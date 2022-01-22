15 человек, которые смело рассказали в сети о своих сверхспособностях

Нас на планете около 7,9 миллиарда человек, при этом все мы разные. Среди такого числа мужчин и женщин найдется немало тех, кого отличает от других какая-то особенность или достижение. Причем такие, которые другим могут показаться чудом. Например, играть на гитаре не руками или делать невообразимые вещи глазами.