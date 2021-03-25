15 человек, у которых есть способность придумывать остроумный ответ в мгновение ока

Моя фамилия Очковская. Заказывала в оптике очки. Подхожу забирать у мастера, который стекла в оправу вставлял. Он: «Ваша фамилия?» Я: «Очк...» Он: «Я понимаю, что вы за очками пришли, а не за колбасой! Ваша фамилия?» Я опять пытаюсь: «Очк...» Он: «Без вашей фамилии я не смогу найти ваши очки!» Я: «Попытайтесь дослушать до конца! Моя фамилия Очковская!» Он, страшно раздраженный: «Так бы сразу и сказали! Понапридумывают себе фамилий, работать невозможно!» © Ольга Очковская / Facebook

У моей мамы не очень хорошее зрение, к тому же она не отличается особой внимательностью. Заехали мы в ТЦ, мама пошла в магазин, а я осталась в машине с водителем. Вижу из окна — возвращается, но подходит к другой машине, садится. Через несколько секунд пулей вылетает оттуда и бежит к нам. Рассказывает: «Выхожу из магазина, подхожу к нашей машине, сажусь, говорю: „Сергей, теперь домой“. А мне отвечают: „Ну, для вас я и Сергеем могу побыть, но домой мы к вам поедем или ко мне?“» © «Подслушано» / Ideer

Сидели с родственниками болтали. Моя сводная сестра глубоко беременна, и скоро ей уже рожать. Ну и, естественно, все пытались ее приободрить, поэтому в основном рассказывали что-то смешное и что-то жизнеутверждающее типа: «Да не так все страшно, да все будет хорошо, да это на словах пугает, а как до дела дойдет — все как по маслу пойдет».

И тут в разговор решил вмешаться дядя Миша со словами: «Ой, да все знают, что роды — это раз плюнуть. Это просто вы, женщины, делаете из этого событие, а по факту — полчаса страданий и все». В наступившей тишине папа неловко откашлялся и проговорил: «Миш, ты знаешь, это... Грибочки не ешь больше сегодня, мало ли. Да и давай ты вообще у нас сегодня останешься, а то твоя ж сына твоего сутки рожала. Боязно мне за жизнь твою бестолковую». © «Палата № 6» / VK