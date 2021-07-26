15 человек, которые своим чувством юмора уложили на лопатки всех вокруг

Оказывается, смех может положительно влиять на нашу выносливость и упорство. Поэтому сделать перерыв в сложной работе и посмотреть смешные ролики с котятами не такая уж плохая идея. Да и вообще чувство юмора помогает пережить разные проблемы и неурядицы и сохранить оптимизм.

Мы в AdMe.ru уверены, что эти 15 человек достигли мастерства по части юмора и самоиронии.

«Сестра спросила мужа, что он хочет на день рождения. Он сказал, что ничего»

Когда мама — мастер самоиронии

Вот короткая история о том, как мама меня к юмору, иронии, самоиронии приучила. Мне было лет 12, когда мама весила 120 кг. Надо сказать, потом она взяла себя в руки и похудела. Чувствовала она себя не в своем теле и спасалась юмором. Как-то решила мама по-быстрому в комнате переодеться, а дверь не закрыла. Но, услышав, как я бегу, закричала: «Сынок! Не беги сюда, а то у меня внучков никогда не будет!» Слова я ее понял только несколько лет спустя. © SaintSiner / Pikabu

«Сказал сестре, что если она закончит учебу с отличием, то на ее выпускной я наряжусь в такое же платье, в каком будет она»

«Я пришел так фотографироваться для школьного фотоальбома. Женщина в очереди сказала, что нельзя в таком виде. Я ответил, что это родимое пятно»

Посмеяться над собой — отличный способ справиться с проблемами

На моей первой работе была девушка — очень миленькая, с ямочками, кудрявая, но слишком аппетитная. И вот как-то речь зашла о диетах, о правильном питании, об электронных весах, чтобы поточнее определять сброшенное. И тут Наташа грустно вздыхает и говорит: «Да все нормально у вас с весом». Все поворачиваются в ее сторону, а она добавляет: «Он у вас хотя бы двузначный!» Сначала засмеялась сама Наташа, а потом и мы все. © ALternative / AdMe

Когда у маркетолога в супермаркете хорошее чувство юмора

«Выбери меня, я одинок!»

«Вы только посмотрите на эту королеву сцены. Я сбривала брови, рисовала их, а потом покрывала бесцветным лаком для ногтей»

Мама, которая знает толк в подколах

Моя мама работает проводницей. Прихожу как-то с одногруппницей домой, чтобы она помогла мне с докладом. Сидим в комнате, тут открывается дверь, заглядывает мама и говорит: «Я сейчас ухожу. Вы постельное брать будете?» Я так никогда себе девушку не найду. © hellfrodo / Pikabu

«У нас увольняется один коллега. И своему коллеге, другу, передает рулон туалетной бумаги»

«Тот начал отнекиваться и в шутку сказал, мол, пиши документ, что передаешь. Тот и написал. Подписал и согласовал с материально ответственным человеком и начальником отдела. Всем бы таких начальников с чувством юмора».

Самоирония работников почты

То ли смеяться, то ли плакать

Да, у врачей специфическое чувство юмора. Привела своего племянника с запущенной бородавкой к хирургу. Он сделал укол новокаина, вырезал и говорит: «Пока действует анестезия, еще ничего, а вот домой дойдешь — плакать будешь. Но!» — и задорно добавляет: «Но я этого уже не услышу!» © Подслушано / Ideer

8 утра. Молодой препод отправляет старосте фотку. Препод с чувством юмора

Когда дядя с отменным чувством юмора

Мы подарили дяде щенка. Таксу. Дядька смеялся до истерики и говорил, что назовет Сосиской. Мы пытались его образумить: мол, а у бабок на лавке ты что спрашивать будешь? «Вы не видели мою Сосиску?» Ну, думали мы, отпустит. Ан нет. Ходит дядька по двору и кричит: «Сося, где ты? Сося, пошли домой!» И на бабок поглядывает да посмеивается. © zubr76 / Pikabu

Самоирония никуда не девается с годами

«Продается винтажный муж. Модель 1940 года. Большой пробег. С кузовом обращаться с вниманием и заботой. Собственницами были всего 2 женщины. Все еще на ходу. Поршень нуждается в особом внимании. Проблемы с выхлопом».

И миллиардеры умеют посмеяться над собой