15 человек, которые столкнулись с сервисом из серии «в настоящий момент все операторы заняты»

У каждого, кто сталкивался с плохим сервисом, была на это своя реакция: кто-то решал тут же поспорить или пожаловаться менеджеру, кто-то писал гневный отзыв, а другие не хотели портить себе нервы и просто не обращали на это внимания. Но есть и еще одна группа потребителей — они при столкновении с подобным отношением написали об этом пост в соцсети. Такой ход одновременно и самоирония, и надежда на то, что об этой оплошности компании узнает как можно больше людей.

Мы в AdMe.ru за качественный сервис, поэтому надеемся, что со временем халатности в работе и неуважения к клиентам будет становиться все меньше.

«Я просто попросила подровнять кончики. Сделали намного короче, чем надо, да еще и криво»

«Мой новый Smart TV только что прибыл!»

«В понедельник получил свой новый блестящий планшет»

Ясно-понятно

«Был сегодня в нотариальной конторе. Ждем уже второй час в очереди. Подошел к сотрудникам вопрос задать, а весь персонал нотариальной конторы очень занят, нет ни секунды времени»

Да, нержавеющая сталь

Так куда заходить-то?

«Не входить». «Только для входа».

«Я заказал чизбургер с беконом, а вместо этого получил чизбургер без бекона и без булки»

Как грамотно работать с возражениями клиентов

Вчера взял каршеринг, подхожу к машине, приложение упорно пишет: «Подойдите ближе». Я уже сел на капот — и ничего. Звоню в техподдержку, мужик на той стороне полчаса резину тянул, потом выдает такой: «Значит, давайте сделаем так. Во-первых, включите на телефоне авиарежим». Я, как дурак, включаю, и, естественно, связь с ним прерывается. Я аж офигел от его находчивости. Перезваниваю в техподдержку, а там уже другой сотрудник трубку берет — и все по новой давай. Но как же он грамотно меня слил. Веселее было бы, только если бы он сказал: «Сначала положите трубку». © bash.im

Это гениально

«Вот так нам доставили 250-летний японский фарфоровый горшок моего отца»

«Заказала „МакЧикен“ на обед. Его доставили со всеми начинками, но без курицы»

«Этот ролл с лобстером обошелся мне в $ 34»

«Пришла моя новая рабочая футболка. Я ждал ее 2 месяца!»

«Преводчик».

«Были с женой в торговом центре. Она говорит, мол, пойдем прикол покажу. И ведет к стойке с колготками»

«Вот эти беленькие штучки — это пищалки, которыми проткнули колготки! Специально пошли на кассу, попросили снять пищалку, чтобы оценить масштаб ущерба. Как и ожидалось, там дырочка, явно несколько нитей пострадало. По словам жены, однозначно разъедутся при первом надевании. Продавец говорит: „Ну без пищалок крадут, а так не украдут“. Конечно, не украдут, кому они рваные нужны».