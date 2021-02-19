15+ человек, которые совершили нестандартные покупки и ни капли не пожалели

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Иногда спонтанные покупки оказываются самыми любимыми и долговечными. Люди из сегодняшней подборки пошли еще дальше: они приобрели вещи, которые редко увидишь в разделе «популярное» в магазинах и на онлайн-площадках.

Мы в AdMe.ru уверены, что лучшая покупка — это не самая популярная или самая редкая вещь, а та, которая принесет радость ее обладателю.

«Купил себе красную стиральную машину. Друзья были удивлены, а директор магазина опечален, потому что эту редкую модель он хотел оставить себе»

«Мы купили масонский храм с запечатанным сейфом. Банан для масштаба»

«Сказал своему отцу купить футболку, которая мне подходит, и он купил это»

«Просто сделай это. Завтра...»

«Теперь у меня есть новые полки для моих любимых растений»

«Мой друг только что купил эту машину. Это нечто из 38-го года»

«Прозрачная палатка с видом на закат у горы Рейнир»

«Купил своему 14-летнему брату телескоп, и это его первая фотография, сделанная на iPhone»

«Приобрела это платье себе на день рождения как очень взрослый и практичный подарок»

«Мне 30 лет, и я купил палатку для вечеров кино. Мои кошки решили, что это больше не моя палатка»

«Магниты на холодильник! Не удержался и взял»

«В общем, я купила пинетки для собаки моей мамы»

«Моя девушка купила мне эти удивительные деревянные ложки с героями „Звездных войн“»

«Только что купил первый лонгборд в свои 36 лет. Не катался с 17. Слишком стар? Какая разница»

«Купил себе на барахолке такие солонки»

«Смотрите, какую штуку купила»

«Только посмотрите на эту кроватку для моей собаки, которую я приобрела онлайн!»