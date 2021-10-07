15+ человек, которые так беспомощны в быту, словно вместо рук у них лапки

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Есть категория людей, которые в бытовых вопросах ведут себя как пришельцы с других планет. Как раз о них и пойдет речь в сегодняшней подборке. Некоторые попали сюда из-за того, что не слишком заботятся о чистоте и уюте, а кто-то вообще выдал такой финт, что хоть стой, хоть падай.

Мы в AdMe.ru уверены, что у героев сегодняшней подборки еще есть шанс все исправить.

1. «Жених не может донести грязную одежду до корзины»

2. «Мама помыла чугунную сковороду и оставила в ней воду. Посудина заржавела за ночь»

3. «Девушка попросила помочь сложить одежду. Но как, блин, я должен свернуть этот однорукий подгузник? Он абсолютно бестолковый»

4. «В последнее время я часто пользуюсь своим турником»

5. «Одолжила машину своему парню на пару дней. Вот как он ее вернул»

6. «Мои тесть и теща пользуются всеми этими рулонами одновременно»

7. «Как мой сын открыл коробку со средством для посудомойки»

8. «Сестра попросила своего мужа закинуть 4 яйца в кипяток, вот что он сделал»

9. «Соседи выкидывают мусор, но после этого не кладут новый пакет и бросают мусор просто в урну»

10. «Мой парень никогда не выбрасывает втулки, это делаю я. Решила перестать и посмотреть, что будет. Спустя 2 недели»

11. «Сосед сломал сиденье унитаза и обещал заменить. Результат перед вами»

12. «Только что перебрал свои носки без пары. Ни одного совпадения, как такое возможно?»

13. «Не рекомендую чистить экран MacBook средством для стекол»

14. «Коротко о том, как моя благоверная загружает посудомойку»

15. «Жена сказала, что мой бутерброд выглядит уныло»

16. «Коллега решил замочить свою тарелку в нашей уборной»

17. «Попросила мужа разобрать пакет с продуктами»

18. «Живое доказательство того, что мужчина меняет свой кошелек только тогда, когда ему дают другой»