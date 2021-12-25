15+ человек, которые сделали занятное открытие и поспешили поделиться им со всем интернетом

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Наверняка каждый в подростковом возрасте хоть раз лениво листал учебник химии, физики или биологии с мыслью: «Да зачем мне этот предмет? Я же не собираюсь становиться ученым!» Но между этими занимательными науками и повседневной жизнью существует неразрывная связь, в чем мы можем лишний раз убедиться благодаря находкам интернет-пользователей.

Мы в AdMe.ru снимаем шляпу перед любопытными людьми, которые умеют подмечать диковинные явления. А также приходим в восторг, слушая тех, кто умеет доходчиво объяснить, почему так произошло.

«У тигра моей дочери при дневном освещении отчетливо видны черные полосы, а ночью он полностью однотонный»

«Полоски исчезают только в инфракрасном излучении».

Вода замерзла на крышке костровой ямы, и получился венок

Невероятно, но факт. Так меняется уровень снежинок, если перевернуть украшение вверх ногами

«Оказывается, кирпичи так трескаются не из-за того, что здание старое»

«Это происходит, когда вместо известкового раствора используется цемент. Он тверже кирпича, поэтому, когда здание даже слегка сдвигается, кирпичи трескаются».

Что произойдет, когда вы припаркуетесь на вершине горы Вашингтон

Гора Вашингтон славится опасно переменчивой погодой и долгое время удерживала рекорд по максимальной скорости ветра. — Прим. AdMe.ru.

Вот что случится, если подать на древесину высокое напряжение



«Моя стеклянная мерная чашка расплавилась в микроволновке»

Этот флакон духов, которому 100 лет, светится

Похоже на урановое стекло. © Dreaminggod05 / Reddit



«Из-за отверстия между шторами моя спальня превратилась в камеру-обскуру»

Небольшое отверстие пропускает свет снаружи. Но из-за того, что свет отражается от поверхности и попадает в щель, изображение переворачивается. По такому же принципу действует человеческое зрение, но наш мозг переворачивает картинку. © broken_banana_24 / Reddit

«На новом стике клея, которым я еще ни разу не пользовался, выросли какие-то кристаллы»

Видимо, нельзя смешивать Coca-Cola Zero и Fanta

Все дело в разной плотности. Просто в Fanta используется кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, а в Coca-Cola Zero — альтернативный подсластитель. Fanta более плотная. © stooph14 / Reddit

«У меня перегорели 2 лампочки, но одна стала белой, а другая почернела»

У белой лампочки, вероятно, из-за перегрева лопнула нить накала, в результате чего возникла искра, а из-за нее некоторое количество фосфора или кальция осело на стекле. У темной лампочки, скорее всего, где-то было повреждение, внутрь попал воздух, и нить накала воспламенилась. Темный осадок — это то, что осталось от углерода после самовозгорания. © cyranix / Reddit

«Моя девушка уронила телефон, и магнит на ее чехле собрал частички железа из песка»

Вывеска из ламинированной бумаги превратилась в мешок с водой

Так вышло потому, что после ламинирования в вывеске проделали дыры. Через них вода попала внутрь. © amalgam_reynolds / Reddit

«Я наблюдал за тем, как всходило солнце: тени начали двигаться, а ледяная корочка постепенно исчезала»

«Оставила помидоры на несколько недель, чтобы посмотреть, что будет»

Это называется «вивипария»: семена начинают развиваться до того, как отделились от родителя. — Прим. AdMe.ru.