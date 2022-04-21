15+ человек, которые свои отношения с техникой построили по принципу «Не буди лихо, пока оно тихо»

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Жизнь современного человека стала значительно проще благодаря гаджетам и бытовым приборам, которые нас окружают. Больше не нужно самим мыть посуду, пылесосить пол или стирать одежду вручную. Но даже идеальные системы порой дают сбой, и сегодняшняя подборка тому доказательство.

Мы в AdMe.ru точно знаем, что покупка посудомоечной машины или робота-пылесоса может стать как лучшим приобретением в жизни, так и худшим. А в конце статьи мы оставили бонус, который докажет, что порой человек сам виноват в недолгой службе гаджетов.

1. Старенький телевизор приземлился не куда-нибудь, а на новый ноутбук

2. «Разболелся живот. Потом замечаю, что у кофе странноватый вкус. Открываю фильтр кофеварки, а там это»

3. «Наварил сегодня сырного супа. Оказалось, он настолько крут, что полка холодильника под ним не выдержала и лопнула»

4. «Жена сказала, что после обеда покажет мне нечто небывалое»

5. «Разбирал старый хлам и обнаружил такой „сюрприз“»

6. Когда залил в стиральную машину что-то не то

7. «Мой робот-пылесос решил, что не желает больше работать»

8. Стиральная машина взорвалась, пока никого не было дома. Стекло раскололось на мелкие кусочки. А все остальное — как было

9. «Те, кто собирается использовать функцию самоочистки в духовке, советую вам не делать этого»

10. «Мой тостер внезапно воспламенился»

11. «Я в нескольких километрах от конечной точки, а навигатор отказывается приближать масштаб»

12. Стиральная машина внезапно взорвалась. Она даже 3 лет не отработала

13. «Кажется, я не двигался дольше, чем живу»

«Пора подвигаться. Прошло уже 456 575 часов без движения. Попробуйте растяжку или прогулку».

14. «Поймал роботов, которые явно что-то замышляют»

15. Всего 10 тысяч миль — и произошло это

16. «Пользователь принес вот такую клавиатуру. Оказалось, он случайно пролил на нее кофе, а потом засунул в духовку, чтобы высушить»

Бонус: «Коллега спешила распаковать свою мышку»