15+ человек, чьи комментарии набирают лайки быстрее, чем реактивный самолет — высоту

Есть верная примета: если фото вышло удачным, то жди шквала комментариев. Хотя может получиться и наоборот: классное высказывание способно даже унылый снимок превратить в популярный мем. Да что там, для веселых пользователей сети любой кадр становится поводом поупражняться в остроумии.