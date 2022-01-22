15 человек, которые смело рассказали в сети о своих сверхспособностях
Нас на планете около 7,9 миллиарда человек, при этом все мы разные. Среди такого числа мужчин и женщин найдется немало тех, кого отличает от других какая-то особенность или достижение. Причем такие, которые другим могут показаться чудом. Например, играть на гитаре не руками или делать невообразимые вещи глазами.
AdMe.ru пролистал соцсети, где люди делятся своими отличиями, которые смешат и потрясают.
- Когда сын был совсем крохой, я спала урывками. Как-то малыш решил поспать дольше обычного, и я на радостях пошла легла с мужем, он уже спал. Только отрубилась, просыпаюсь от диких криков мужа и тряски. Его что-то разбудило среди ночи, он повернулся и увидел, что я лежу и на него смотрю. Я не реагирую на него и все так же продолжаю смотреть в никуда — в итоге он подумал, что меня больше нет. Так я узнала, что у меня есть суперспособность — спать с открытыми глазами. © oolool / Pikabu
- C детства у меня есть особенность. Помимо того, что я легко могу шевелить ушами, так еще я могу дрожать глазами. Когда мне было 7 лет, это смотрелось особо впечатляюще. © halo-wolff / Reddit
- У моих друзей есть довольно странная коллекция фотографий со мной. Как я сплю в самых неожиданных местах. Возле знаменитого Международного суда в Гааге. На берегу Северного моря, где штормовой ветер. Но они поняли, что это моя суперспособность, когда сотни европейских туристов наблюдали такую картину: я на вершине чешской башни нашла лавочку и голову прислонила к старинным часам. И уснула. Бой этих часов слышно было всей округе, но не мне.
- У меня в армии была такая суперспособность. Когда залипаешь на КПП ночью, садишься на стул и подпираешь голову. Так вот, слух был развит на все 100 % на любые шаги и шорохи, если вдруг проверка крадется. И на любой шорох я вставал и открывал дверь. Однажды уснул прям сладенько, аж слюни потекли. В этот момент дверь распахивается, и я по рефлексу встаю и иду навстречу звуку. Комбат знатно напугался, говорит: «Иду, дай гляну, спит боец или нет. Дверь открываю, а он подрывается со стула и на меня прет, глаза стеклянные, не мигают, слюни текут». © KilgorThrout / Pikabu
- Запах. У меня обостренное обоняние. Я могу по запаху определить, в какой из 2 чашек чая больше сахара. Да, вы правильно прочитали. И я чувствую запах на приличном расстоянии. © Salman Shaikh / Quora
- У меня есть странная суперспособность — предсказывать погоду. Но не по ломоте в мышцах и хрустящим косточкам. Обычно я понимаю, что будет дождь, когда просыпаюсь на правом боку. Если на левом — обязательно будет солнце. Если же просыпаюсь на спине — погода будет ужасно ветреной. На животе — будет повышенная влажность. Не знаю даже, как это все работает, но знаю, что мои лежебоковские причуды ни разу меня не подводили. Один раз даже подруга, работающая в кинопроизводстве, просила у меня точный прогноз на следующий день, чтобы понять, можно ли проводить съемку на улице. © Палата № 6 / VК
- Моя особенность — зеркальное письмо. Я правой рукой пишу нормально, а левой пишу то же самое, но зеркально: справа налево. © SuperSnoco / Reddit
- Есть у меня суперспособность или же проклятье. Я никогда не опаздываю, даже если специально пытаюсь опоздать. Хотела прогулять пару, пришла, уже когда она закончилась, и тут узнаю, что ее перенесли как раз на это время. Хочу опоздать на свидание, поскольку не понравился парень, — как бы поздно ни пришла, парень все равно позднее меня приходит. Порой аж плакать хочется от этого. © Палата № 6 / VК
- Я могу играть на гитаре зубами, причем точно попадая в ноты. Это можно считать необычной способностью? © Wraava / Reddit
- Менее 1 % людей зарабатывают на жизнь тем, что разгадывают кроссворды. Я из их числа. © TheFairyingForest / Reddit
- Я глухой. Но особенность моя в том, что при этом я глухой пилот с лицензией. Нас — таких пилотов со спецподготовкой — всего 4 в мире. Как я понимаю, что происходит вокруг? Для этого я использую помощника. Беру второго пилота, если будет необходимость слушать радиочастоту в полете. © deafaviator / Reddit
Какие ваши черты или способности выделяют вас на фоне остальных людей?
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