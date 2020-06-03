15 человек, которые столкнулись с творениями мастеров, чей девиз — «И так сойдет!»

62 4 32 0

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Есть такие люди, которым лучше бы не делать дело вовсе, но им дают поручение. И тогда рождаются невероятные шедевры мастеров топорного метода. Мы верим, что они старались, причем очень. Но результат обычно либо шокирует, либо вызывает улыбку, либо же, мягко говоря, озадачивает.

Мы в AdMe.ru за доведение дел до логического конца и гармоничного внешнего вида, но знаем, что без людей из сегодняшней подборки было бы намного скучнее жить.

Мне платят, чтобы я занимался трубами, а не двигал какие-то там камни

Доставили посылку утром. Они старались

«Пожалуйста, спрячьте посылку от мужа».

Немного боли для перфекциониста

Сыр же есть, какие еще претензии?

Когда сначала сделал, а потом подумал

Зато здесь сразу понятно, занято или нет

Кран есть, вода течет. Что вам еще от меня надо?

Скотч, прикрученный на саморезы. Теперь вы видели все

Никогда не расслабляйтесь — в жизни не все так просто

Не забывайте закрывать ворота

Я у мамы инженер

Пиццу пепперони заказывали?

Даже цвета пытались им помочь

Это должно было выглядеть как единорог

Ну... почти

Поделитесь и вы примерами, когда вам довелось познакомиться с трудами мастеров топорного дела.