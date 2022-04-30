15 человек, которые сказали «да» профессии своей мечты

Все мы в детстве мечтаем кем-то быть: врачом, космонавтом, журналистом, путешественником или супергероем. Но бывает, что, когда нужно выбирать профессию перед поступлением в обучающее заведение, мы делаем ошибочный выбор. И лишь позже, разобравшись в своих стремлениях, мы понимаем, кем же мы хотим быть. Это может произойти и после 40 лет — и в этом нет ничего страшного.

Мы в AdMe.ru считаем, что очень важно быть искренним с самим собой и идти к своей работе мечты, невзирая ни на что. Как и сделали герои нашей подборки.

«Год назад я бросил свою карьеру в финансовой сфере, чтобы стать кузнецом. И я невероятно горд тем, как далеко я продвинулся»

«Я опубликовал 2 полноценных фэнтезийных романа»

«Я всегда мечтала стать художником, и теперь у меня есть моя первая персональная выставка»

«Мой бизнес терпит крах. И я решила заняться выпечкой»

«Я следовала своей мечте и занялась разведением пчел!»

«Моя девушка бросила работу с 9 до 5, чтобы следовать своей страсти. А вот была ее первая рождественская ярмарка»

«Я живу мечтой и продаю свою продукцию на местных фермерских рынках по всему городу»

«Я официально осуществила свою мечту — стала художником в художественной галерее»

«Мой 1-й снимок с тех пор, как я уволился с работы и стал фотографом»

«Наконец-то я опубликовал свой роман»

«Сегодня я осуществил свою мечту — у меня есть своя галерея для моих фоторабот»

«Год назад я бросил работу, чтобы делать ножи — вот один из последних»

«Окончил школу сварки, и это мой последний проект. Не могу дождаться начала своей карьеры сварщика»



«Прошел целый год с тех пор, как я бросил работу, чтобы заняться искусством»



«После 14 лет работы автомехаником я решил сменить профессию. А на новой работе есть вот такие отличные виды»