15+ человек, которые столкнулись с трудностями перевода и отчебучили по полной

Рассказал товарищ на работе. Он для ремонта в коридоре дома нанял трех работников. Они по-русски почти никак. Полдня ковырялись. Один из них подходит к хозяину квартиры и говорит: «Шурпа!» Друг мой предположил, что либо они есть собрались, либо просят его попробовать их суп — шурпу. Тот опять: «Шурпа! Шурпа в рот!» Они еще поиграли в разговор немого с глухим пару минут. Пока узбек не догадался показать на пальцах. Он сложил их в виде пистолета и начал изображать звуки: «Вжжжж». Тут, конечно, трудно было не понять, что «шурпа в рот » — это шуруповерт. © WitchGiggles / Pikabu