15 человек, которые столкнулись с творениями мастеров, чей девиз — «И так сойдет!»
Есть такие люди, которым лучше бы не делать дело вовсе, но им дают поручение. И тогда рождаются невероятные шедевры мастеров топорного метода. Мы верим, что они старались, причем очень. Но результат обычно либо шокирует, либо вызывает улыбку, либо же, мягко говоря, озадачивает.
Мы в AdMe.ru за доведение дел до логического конца и гармоничного внешнего вида, но знаем, что без людей из сегодняшней подборки было бы намного скучнее жить.
Мне платят, чтобы я занимался трубами, а не двигал какие-то там камни
Доставили посылку утром. Они старались
«Пожалуйста, спрячьте посылку от мужа».
Немного боли для перфекциониста
Сыр же есть, какие еще претензии?
Когда сначала сделал, а потом подумал
Зато здесь сразу понятно, занято или нет
Кран есть, вода течет. Что вам еще от меня надо?
Скотч, прикрученный на саморезы. Теперь вы видели все
Никогда не расслабляйтесь — в жизни не все так просто
Не забывайте закрывать ворота
Я у мамы инженер
Пиццу пепперони заказывали?
Даже цвета пытались им помочь
Это должно было выглядеть как единорог
Ну... почти
Поделитесь и вы примерами, когда вам довелось познакомиться с трудами мастеров топорного дела.
Фото на превью Craztnine / reddit