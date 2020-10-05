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15 человек, которые сделали покупки на свой страх и риск, а в итоге сорвали жирный куш

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Будем честны: ожидания в нашей жизни частенько отличаются от реальности, и далеко не в лучшую сторону. Вместо заказанных вещей иногда приходит какая-то ерунда, да и блюда в ресторанах, бывает, совсем не похожи на картинки в меню. Но героям этой подборки повезло: им удалось приобрести товары, которые оказались даже лучше, чем они могли себе представить.

AdMe.ru искренне рад за всех, у кого шопинг получился на редкость удачным.

«Я все-таки рискнула и заказала платье, которое, судя по отзывам, похоже на размахайку, и талия у него не там, и ворот широкий, да еще и воняет. Оно просто супер»

© Aliexpress

В реальности игрушка оказалась лучше, чем на промоизображении

© Bitter-Arachnid / Reddit

«Я в Тбилиси. Мне только что сделали на заказ мороженое в горячей вафле»

© Елена Дюкарева / Facebook

«Мой буррито выглядит лучше, чем на картинке в меню»

© phil_mccrotch / Reddit

«Мой торт — тот, что справа. Он получился даже лучше, чем я надеялась»

© AHappyGoth / Reddit

«Я в восторге от свадебного платья, которое заказала через интернет. Долго не решалась его купить, но оно превзошло все мои ожидания»

© Asos, © AppropriateChipmunk8 / Reddit

В коробке оказался 1 лишний вареник

© erichamion / Reddit

Пицца в точности такая, как нарисована на упаковке

© VotreColoc / Reddit

«Заказал портрет моей милой покойной Персефоны. Художник оказался мастером»

© queso4lyfe / Reddit

«Не был разочарован»

© DasBirne / Reddit

«Заказала платье для одного мероприятия. Честно говоря, не ожидала ничего особенного, но оно оказалось идеальным»

© Amazon, © iwaslostbutnowisee / Reddit

«Я отправила фото слева местному кондитеру и попросила испечь мне такой торт. Справа — то, что у него получилось»

© VenomousUnicorn / Reddit

«Мой „Голодный единорог“ нравится мне даже больше, чем тот, что на картинке».

«Я была весьма обрадована тем, что платье оказалось в точности таким же, как на фотографии»

© SpiteChickens / Reddit

«Купила в интернете чехол для дивана и была приятно удивлена»

© Sofalush, © agerber395 / Reddit

«Выбрала свадебное платье в интернете, и оно оказалось просто совершенством. Верхнюю юбку можно снять, и получится короткое нарядное платье»

© Unknown author / Imgur, © Muffinman1111112 / Reddit

Как часто вы заказываете вещи в интернете? Какие покупки вам особенно запомнились?

Фото на превью Aliexpress
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