15+ человек, которые так ловко осадили грубиянов, что хоть бери и записывай
Иногда люди забывают про тактичность и правила приличия и ведут себя некрасиво. Считается, что лучший ответ на хамство — это молчание, но промолчать выходит не всегда.
Мы в AdMe.ru любим людей с хорошим чувством юмора, поэтому собрали остроумные ответы тех, кто не смог промолчать и ответил на резкие высказывания с юмором.
- Стою в очереди к врачу, рядом девушка с витилиго. И тут одна мадам нагло встала возле двери, чтобы прорваться без очереди. Стоит и косо поглядывает на девушку. В итоге не выдерживает и спрашивает:
— А что это у вас?
А девушка неожиданно отвечает так, что офигела вся очередь:
— А это появляется у тех, кто в обход очереди пытается пролезть.
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Автобус. Сидит беременная девушка, заходит бабка, начинает нависать над девушкой, чтобы та уступила ей место. Девушка пытается сказать, что ей неудобно, но в ответ только хамство. Парень напротив попытался ее защитить:
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— Девушка беременна.
— Да я в ее возрасте 3 месяца на подножке ездила, а потом сразу родила!
Рядом стоит мужчина, который не выдерживает и говорит:
— Ну ты, бабка, даешь. Все 9 месяцев ходят, а ты за 3 управилась.
Бабка мгновенно замолчала, отошла в конец салона и вышла на следующей остановке. © Briar80 / Пикабу
- Рано утром возвращалась с работы и увидела, как молодой мужчина с дочкой детсадовского возраста вышел из подъезда и выбросил целый мешок с мусором в урну, расположенную у входа. Пакет занял все место в урне. Я сделала замечание, но в ответ он мне нахамил. Меня это взбесило, ведь до мусорных баков 50 метров. Я распечатала объявление с подробным описанием его внешности и проступка и развесила у соседних подъездов. Через неделю увидела, как он тащит мусорный мешок к бакам, а за ним наблюдает жена. © Подслушано / ideer
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Еду в троллейбусе, сидит парень лет 15, рядом есть свободные места. Женщина требует, чтобы он уступил ей именно это место, потому что на других ей, видите ли, неудобно. Парень отказывается, она начинает приставать к другим пассажирам, тут заходит дедушка с костылями. Парень встает, чтобы уступить ему место, а тетка отталкивает его, дедушку и плюхается на сиденье со словами: «Это для инвалидов». Дедок не растерялся и говорит: «Ну что ж, тогда сочувствую вам и вашему мозгу». © 4eloBeK4eByPeK / Пикабу
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Я работала в магазине. В тот день было много клиентов, я устала. В магазин ворвалась женщина и бросила на прилавок мешок с кормом для собак. Тяжелый такой, килограммов 10. Женщина возмущалась, что я медленно двигаюсь, и хамила, но тут другая покупательница оборвала ее: «Да, поторопитесь. Разве вы не видите, что она хочет оплатить свой ужин и уйти?» © Christine Larsson / Quora
- Еду сегодня днем в маршрутке, все сидячие места заняты, но и стоя никто не едет. И вот на одной из остановок заходит женщина, почти бабушка, сеть ей некуда, свободных мест нет. Она начинает искать того, кто уступит. Ее взгляд падает на меня — и начинаются крики о том, какой я невоспитанный. Я поднимаюсь, говорю этой самой бабушке:
— Садитесь.
— Это ты садись! А я присаживаюсь!
— Вам принципиально?
— Да!
— Тогда езжайте стоя. © Dim0 / Пикабу
- Моя тетя всегда все знала лучше всех. Как-то раз они с дядей ехали по пустынной дороге на старой машине. А у этой машины была особенность: легко отсоединялся руль. Когда тетя в очередной раз стала советовать дяде, как ему ехать, он со словами «На подержи, ты лучше знаешь, как рулить» отсоединил руль и отдал ей. © Locheed / Пикабу
- Еду я в одной из последних маршруток. Выходить нужно на конечной, но до нее еще 2 остановки. В итоге я один в маршрутке остался. Водитель поворачивается:
— Тебе куда?
— «Океан».
— Может, пешком прогуляешься? Мне нужно в другую сторону.
— Ну тогда я заплачу меньше за проезд.
— Я же тебя почти довез.
— Так и я почти заплачу.
Мне показалось, что он в этот момент перебирал в голове все плохие слова, что знал. © Sirmyan / Пикабу
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Еду в маршрутке, рядом парень с котом на руках. Хвостатому не очень хорошо, видно, что только из ветеринарки. Тут заходит «яжемать» с детиной под 100 кг и говорит парню:
— Уступите мне место, я с ребенком.
А он ей отвечает:
— Не уступлю.
— Как? Вы не видите — я с ребенком!
— Я тоже. Только мой еще и больной.
- На бестактный вопрос, что я делаю со своим свободным временем дома, отвечаю, что планирую захватить мир. Обычно до людей доходит, что так я посылаю их. Но некоторые шутку не понимают и задумываются: а вдруг я говорю правду? © Susan Williams / Quora
- Около 10 утра, поликлиника, очередь из 4 человек. Врач принимает по времени на талоне, а не по живой очереди. Одна из ожидающих — бабка. Подходит девушка с талоном на 10:40, спрашивает, за кем она. Бабка тут же вопит: «Ты за мной! У меня на 10:20!» Прикол в том, что на 10:20 талон у меня. Показываю бабке свой талон, спрашиваю: «Вместе пойдем?» Ее глазенки начинают воровато бегать, и она делает вид, что я человек-невидимка. У нее вообще оказался талон на 12. Зачем пришла в 10? Ответа нет. © Botoftea / Пикабу
- Отказался идти поручителем по кредиту на квартиру племяннице жены. Со мной перестали разговаривать все родственники жены, а ее сестра перестала ходить к нам как к себе домой. Они думают, что сделали мне очень плохо! Ахахаха! Оказывается, все было так просто! © padre868 / Пикабу
- Подруга взяла кредит и купила домик у моря — небольшой, номеров на 7. Естественно, отовсюду полезли родственники, которым там нужно пожить, ведь «у дитятки носик больной». Сначала терпели, а потом ответили так, что больше не спрашивали: «Денег нет на персонал. Раз вы там живете, давайте заодно и номера уберете и ремонт сделаете?»
- У меня синдром Аспергера, иногда я заикаюсь. Из-за этого очень стесняюсь и говорю медленно. В тот раз я делал заказ за стойкой, персонал понимающе ждал. За мной в очереди стоял мужчина с ребенком. Он возмущался и уверял, что у него больной ребенок, а потом просто стал передразнивать мое заикание. Это было ужасно. Я сделал свой заказ и отошел, но тут началось самое интересное: девушка за кассой решила отомстить за меня. Она начала задавать хаму кучу ненужных вопросов, уточнять порции и количество соуса, при этом произнося слова очень медленно. В итоге ему понадобилось около 15 минут, чтобы сделать заказ. Я оказался отомщенным. Не переживайте, ребенок не пострадал: за причиненные неудобства девушка дала ему зефир. © u/tartar-buildup / Reddit
- После того как одна дама попыталась влезть вперед меня без очереди, родилась фраза: «Дама, у вас не настолько дорогая дубленка, чтобы быть такой наглой». © Евгений Петров / VK
А какие остроумные ответы слышали вы?