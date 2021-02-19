15+ человек, которые совершили нестандартные покупки и ни капли не пожалели
Иногда спонтанные покупки оказываются самыми любимыми и долговечными. Люди из сегодняшней подборки пошли еще дальше: они приобрели вещи, которые редко увидишь в разделе «популярное» в магазинах и на онлайн-площадках.
Мы в AdMe.ru уверены, что лучшая покупка — это не самая популярная или самая редкая вещь, а та, которая принесет радость ее обладателю.
«Купил себе красную стиральную машину. Друзья были удивлены, а директор магазина опечален, потому что эту редкую модель он хотел оставить себе»
«Мы купили масонский храм с запечатанным сейфом. Банан для масштаба»
«Сказал своему отцу купить футболку, которая мне подходит, и он купил это»
«Просто сделай это. Завтра...»
«Теперь у меня есть новые полки для моих любимых растений»
«Мой друг только что купил эту машину. Это нечто из 38-го года»
«Прозрачная палатка с видом на закат у горы Рейнир»
«Купил своему 14-летнему брату телескоп, и это его первая фотография, сделанная на iPhone»
«Приобрела это платье себе на день рождения как очень взрослый и практичный подарок»
«Мне 30 лет, и я купил палатку для вечеров кино. Мои кошки решили, что это больше не моя палатка»
«Магниты на холодильник! Не удержался и взял»
«В общем, я купила пинетки для собаки моей мамы»
«Моя девушка купила мне эти удивительные деревянные ложки с героями „Звездных войн“»
«Только что купил первый лонгборд в свои 36 лет. Не катался с 17. Слишком стар? Какая разница»
«Купил себе на барахолке такие солонки»
«Смотрите, какую штуку купила»
«Только посмотрите на эту кроватку для моей собаки, которую я приобрела онлайн!»
Поделитесь и вы с нами историей или фотографией неординарной покупки, которая подарила вам радость.
Фото на превью Даль светла / Zen.yandex
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