15+ человек, которые сделали своим девизом фразу: «И так сойдет!»

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В каждом языке есть выражения, чей смысл такой же, как у русской поговорки «работать спустя рукава». Так говорят о тех, кто выполняет свои обязанности, мягко говоря, без особого энтузиазма. А некоторые достигли в искусстве безответственности настоящего мастерства.

Мы в AdMe.ru считаем, что любая, даже самая простая работа должна выполняться добросовестно. Иначе и браться не следует.

Кто-то забыл как следует закрыть вагон с кукурузой

Почему, почему это встречается так часто?

Кажется, они что-то забыли

Такой экономии у вас еще не было

Мастерство укладки, уровень «босс»

Знакомьтесь, это волшебный куб

«Я вижу это каждый день по дороге на работу»

Кажется, кто-то немного ошибся...

Ну, по крайней мере они не забыли ни одного ингредиента

«Моя мама заменила только половину фотографий на этом „колесе“. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 7-й и 8-й портреты — это я. Остальное — фотки со стоков»

Главное — повесить замок

Ну, в принципе, коровы едят растения...

«Продукты на растительной основе». «100% говяжьи бургеры».

Мастерство установки уличных светильников, уровень «босс»

«Краска на моем новом мангале расплавилась, когда в нем горели угли»

Кажется, комментарии излишни

«Это застежка на чехле моего нового ножа...»

«Я заказал 1 фунт брюссельской капусты, а получил 1 кочан брюссельской капусты»

Эти ручки так и не смогли приручить

А вам встречались примеры подобной криворукости?