15+ человек, которые столкнулись с трудностями перевода и отчебучили по полной
Из путешествий в разные страны люди привозят не только магнитики и сувениры, но и кучу историй о трудностях перевода. И даже у тех, кто ни разу не был за границей, найдется интересный случай. Достаточно зайти на AliExpress или любой другой сайт, где над переводом особо не трудятся.
У нас в AdMe.ru тоже случается временное помутнение рассудка, но именно в результате него рождаются шедевры, которые потом можно пересказывать как анекдоты.
- Однажды были с мужем в Германии у друзей. Остались дома одни. Муж мой по-немецки говорит хорошо, но случился один казус. Звонит домашний телефон. Супруг берет трубку. Спрашивают хозяина. Муж говорит, что его нет дома. Тогда спрашивают, мол, а вы кто. Он и ответил: «Я его гость». Только слово «гость» (Gast) произнес как Geist — «дух»! Очень похожие слова, произносятся «гаст» и «гайст». Буквально сказал: «Я его дух». © Вера Рындич / Facebook
-
Рассказал товарищ на работе. Он для ремонта в коридоре дома нанял трех работников. Они по-русски почти никак. Полдня ковырялись. Один из них подходит к хозяину квартиры и говорит: «Шурпа!» Друг мой предположил, что либо они есть собрались, либо просят его попробовать их суп — шурпу. Тот опять: «Шурпа! Шурпа в рот!» Они еще поиграли в разговор немого с глухим пару минут. Пока узбек не догадался показать на пальцах. Он сложил их в виде пистолета и начал изображать звуки: «Вжжжж». Тут, конечно, трудно было не понять, что «шурпа в рот » — это шуруповерт. © WitchGiggles / Pikabu
Осторожно! Злые помбуры!
- Моя коллега отдыхала с семьей в Хургаде. Купили на рынке неизвестный фрукт и спрашивают по-английски на ресепшене: «Что это?» Менеджер хотел сказать «вери делишес» («очень вкусно»), а сказал «вери дрищес». С тех пор вся подозрительная еда у нас так и называется — «вери дрищес». © Marina Sakhnenko / Facebook
- Израиль, я недавно в стране. Еду в автобусе, на соседнее место подсаживается мужик и начинает доставать меня своими вопросами: «Как тебя зовут?» да «Куда едешь?». Я ему и так и сяк, мол, отстань, в автобусе не знакомлюсь. Он не отчаивается и продолжает доставать, дескать, почему не хочу поговорить с ним. И тут я ему выдаю: «Ани яфа» («Я красивая»). Он подтверждает: «Да, ты красивая». Я ему опять: «Отстань, я красивая». И так несколько раз. А хотела-то я втолковать мужику, что «ани аефа» («я устала»). © Olga Kirshtein / Facebook
- Мой молодой человек — швейцарец. Как и многие иностранцы, он владеет парой слов на великом и могучем. С самого начала отношений он называл меня «картошка». Ласково так, нежно, с чувством. Ну ладно, думаю, картошка так картошка. Я люблю картошку.
И вот только недавно я наконец решила спросить, почему он мне именно это имя дал. По его вытянутому лицу поняла, что что-то не так. Оказалось, он думал, что это уменьшительно-ласкательный вариант моего имени — Катюша. Трудности перевода объяснила, посмеялись, а имя прижилось. До сих пор так и хожу картошкой. © Ideer
Теперь вы знаете, как по-русски будет «Осторожно, не поскользнитесь»
- Подруга — секретарь. Работает преимущественно с иностранцами. Однажды от гостя компании приходит СМС с просьбой вызвать такси. На вопрос: «Где вы находитесь?» — ей пришел ответ: «МОХОВАR». Долго искала, где находится Моксобар в Москве. Не нашла. Позже выяснилось, что имел в виду гость, — улица Моховая. © Ideer
- В автобусе ехала девушка с татуировкой на китайском языке. Какая-то старушка начала смеяться без остановки. Оказывается, она была знатоком китайского, а на шее у девушки было написано: «Дважды не размораживать». © Наталья Усятинская / Facebook
- Сериал «Видеть» и без того классный, но русский перевод делает его невероятным. Там прикол в том, что абсолютно все люди на Земле слепые. И вот главный герой говорит своей жене: «I loved you from the first moment». Русский перевод: «Я полюбил тебя с первого взгляда». © Nebazanas / Twitter
- В одной инструкции по производству муки перевели название как «producing sufferings» — «производство мук, страданий». © Анна Бибик / Facebook
- Подарила как-то подруге импортные пирожные в красивой упаковке с ленточкой, где ни слова по-русски. Пирожные оказались шариками из ароматизированной соли для ванны. Было одновременно и смешно, и стыдно, потому что она начала их есть. © Katia Mazurkevich / Facebook
- Студент перевел «I often bite my nails when I’m nervous» как «Когда я нервничаю, я часто грызу гвозди». И я сразу поняла, что это человек широкой мысли и богатого воображения. © hovrashe / Twitter
-
Наверное, буду помнить всю жизнь. Надпись на турецкой шоколадке: «Нашим продуктам в никакой вид нет свинское масло». Из инструкции к польскому бойлеру: «Следите за тем, чтобы вода не сбежала к водопроводу». © Том Богданович / Facebook
- Много лет назад родственники из Канады передали бальзам для волос. Он чудно пах. И все, что я смогла перевести, было связано с шелковистостью. Нанесла, подождала подольше для лучшего результата и... смыла полшевелюры в ванну. Это был крем для депиляции, а я — невнимательный подросток. © Наташа Сабурова / Facebook
- Студент переводил «окружающая среда» как «surrounding Wednesday», а «commodity circulation» как «циркуляция комодов»! Вряд ли я это забуду. © Olga Mech / Facebook
Расскажите и вы историю, когда языковой барьер оказалось сложно преодолеть.