15 человек, у которых есть способность придумывать остроумный ответ в мгновение ока
Наверняка каждый из нас жалел о том, что в нужный момент рядом не появился суфлер, который смог бы подсказать остроумный ответ для собеседника. Но иногда наш мозг умеет вовремя отреагировать и поразить партнера по разговору меткостью слов. И порой таким везунчикам не удается сдержать гордость за себя и они хвастаются своими изречениями-шедеврами в сети.
Мы в AdMe.ru знаем, как порой бывает непросто дать по-настоящему блистательный ответ, поэтому герои этой статьи вполне достойны внимания за находчивость.
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Рассказывал знакомый: ехал на своей машине на дачу, подъезжает к перекрестку, видит желтый сигнал светофора, тормозит и получает несильный удар в зад от тонированной «десятки». Он не успел даже ремень отстегнуть, как к нему подлетел бородатый тип и начал кричать в окно:
— Ты че так тормозишь?!
— А ты че дистанцию не соблюдаешь? — кричит в ответ мой кореш.
— А ты че так резко останавливаешься? — кричит тип.
— А ты че так близко прижимаешься? — кричит знакомый в ответ.
— А ты че, умный, что ли? — завозмущался бородач.
— В основном! — отвечает мой приятель, после чего парень, не зная, что ответить, уходит в свой автомобиль вызывать ГАИ. Больше он к моему товарищу не подходил. © papazov1 / Pikabu
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Одеваясь, ищу липкий ролик для чистки одежды, куда-то убранный в приступе «золушкиного» прихода, и под нос себе бубню: «Вот куда могла взрослая умная женщина так ловко спрятать ролик, куда?» «Взрослая умная женщина? — заинтригованно переспрашивает муж, мой возлюбленный. — А кто это и как она проникла в нашу квартиру?» © Bash.im
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Сегодня мой муж, купив новую джезвочку, сказал дочке, что если она захочет кофе, то пусть немедленно обращается к папе, потому что папа достиг 80-го уровня в варке кофе. На что дочка, не задумываясь ни секунды, назвала папу Дмитрий Баристович (а папа — Дмитрий Борисович). Ребята, не знаю, как вам, а я смеялась до слез. © Ирина Сунгурова / Facebook
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Моя фамилия Очковская. Заказывала в оптике очки. Подхожу забирать у мастера, который стекла в оправу вставлял. Он: «Ваша фамилия?» Я: «Очк...» Он: «Я понимаю, что вы за очками пришли, а не за колбасой! Ваша фамилия?» Я опять пытаюсь: «Очк...» Он: «Без вашей фамилии я не смогу найти ваши очки!» Я: «Попытайтесь дослушать до конца! Моя фамилия Очковская!» Он, страшно раздраженный: «Так бы сразу и сказали! Понапридумывают себе фамилий, работать невозможно!» © Ольга Очковская / Facebook
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У моей мамы не очень хорошее зрение, к тому же она не отличается особой внимательностью. Заехали мы в ТЦ, мама пошла в магазин, а я осталась в машине с водителем. Вижу из окна — возвращается, но подходит к другой машине, садится. Через несколько секунд пулей вылетает оттуда и бежит к нам. Рассказывает: «Выхожу из магазина, подхожу к нашей машине, сажусь, говорю: „Сергей, теперь домой“. А мне отвечают: „Ну, для вас я и Сергеем могу побыть, но домой мы к вам поедем или ко мне?“» © «Подслушано» / Ideer
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Сидели с родственниками болтали. Моя сводная сестра глубоко беременна, и скоро ей уже рожать. Ну и, естественно, все пытались ее приободрить, поэтому в основном рассказывали что-то смешное и что-то жизнеутверждающее типа: «Да не так все страшно, да все будет хорошо, да это на словах пугает, а как до дела дойдет — все как по маслу пойдет».
И тут в разговор решил вмешаться дядя Миша со словами: «Ой, да все знают, что роды — это раз плюнуть. Это просто вы, женщины, делаете из этого событие, а по факту — полчаса страданий и все». В наступившей тишине папа неловко откашлялся и проговорил: «Миш, ты знаешь, это... Грибочки не ешь больше сегодня, мало ли. Да и давай ты вообще у нас сегодня останешься, а то твоя ж сына твоего сутки рожала. Боязно мне за жизнь твою бестолковую». © «Палата № 6» / VK
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Когда я была студенткой, замдеканом факультета была одна очень интересная и очень крупная дама. Большинство студентов ее уважали, но и подшучивали. Однажды на лекции она рассказала нам очередной анекдот со своим участием — ей кто-то передал. Звонок в деканат: «Ваша замдекана В.В. попала в клетку с тигром, спасайте!» Ответ: «Ваш тигр, вы и спасайте!» Люблю людей с самоиронией. © Хищный ЗаИц / AdMe
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Сидели мы с подругой в кафе, увлеченно болтали и пили кофе. Тут к нам подходит немного помятый мужчина с желанием познакомиться: «Привет, красотки, познакомимся? Как вас зовут? Не хотите пообщаться?» Ну я порассуждать на интересные темы не против: «Меня — Валерия, ее — Анастасия. Давайте поговорим. Что вы думаете об М-струнной теории, как считаете, если человек попадет на мост Эйнштейна — Розена, он сможет выйти на той, другой стороне?» Мужик некоторое время оторопело пялился на меня и, буркнув «извините», засеменил в сторону выхода.
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А я однажды наблюдала по-настоящему анекдотическую ситуацию. В очереди встретились две знакомые женщины, одна из них — полненькая. Разговаривают, обсуждают семьи и своих детей. И тут вторая говорит полной: «Ой, а вы молодцы, решились на третьего, да?» — и кивком указывает на живот той. Пауза, и полная женщина отвечает: «А, нет, это мы на шашлыки ездили». © Alexandra Moskvoretskaya / Facebook
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Когда мой знакомый вышел из комы, в которой пролежал 40 суток, его перевели в общую палату из реанимации. Приходит его лечащий врач, задает разные вопросы, какой сегодня год, имя, фамилия и так далее. Отвечает всегда правильно. Последний вопрос был таким:
— Какого цвета стены в палате?
— Зеленые, — отвечает мой товарищ.
— Неправильно. Салатовые. Цветоощущение нарушено. Придется лечить, — ответил врач.
— Сам ты салатовый! Такого цвета даже нет. Это оттенок. © papazov1 / Pikabu
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Прихожу к мужу: «Ты мне нужен как мужчина».
Муж: «Паук?»
Я: «Да. Откуда ты знаешь, что именно паук?!»
Муж: «У тебя специальное выражение лица для пауков». © Bash.im
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В 18 лет пошла учиться водить. Для медкомиссии нужна была справка от психиатра. Ко «взрослому» психиатру меня не пустили, так как мне не было 18 лет и 3 месяцев, отправили к детскому за еще одной справкой. Злющая от внеплановых поездок по городу, вызвала такси. Приехавший таксист странно на меня поглядывал, а я думала, че ему надо. Вдруг маньяк и в лес меня увезет. Но тут он спросил: «Девушка, можно вопрос? Я заявку взял, конечно. Но вы же понимаете, что мы из одного дурдома в другой едем?» © «Подслушано» / Ideer
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Коллега рассказала историю с предыдущего места работы. Докопался как-то начальник до человека:
— Ты чего уже 3-й день на работу опаздываешь?
— Ну, выйду из отпуска — начну снова вовремя приходить. © Goomer / Pikabu
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Сегодня, бросая носки в корзину для стирки, спросил чем-то важным занятую по хозяйству жену:
— А знаешь, почему ноги иногда воняют?
— Почему? — спросила супруга на автомате, лишь бы отвязаться от меня с моими баянами.
— Потому что из попы растут! — говорю ей. Петросян скрипит зубами от зависти.
Жена прямо без паузы, не отрываясь от важного: «В твоем случае, любимый, должны руки вонять». © Kulugur / Pikabu
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Спорили о чем-то с мужем, и тут он в сердцах выдает: «Да зачем я вообще выходил замуж?!» Я: «Видишь, дорогой, в глубине души ты всегда знал, кто главный в семье». Сколько я потом услышала возмущения и постоянно повторяющуюся фразу «я оговорился!», но мы-то с Фройдом знаем, как оно на самом деле.
А какая ситуация, когда ваше остроумие было на высоте, вспоминается вам?