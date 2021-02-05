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15+ человек, чьи комментарии набирают лайки быстрее, чем реактивный самолет — высоту

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Есть верная примета: если фото вышло удачным, то жди шквала комментариев. Хотя может получиться и наоборот: классное высказывание способно даже унылый снимок превратить в популярный мем. Да что там, для веселых пользователей сети любой кадр становится поводом поупражняться в остроумии.

Мы в AdMe.ru безошибочно вычисляем крутые комментарии, которые могут пробудить интерес наших читателей.

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А с вами случалось, что комментарии к вашей фотографии оказывались такими меткими — хоть записывай?

Фото на превью legally_luxe / Twitter
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