15+ человек, которые столкнулись с такой бестактностью, что до сих пор не могут отойти

Есть у нас соседка, у которой с ногами плохо. Ходит, но ей действительно тяжко. Мы с женой и один наш сосед ей иногда помогаем: покупаем по ее заказам еду, лекарства, хозяйственные мелочи какие-нибудь. Она покупки оплачивает, конечно. Но при этом, непонятно, из каких соображений, заваливает жену СМС: картинки, открытки, видео, тексты... Ежедневно с утра может до 20 штук отправить. Это не считая обычных звонков, когда жена вынуждена выслушивать ее долгие рассуждения. Подозреваю, что своими сообщениями она выражает свою приязнь и благодарность, дарит позитив. А телефон жене нужен для работы. Она дергается на каждое сообщение... А там песенка, которую сами бы мы слушать сроду не стали. Жена раньше из вежливости что-то коротко отвечала. Потом я настоял на том, чтобы она прекратила отвечать и удаляла эти сообщения не открывая. Мол, человек поймет намек. Но в данном случае намеков благодарная больная соседка не понимает. © Igor2018 / Pikabu

Рекламщики звонят в наш офис, говорят, мол, хотим предоставить вам услуги рекламы. Ну, я вежливо их шлю: мы, мол, в ближайшее время в ваших услугах нуждаться не будем. Они: «Значит, нам позвонить после обеда?» Я им вежливо объясняю, что в ближайшее время — это как минимум в ближайшие несколько месяцев. Гениальный ответ: «А когда мы вам через несколько месяцев позвоним, кого спросить?» © Bash.im

Есть коллега-девушка. Она любит во время общих разговоров докопаться до коллег по поводу внешности. Причем ее разговоры повторяются. То есть она ничего не хочет узнать, а для своего удовольствия говорит: «Что-то ты выглядишь не очень. Не выспался? Как это — выспался? У тебя же синяки под глазами. Говоришь, всегда такие были? У тебя, скорее всего, почки больные, тебе надо идти проверяться. Так выглядеть — это ненормально. Расскажи, что ты делаешь, чтобы это исправить? Может быть, наволочки попробовать постирать? Вдруг это инфекция. Это тебе очень не идет, надо было раньше что-то делать. Ты к каким врачам ходил? Это обязательно надо лечить». Такого же типа разговоры с подробными расспросами и при всех она ведет с мужиками с залысинами, с девушками, у которых видит прыщи, если ей кажется, что у человека кривые зубы, и так далее. Тактичных намеков она не понимает. Когда ее другие люди перебивают или меняют тему, она не останавливается, прет, как танк. Конкретно посылают ее лишь единицы. © anarchy19 / Pikabu