подружкой и с нашими детьми шли через небольшую рощу. Никого нет. Идем и болтаем. Дети носятся, раздолье вокруг, свежий воздух. И вот подружкина дочка годиков 4 к нам прискакала и спрашивает:

— Мама, мама, мы в лесу?

— Да, доченька.

— А можно я орать буду? Помнишь, ты мне не раз говорила: «Не ори, ты же не в лесу!» А теперь-то можно, раз мы в нем?

Пришлось соглашаться и со смехом смотреть, как она убегает, крича что-то типа: «А-а-а, о-о-о!» Вскоре к ней присоединилась вся остальная детская компания. © VeloSayany / Pikabu

— Мама, мама, мы в лесу? — Да, доченька. — Помнишь, ты мне не раз говорила: «Не ори, ты же не в лесу!» А теперь-то можно, раз мы в нем? Пришлось соглашаться и со смехом смотреть, как она убегает, крича что-то типа: «А-а-а, о-о-о!» Вскоре к ней присоединилась вся остальная детская компания. © VeloSayany / Pikabu Когда мне было лет 10, мы втроем: я, папа и наш пес Бимка — отправились погулять по окрестным лесам. И узрели интересную картину: широкий и неглубокий ручеек, а в нем стоит енот, расставив лапки. Рядом ждут еще несколько енотов. Тот, что в ручье, резко заныривает и тут же выпрямляется. В лапках — рыба. Отдает одному из ждущих енотов, тот убегает с уловом. Мы с папкой замираем от такого чуда и... вдруг видим, что в очередь к енотам пристроился наш Бимка . Стоит себе спокойно и ждет, а еноты и не возмущаются особо. Дошла очередь и до него. Получил он свою рыбку и донельзя довольный побежал к нам. © volchek1024 / Pikabu

. Стоит себе спокойно и ждет, а еноты и не возмущаются особо. Дошла очередь и до него. Получил он свою рыбку и донельзя довольный побежал к нам. © volchek1024 / Pikabu Решил провести фотосессию на природе. Пошел к машине за вещами, оставив модель на 10 минут одну. Возвращаюсь, а она нервно смеется. Далее со слов девушки: «Стою я посреди леса с фонарем в руке и в белой рубашке, и тут из темноты в мою сторону начинает что-то двигаться, причем с разных сторон. Никогда в жизни так не пугалась, хотела убежать, но не знала куда. Сквозь страх пытаюсь высветить фонарем, что же там такое. И тут показывается какое-то животное. Через пару секунд еще большего страха я понимаю, что это корова, а вернее целое стадо. Паника отступает, и я начинаю нервно смеяться. Но больше меня, наверное, испугался пастух, который шел следом: ночь, лес, а посреди тропинки стоит девушка в белом и с фонарем в руке и смеется». © kaist / Pikabu