15+ человек, которые столкнулись с такой бестактностью, что до сих пор не могут отойти
На Земле вряд ли найдется хотя бы один человек, который ни разу не сталкивался с неуместной реакцией и бестактными вопросами окружающих. Сложно понять, для чего именно некоторые люди то и дело пытаются кого-то кольнуть побольнее. Но одно совершенно очевидно: многие даже не замечают, что ведут себя не очень-то вежливо.
Мы в AdMe.ru искренне желаем всем поменьше токсичных замечаний. А в нашей сегодняшней подборке — люди, которые попросту забыли оставить свое мнение при себе.
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В детском саду я выиграла конкурс «Мини-мисс детский сад». Было 2 подарка: за 1-е место и за 2-е. Мне, как победителю, предоставили возможность выбора. Мягкие игрушки: белоснежная пушистая собака или плюшевая белка? Выбор очевиден! Детское счастье. Я в обнимку с призом иду, гордая, домой, а бабушка отнимает у меня эту собаку со словами: «Вам, чушкам, такую игрушку только на 15 минут!» Такое смятение меня накрыло. Мама лежит в больнице, не до моих соплей детских. Отец то ли с тещей спорить не стал, то ли вечно на работе был, и тоже не до этого. Я жаловалась, но без толку. В общем, получила я эту игрушку в руки через... 15 лет, когда училась уже на 4-м курсе университета. Она была как новенькая, ибо хранилась в мешке на антресолях, НО... © «Подслушано» / Vk
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Занимаюсь благотворительностью и заметила, что самые неприятные — это те, кто кидает копейки. Вот переведет такой «благодетель» ₽ 100, а потом больше всех с пеной у рта кричит, требуя чеки и обоснования. И это при том, что все эти данные имеются в свободном доступе. Ни разу не видела, чтобы возмущались те, кто переводит ощутимые суммы. © «Подслушано» / Vk
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На 1 сентября мне подарили шарик. На линейке он лопнул, и я расплакался. Но вместо того, чтобы меня утешить, моя мама меня сфотографировала. Так в моем фотоальбоме появилась целая история: вот у меня шарик, и я улыбаюсь, следующая фотография — он лопнул, и я плачу. Лучше бы шарик нашла. © «Подслушано» / Vk
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Когда гуляю со своим французским бульдогом, часто вижу одну девушку с такой же собакой. Однажды она зачем-то начала рассказывать о том, сколько она отвалила денег за эту породу и еще доплатила за серенький «голубой» цвет и голубые глаза. Я стояла и про себя молилась, чтобы она не продолжала, но тут прозвучал вопрос: «А у вас скрещенный, да? Никогда не видела такой странной расцветки. Он же приютский? Бедняжка. Ну вы молодец, что взяли из приюта, французские бульдоги — недешевое удовольствие». Мы попрощались, и она ушла, так и не узнав, что у меня абсолютно обыкновенный французский бульдог. © TatiGrebennique / Twitter
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Есть у нас соседка, у которой с ногами плохо. Ходит, но ей действительно тяжко. Мы с женой и один наш сосед ей иногда помогаем: покупаем по ее заказам еду, лекарства, хозяйственные мелочи какие-нибудь. Она покупки оплачивает, конечно. Но при этом, непонятно, из каких соображений, заваливает жену СМС: картинки, открытки, видео, тексты... Ежедневно с утра может до 20 штук отправить. Это не считая обычных звонков, когда жена вынуждена выслушивать ее долгие рассуждения. Подозреваю, что своими сообщениями она выражает свою приязнь и благодарность, дарит позитив. А телефон жене нужен для работы. Она дергается на каждое сообщение... А там песенка, которую сами бы мы слушать сроду не стали. Жена раньше из вежливости что-то коротко отвечала. Потом я настоял на том, чтобы она прекратила отвечать и удаляла эти сообщения не открывая. Мол, человек поймет намек. Но в данном случае намеков благодарная больная соседка не понимает. © Igor2018 / Pikabu
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Рекламщики звонят в наш офис, говорят, мол, хотим предоставить вам услуги рекламы. Ну, я вежливо их шлю: мы, мол, в ближайшее время в ваших услугах нуждаться не будем. Они: «Значит, нам позвонить после обеда?» Я им вежливо объясняю, что в ближайшее время — это как минимум в ближайшие несколько месяцев. Гениальный ответ: «А когда мы вам через несколько месяцев позвоним, кого спросить?» © Bash.im
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Есть коллега-девушка. Она любит во время общих разговоров докопаться до коллег по поводу внешности. Причем ее разговоры повторяются. То есть она ничего не хочет узнать, а для своего удовольствия говорит: «Что-то ты выглядишь не очень. Не выспался? Как это — выспался? У тебя же синяки под глазами. Говоришь, всегда такие были? У тебя, скорее всего, почки больные, тебе надо идти проверяться. Так выглядеть — это ненормально. Расскажи, что ты делаешь, чтобы это исправить? Может быть, наволочки попробовать постирать? Вдруг это инфекция. Это тебе очень не идет, надо было раньше что-то делать. Ты к каким врачам ходил? Это обязательно надо лечить». Такого же типа разговоры с подробными расспросами и при всех она ведет с мужиками с залысинами, с девушками, у которых видит прыщи, если ей кажется, что у человека кривые зубы, и так далее. Тактичных намеков она не понимает. Когда ее другие люди перебивают или меняют тему, она не останавливается, прет, как танк. Конкретно посылают ее лишь единицы. © anarchy19 / Pikabu
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В магазине покупаю яблоки, мимо проходит высокая девушка на высоких каблуках. Продавщица: «Ужас, такая высокая, и на каблуках!» Я: «Вообще-то обсуждать внешний вид других людей невежливо». Продавщица: «А вежливо на каблуках при таком росте ходить? Я себя ежом чувствую рядом с ней». © Bash.im
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Лепить на подарок ценники — это очень дурной тон. Я понимаю, что это предмет мужской гордости: «Я столько денег потратил на жену, могу себе позволить». Но к самой жене-то можно проявить немного тактичности и дарить подарки без чека? А если жена из бедной семьи и не привыкла к дорогим подаркам, так пусть бы себе думала, что сковорода стоила копейки. У нас прабабушка такая: чтобы она подарком пользовалась, ни в коем случае нельзя знать его цену, иначе закопает на антресолях и «беречь» будет в нездоровой уверенности, будто мы после подаренную ей вещь заберем. © Bash.im
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Встречалась с парнем, который просто выбешивал своими «экзаменами». Рассказывает что-то, употребляет какое-нибудь слово редкое и спрашивает, знаю ли я его значение. Я отвечаю, что знаю, а он: «Да? И что же оно значит?» Или же:
— А ты смотрела такой-то фильм?
— Да.
— Ну и о чем он?
Не понимаю, он рассказывает или меня проверяет. Расстались, и хорошо. © «Подслушано» / Vk
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Есть такой тип людей, которые пишут в личные сообщения: «Мне нравятся ваши работы». И если ты отвечаешь из вежливости, то начинается нескончаемый поток текста, где человек рассказывает о себе, показывает свои работы и делится надеждами и мечтаниями. © Liskribbles / Twitter
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Вспоминаю, как одна наша учительница назвала красивые мешковатые джинсы одной ученицы «мусорным пакетом», хотя той очень нравились эти джинсы. Это было ужасно. Хотя все это восприняли как шутку, но она расстроилась, было заметно. © lovelybut1onely / Twitter
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Вообще, отсутствие такта — это какой-то бич. Например, когда выходила на работу в субботу, в холле столкнулась с женщиной с производства и ее, по-видимому, сыном. Мальчику лет 10. Он со мной поздоровался, а мама смотрела в упор и молчала. Потом в обед иду на кухню, они там едят. Пожелала приятного аппетита. Ответил тоже мальчик, мол, спасибо, и вам. Парнишка, пожалуйста, дотащи свое воспитание до взрослой жизни! Ибо из таких мелочей и складывается жизнь в обществе. © tomoe_evans / Twitter
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Однажды в свой день рождения веду экскурсию. Настроение паршивое. Подходит ко мне туристка и спрашивает, сколько мне лет. Отвечаю, что сегодня мне исполнилось столько-то, а сама думаю, мол, вот она мне сейчас скажет «С днем рождения!», и настроение мое улучшится! А если она всей группе расскажет и меня весь автобус поздравит, то будет незабываемый праздник. Но она мне тем временем выдала: «Я в вашем возрасте была замужем, и у меня было 2 детей! У моих детей в вашем возрасте была престижная работа, были мужья и жены! А вы ерундой какой-то занимаетесь! Какой вообще нормальный человек переехал бы в Камбоджу? Куда ваши родители смотрели?» © podkayneofmarss / Pikabu
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Дама в кафе заказала кофе, а потом пирожное. Кофе выпила, а пирожное на столе оставила и направилась к выходу. Официант ее, конечно, остановил и попросил расплатиться за заказ. На что дама невозмутимо ответила: «Нет. Я же не ела пирожное, а стоит оно дороже кофе. Вот и возьмите в качестве оплаты». © Furibonda / Pikabu
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Еще в школе мы с братом поехали на обследование в больницу. Все закончили и уже уходили. И вот в комнате ожидания, набитой людьми, нас останавливает врач и прямо там говорит брату: «Если ты хочешь избавиться от этих прыщей, я могу тебе кое-что выписать». Может, намерения у него были хорошие, но время и место явно неподходящие. © wonderlandresident13 / Reddit
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Работаю в фирме по типу «мастер на час». И вот звонит тетенька, вся из себя, по разговору ощущается «голубая кровь». Говорит, мол, мастер — хам, что он себе позволяет, примите меры. Выясняю суть конфликта. В задачу входил комплекс работ в ванной. А когда все работы были выполнены, заказчица и говорит мастеру: «Вот вам на 2 тыс. меньше, но зато вы можете себе забрать мой старый унитаз и старую полку. От сердца отрываю». А он, мол, хам, плюнул ей в душу. На самом же деле мастер долго и вежливо отказывался и отказался-таки от «широкого жеста». © MissLoyality / Pikabu
А с какими проявлениями бестактности сталкивались вы?