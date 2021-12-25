15+ фото и историй, которые подтверждают, что лень не порок, а образ жизни
Многие из нас работают не покладая рук и целый день крутятся словно белки в колесе. Но кое-кто уже понял, что можно особо не напрягаться, и жизнь, в принципе, не особо изменится. И они теперь вряд ли предадут свои убеждения, пусть даже их за глаза называют первостатейными лентяями.
Мы в AdMe.ru тоже иногда не прочь расслабиться и побездельничать, но нам еще далеко до людей и некоторых животных, которые явно достигли высот в этом деле.
Упс. Кажется, кто-то действительно выкинул прошлогоднюю елку
Когда нет ощущения приближающегося Нового года и хочется вот так же лечь, свесить лапы и ничего не делать
«Было лень готовить, но почему-то получилось вкусно и сытно»
Неужели домохозяйка — это настоящая лентяйка?
- Мы с моей девушкой встречались около трех лет, и вот недавно я сделал ей предложение. Перед свадьбой выяснилось, что моя невеста мечтает быть домохозяйкой. Но я не в восторге от этого: не хочу быть единственным кормильцем. Мне нужна спутница жизни, а не иждивенка и лентяйка. В итоге она расстроилась и ушла к матери, а на прощание сказала, что мы еще поднимем этот вопрос, когда я якобы приду в себя. Я действительно не прав? © lazy-fiancee / Reddit
«Не ленитесь и не забывайте ухаживать за кофемолкой. Я пользуюсь своей уже около 13 лет и только сейчас собралась с духом и хорошенько ее отчистила»
«Настоящий символ человеческой лени. Да, я тоже так делаю»
«И так сойдет»
Да ладно! И в этом году поленились сделать по-человечески
«Нам неохота готовить еду каждый день, зато почему-то не лень одномоментно напрячься и сделать кучу порций про запас»
«Лень было снимать праздничные гирлянды с дома. И вот однажды я даже похвалил себя за это»
«У меня стали получаться ленивые вареники с картошкой. Надо взять листы для лазаньи и завернуть в них пюре. Жареный лук по вкусу. Всем ленивого аппетита»
«Моя соседка по комнате в совершенстве познала тонкое искусство лени»
Вот с кого надо брать пример, когда собираешься побездельничать. Посмотрите, с какой самоотдачей он ленится
«Мне лень отправлять своего компьютерного персонажа наверх по лестнице, чтобы положить книги в сундук. Просто бросаю их на пол»
Когда лень печатать
«Мне лень было мастерить страшилище из тыквы на Хэллоуин. Пожалуйста, сделайте вид, что вам страшно»
Как заставить себя прибраться дома
- Секрет постоянных уборок я открыл сегодня утром. И сейчас, после многих часов наведения порядка, могу сесть и описать его. Этот секрет кроется в обычной мощной лампочке холодного белого света. После вкручивания и первого включения сначала ты видишь пыль на полу и пылесосишь. Потом ты видишь, что пылесос все не засосал, и моешь пол. Затем ты выпадаешь в осадок от пыли на столе, компьютере, полках и подоконнике, которую ты вообще не замечал, а теперь ее заботливо освещает лампочка. Вот так и исправляются лентяи. © drumaha / Pikabu
«Увидела похожую фотку в интернете и чуть слюной не захлебнулась, вспомнив бабушкины вареники с вишней. Решила попробовать. Тот, кто это придумал, — гений»
- Это даже не ленивые, а обленившиеся вареники. © Rheingoldovna / Pikabu
Когда лень шевелиться, но корм в миске сам себя не съест
А вы любите полениться или всегда носитесь как электровеник?
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