15 человек, которые сказали: «С меня хватит» — и ушли от проблем красиво

Стою в очереди к кассе супермаркета, передо мной 2 человека, у обоих весомые закупки, места на ленте еще нет. Я оставила тележку и отошла глянуть акции. И тут вижу, как к нам подруливает мадам с маленькой девочкой и детской тележкой и становится прямо передо мной, демонстративно меня не замечая. Она явно решила, что я подросток, да и вообще на голову ее ниже и в 2 раза меньше, а значит, «не возникну».

Я слегка обалдела от этой простоты, но не растерялась и, спросив, что происходит, посмотрела ей в глаза. Взгляд у меня, как и голос, если нужно, становятся очень тяжелыми и выразительными: профессия сказывается. По ее слегка офигевшему виду поняла: она догадалась, что я вовсе не ребенок, и тут же попыталась съехать на стандартное «я же мать». © Sattal / AdMe