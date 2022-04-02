15+ человек, которые сначала не поняли, а потом как поняли
Ох уж этот неловкий момент, когда что-то не так понял или не расслышал, а по итогу опростоволосился перед окружающими. Но смущающим этот момент кажется лишь поначалу, а потом вызывает только смех.
Мы в AdMe.ru уверены, что и вы бывали в подобных ситуациях и похохотали от души.
- Училась в лицее-интернате для девочек. В 10-м классе узнали, что физкультуру будет вести молодой мужчина. Мы подготовились: макияж, полурасстегнутые кофты. Стоим в строю, учитель осматривает нас и говорит: «Застегнитесь». Мы засмущались и застегнули кофты. А он с ухмылкой: «Растянитесь, говорю. В ширину растянитесь». © Подслушано / Ideer
- В аптеке вместо «Сколько вам баночек для анализов?» послышалось, что вопрос был про возраст. © tiredbiochemist / Twitter
- Одноклассница после прочтения «Старухи Изергиль» Горького не могла понять, а где там Зергиль. Ведь ей слышалось «Старуха и Зергиль». © Таня Черкашина / AdMe
- А мой сын в младшей школе, когда изучали доисторические времена, написал в тетради «саплезубый тигр». Что такое сопли, он знал, а вот сабля — незнакомое слово. Вы только представьте этого тигра. © Наталья Чалая / AdMe
- У меня однокурсник никак не мог понять, в чем виноват цыпленок из песни и почему его нужно кончать. Я ему потом сказал, что не «кончит цыпленка», а «кончится пленка». © Виктор Йанг / AdMe
- Были как-то раз с приятелем в кафе. После завершающего чаепития приятель захотел зайти в туалет. При этом довольно вычурно осведомился о его местоположении у официанта: «Где в вашем заведении можно оставить чай?» Официанту, видимо, послышалось «оставить на чай», и поэтому он уверенно ответил: «Можете прямо здесь». © Region89 / Pikabu
- На работу зашел мужик со словами: «ДЭУ Лена». Уборщице послышалось «Где Лена?», и она привела его ко мне и сказала: «Вот Лена». Оказывается, вообще не ко мне. © gella_4 / Twitter
- Знакомая делала флюорографию. Разделась, зашла в аппарат. Доктор в микрофон говорит: «Возьмите цепочку в рот.» Она смотрит по сторонам: нет никакой цепочки. Доктор снова громче и настойчивее: «Возьмите цепочку в рот!» Та пялится на него, не поймет никак. В итоге доктор вышел из своей кабинки, всунул ей в зубы ее цепочку, висящую на шее. И она такая: «А, вот какую цепочку!» © Шоколадный кравасан / AdMe
- Когда дочка маленькой была, мы с ней часто гуляли на площадке. В один прекрасный день она подошла ко мне, потом показала на мальчика и грустно так сказала: «Мама его, наверное, не очень любит». Я спросила, почему она так решила, а она мне с такой обидой ответила: «Так она его Тазиком называет. Зовет его постоянно: „Тазик, а ну, подошел ко мне быстро“». Я так смеялась. Мальчик был Стасиком. © Dasza / Pikabu
- Разговариваю с подругой по телефону. И ту она мне:
— А ты, уродина, спрашивала?
— Что?!
— Уродина, спрашивала?
— Почему ты обзываешься?!
— В смысле? Ты у педиатра интересовалась?
Потом оказалось, что она имела в виду Родина — педиатра нашего участка. © Lianalana / Pikabu
- Работаю учителем английского языка. Недавно сменила школу. Дети хорошие, но слабые по предмету. На днях читаем текст, и я говорю мальчику: «Begin». На что он ошарашенно ответил: «Куда?» Оказалось, что ему послышалось «беги». © Подслушано / Ideer
- Супруга забирала ребенка из садика. Малой переодевается и комком бросает вещи в шкафчик. Та ему говорит, что нельзя так вещи складывать, а он ей в ответ: «Отвали, кобыла». Она переспрашивает: «Что ты сейчас сказал?» А мелкий отвечает: «Оставь как было». © kolobok2001 / Pikabu
- Была в гостях у будущего мужа. Поели, и он так бодро у меня спрашивает: «Ну что, чайку, деревня?» Я обиделась, чего это я деревня. Оказывается, это он просто мне чай предложил, чайку, мол, дерябнем? © Вероника / AdMe
- Ко мне на этаж переехали новые соседи: муж с женой и две дочки лет 4–6. Сегодня утром увидел этого соседа, стоит кричит своим дочкам: «Сонные твари, пойдемте». А мама девочек, мило улыбнувшись, поздоровалась со мной. У меня легкий шок. В этот же день выяснил, что девочек зовут Соня и Варя. © Geniuslol / Pikabu
- Моя младшая сестра, когда ей было около 2 лет, впервые увидела и услышала грозу. Испугавшись, спрашивает у мамы: «Мама, что это?» Та отвечает: «Доченька, это гром, гроза». Машка бежит в соседнюю комнату: «Папа! Папа! Там огромная коза!» © Gsun / Pikabu
- Прямо перед выходом в декрет на работе назначают встречу, а в календаре название: «Встреча Родов — моя фамилия». Я никак не могла понять, зачем айтишнику мои роды обсуждать. Потом оказалось, что это фамилия такая, а я слишком много думала о родах. © Romashka / AdMe
- Брат прочитал по слогам название аптеки «Орфей», а потом такой с серьезным лицом поворачивается ко мне и спрашивает: «С чего феи орут?» Я сначала не поняла, а потом как засмеялась. © tomlinsun_28 / Twitter
- Стою в супермаркете, подходит бабулечка маленькая и просит мой телефончик. Я остолбенела, обычно такие просьбы от мужчин. Потом до меня дошло, что ей позвонить надо. Протягиваю ей телефон, а она не берет, говорит, ей номер нужен. И машет головой в сторону, а там какой-то паренек. Оказалось, это внук ее, хотел познакомиться и не решился, попросил бабушку. Номер не дала. © Подслушано / Ideer
У вас бывали ситуации, когда вы что-то не так поняли — и вышло смешно?
AdMe/Народное творчество/15+ человек, которые сначала не поняли, а потом как поняли
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