15+ человек, чьи комментарии набирают лайки быстрее, чем реактивный самолет — высоту
Есть верная примета: если фото вышло удачным, то жди шквала комментариев. Хотя может получиться и наоборот: классное высказывание способно даже унылый снимок превратить в популярный мем. Да что там, для веселых пользователей сети любой кадр становится поводом поупражняться в остроумии.
Мы в AdMe.ru безошибочно вычисляем крутые комментарии, которые могут пробудить интерес наших читателей.
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А с вами случалось, что комментарии к вашей фотографии оказывались такими меткими — хоть записывай?
Фото на превью legally_luxe / Twitter