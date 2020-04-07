15+ человек, которые так ловко осадили грубиянов, что хоть бери и записывай

Еду в троллейбусе, сидит парень лет 15, рядом есть свободные места. Женщина требует, чтобы он уступил ей именно это место, потому что на других ей, видите ли, неудобно. Парень отказывается, она начинает приставать к другим пассажирам, тут заходит дедушка с костылями. Парень встает, чтобы уступить ему место, а тетка отталкивает его, дедушку и плюхается на сиденье со словами: «Это для инвалидов». Дедок не растерялся и говорит: «Ну что ж, тогда сочувствую вам и вашему мозгу». © 4eloBeK4eByPeK / Пикабу