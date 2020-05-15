15+ человек, которые сделали своим девизом фразу: «И так сойдет!»
В каждом языке есть выражения, чей смысл такой же, как у русской поговорки «работать спустя рукава». Так говорят о тех, кто выполняет свои обязанности, мягко говоря, без особого энтузиазма. А некоторые достигли в искусстве безответственности настоящего мастерства.
Мы в AdMe.ru считаем, что любая, даже самая простая работа должна выполняться добросовестно. Иначе и браться не следует.
Кто-то забыл как следует закрыть вагон с кукурузой
Почему, почему это встречается так часто?
Кажется, они что-то забыли
Такой экономии у вас еще не было
Мастерство укладки, уровень «босс»
Знакомьтесь, это волшебный куб
«Я вижу это каждый день по дороге на работу»
Кажется, кто-то немного ошибся...
Ну, по крайней мере они не забыли ни одного ингредиента
«Моя мама заменила только половину фотографий на этом „колесе“. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 7-й и 8-й портреты — это я. Остальное — фотки со стоков»
Главное — повесить замок
Ну, в принципе, коровы едят растения...
«Продукты на растительной основе».
«100% говяжьи бургеры».
Мастерство установки уличных светильников, уровень «босс»
«Краска на моем новом мангале расплавилась, когда в нем горели угли»
Кажется, комментарии излишни
«Это застежка на чехле моего нового ножа...»
«Я заказал 1 фунт брюссельской капусты, а получил 1 кочан брюссельской капусты»
Эти ручки так и не смогли приручить
А вам встречались примеры подобной криворукости?
Фото на превью tibiapartner / reddit