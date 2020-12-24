15+ человек, у которых было довольно простое дело. Но они умудрились его провалить
Иногда кажется, будто мир вывернулся наизнанку: разметка нарисована небрежно, ремонт сделан тяп-ляп, сыр на бургер бросили как попало. Когда что-то в жизни идет не по плану, необязательно расстраиваться или раздражаться — можно взять и посмеяться над ситуацией, а еще лучше сделать фотографии и запостить их в сеть, чтобы потом было что вспомнить.
Мы в AdMe.ru от души посмеялись, когда просматривали фотографии пользователей, на которых они запечатлели результаты никудышной работы.
«В моем городе поставили новые скамейки»
«Работа выполнена, босс»
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Это лучше, чем ничего. © Fishballss / Reddit
Разметка на парковке хорошо получилась
Похоже, кто-то не стал заморачиваться с направлением фонаря
«Работал я в одной конторе. Собственник распорядился смонтировать отопление. Пришли специально обученные люди, повесили радиаторы, развели трубы»
«Я отправил эту фоточку начальнику. Он вышел и объяснил рабочим всю глубину их ошибки четкими и емкими фразами».
«Недавно купила дешевую форму для запекания. Вот что случилось, когда я попробовала приготовить в ней запеканку»
«Элмо родился с глазами на затылке»
Эту ограду точно никто не преодолеет
Дорожка для инвалидных колясок готова
Отличное место для полотенца
«Заказали торт для начальника. Все знакомые кондитеры были заняты, и пришлось искать мастера в интернете»
«Торт должен был быть в виде здания кафе с крыльцом и окнами. Ожидали увидеть все что угодно, но не это».
Зачем менять кнопку? Достаточно ее нарисовать
Указатель вверх тормашками — довольно креативное решение
«Просверлим насквозь и сэкономим на изоляции провода»
Пандус к вашим услугам
Зачем переделывать, если и так все понятно
«Попросил добавить сыр в бургер»
Когда даже салфетки не смогли установить нормально в диспенсер
Заасфальтировали как могли
А вам приходилось подмечать ситуации, когда что-то явно пошло не так, как планировалось?