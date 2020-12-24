15+ человек, у которых было довольно простое дело. Но они умудрились его провалить

Иногда кажется, будто мир вывернулся наизнанку: разметка нарисована небрежно, ремонт сделан тяп-ляп, сыр на бургер бросили как попало. Когда что-то в жизни идет не по плану, необязательно расстраиваться или раздражаться — можно взять и посмеяться над ситуацией, а еще лучше сделать фотографии и запостить их в сеть, чтобы потом было что вспомнить.

Мы в AdMe.ru от души посмеялись, когда просматривали фотографии пользователей, на которых они запечатлели результаты никудышной работы.

«В моем городе поставили новые скамейки»

«Работа выполнена, босс»

Разметка на парковке хорошо получилась

Похоже, кто-то не стал заморачиваться с направлением фонаря

«Работал я в одной конторе. Собственник распорядился смонтировать отопление. Пришли специально обученные люди, повесили радиаторы, развели трубы»

«Я отправил эту фоточку начальнику. Он вышел и объяснил рабочим всю глубину их ошибки четкими и емкими фразами».

«Недавно купила дешевую форму для запекания. Вот что случилось, когда я попробовала приготовить в ней запеканку»

«Элмо родился с глазами на затылке»

Эту ограду точно никто не преодолеет

Дорожка для инвалидных колясок готова

Отличное место для полотенца

«Заказали торт для начальника. Все знакомые кондитеры были заняты, и пришлось искать мастера в интернете»

«Торт должен был быть в виде здания кафе с крыльцом и окнами. Ожидали увидеть все что угодно, но не это».

Зачем менять кнопку? Достаточно ее нарисовать

Указатель вверх тормашками — довольно креативное решение

«Просверлим насквозь и сэкономим на изоляции провода»

Пандус к вашим услугам

Зачем переделывать, если и так все понятно

«Попросил добавить сыр в бургер»

Когда даже салфетки не смогли установить нормально в диспенсер

Заасфальтировали как могли