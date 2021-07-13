15 человек, которые так и хотят спросить у везения: «Я тебе чем насолил-то, а?»

Удача — дама капризная. Сегодня она нянчит нас на руках и щедро раздает гостинцы, а уже завтра может даже не замечать нашего присутствия рядом. И те страдальцы (и некоторые очевидцы), от которых эта леди отвернулась, решили показать, к чему это привело.

Коллектив AdMe.ru желает вам, чтобы, когда везение уходит в отпуск, вы хотя бы страдали не так сильно, как наши сегодняшние герои.

«Соседи наняли рабочих, чтобы те спилили деревья рядом с их домом»

«Куй, пока горячо, или как моя сестра блины готовила»

«Только что пришел с работы, и наконец-то появилась возможность поесть. Что ж, уважаемый, сегодня будете без ужина»

«У нас в общежитии кто-то решил сварить гречку, но не нашел крышку для кастрюли. Блин, вроде инженеры все...»

«Через 10 секунд я осознаю ценность спасательных жилетов и страховки арендатора»

«Моя беременная сестра решила спрятаться от меня»

«Слишком долго загорал в обуви. Дети говорят, что у меня ноги как у обезьяны»

«Я думал, что в Австралии жестко, но Южная Африка — это нечто. Сегодня плавать не иду, судя по всему»

«Сегодня потерял телефон на стройке. Чуть позже нашел...»

«Ждал 5 лет, чтобы этот кактус зацвел. И когда понадобилось уехать на 5 дней, я заметил это»

«Друг спрятал мои наушники в коробке с наггетсами, которую я отправил в микроволновку, не открывая»

«Моя машина сегодня утром»

«Делал себе поесть и услышал хруст сзади»

«Услышали сумасшедший грохот посреди ночи. Думали, что вор забрался, но там случилось это»

«Педаль решила сломаться прямо во время поездки»