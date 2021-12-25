15+ фото и историй, которые подтверждают, что лень не порок, а образ жизни

Многие из нас работают не покладая рук и целый день крутятся словно белки в колесе. Но кое-кто уже понял, что можно особо не напрягаться, и жизнь, в принципе, не особо изменится. И они теперь вряд ли предадут свои убеждения, пусть даже их за глаза называют первостатейными лентяями.

Мы в AdMe.ru тоже иногда не прочь расслабиться и побездельничать, но нам еще далеко до людей и некоторых животных, которые явно достигли высот в этом деле.

Упс. Кажется, кто-то действительно выкинул прошлогоднюю елку

Когда нет ощущения приближающегося Нового года и хочется вот так же лечь, свесить лапы и ничего не делать

«Было лень готовить, но почему-то получилось вкусно и сытно»

Неужели домохозяйка — это настоящая лентяйка?

Мы с моей девушкой встречались около трех лет, и вот недавно я сделал ей предложение. Перед свадьбой выяснилось, что моя невеста мечтает быть домохозяйкой. Но я не в восторге от этого: не хочу быть единственным кормильцем. Мне нужна спутница жизни, а не иждивенка и лентяйка. В итоге она расстроилась и ушла к матери, а на прощание сказала, что мы еще поднимем этот вопрос, когда я якобы приду в себя. Я действительно не прав? © lazy-fiancee / Reddit

«Не ленитесь и не забывайте ухаживать за кофемолкой. Я пользуюсь своей уже около 13 лет и только сейчас собралась с духом и хорошенько ее отчистила»

«Настоящий символ человеческой лени. Да, я тоже так делаю»

«И так сойдет»

Да ладно! И в этом году поленились сделать по-человечески

«Нам неохота готовить еду каждый день, зато почему-то не лень одномоментно напрячься и сделать кучу порций про запас»

«Лень было снимать праздничные гирлянды с дома. И вот однажды я даже похвалил себя за это»

«У меня стали получаться ленивые вареники с картошкой. Надо взять листы для лазаньи и завернуть в них пюре. Жареный лук по вкусу. Всем ленивого аппетита»

«Моя соседка по комнате в совершенстве познала тонкое искусство лени»

Вот с кого надо брать пример, когда собираешься побездельничать. Посмотрите, с какой самоотдачей он ленится

«Мне лень отправлять своего компьютерного персонажа наверх по лестнице, чтобы положить книги в сундук. Просто бросаю их на пол»

Когда лень печатать

«Мне лень было мастерить страшилище из тыквы на Хэллоуин. Пожалуйста, сделайте вид, что вам страшно»

Как заставить себя прибраться дома

Секрет постоянных уборок я открыл сегодня утром. И сейчас, после многих часов наведения порядка, могу сесть и описать его. Этот секрет кроется в обычной мощной лампочке холодного белого света. После вкручивания и первого включения сначала ты видишь пыль на полу и пылесосишь. Потом ты видишь, что пылесос все не засосал, и моешь пол. Затем ты выпадаешь в осадок от пыли на столе, компьютере, полках и подоконнике, которую ты вообще не замечал, а теперь ее заботливо освещает лампочка. Вот так и исправляются лентяи. © drumaha / Pikabu

«Увидела похожую фотку в интернете и чуть слюной не захлебнулась, вспомнив бабушкины вареники с вишней. Решила попробовать. Тот, кто это придумал, — гений»

Это даже не ленивые, а обленившиеся вареники. © Rheingoldovna / Pikabu

Когда лень шевелиться, но корм в миске сам себя не съест