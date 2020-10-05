15 человек, которые сделали покупки на свой страх и риск, а в итоге сорвали жирный куш

Будем честны: ожидания в нашей жизни частенько отличаются от реальности, и далеко не в лучшую сторону. Вместо заказанных вещей иногда приходит какая-то ерунда, да и блюда в ресторанах, бывает, совсем не похожи на картинки в меню. Но героям этой подборки повезло: им удалось приобрести товары, которые оказались даже лучше, чем они могли себе представить.

AdMe.ru искренне рад за всех, у кого шопинг получился на редкость удачным.

«Я все-таки рискнула и заказала платье, которое, судя по отзывам, похоже на размахайку, и талия у него не там, и ворот широкий, да еще и воняет. Оно просто супер»

В реальности игрушка оказалась лучше, чем на промоизображении

«Я в Тбилиси. Мне только что сделали на заказ мороженое в горячей вафле»

«Мой буррито выглядит лучше, чем на картинке в меню»

«Мой торт — тот, что справа. Он получился даже лучше, чем я надеялась»

«Я в восторге от свадебного платья, которое заказала через интернет. Долго не решалась его купить, но оно превзошло все мои ожидания»

В коробке оказался 1 лишний вареник

Пицца в точности такая, как нарисована на упаковке

«Заказал портрет моей милой покойной Персефоны. Художник оказался мастером»

«Не был разочарован»

«Заказала платье для одного мероприятия. Честно говоря, не ожидала ничего особенного, но оно оказалось идеальным»

«Я отправила фото слева местному кондитеру и попросила испечь мне такой торт. Справа — то, что у него получилось»

«Мой „Голодный единорог“ нравится мне даже больше, чем тот, что на картинке».

«Я была весьма обрадована тем, что платье оказалось в точности таким же, как на фотографии»

«Купила в интернете чехол для дивана и была приятно удивлена»

«Выбрала свадебное платье в интернете, и оно оказалось просто совершенством. Верхнюю юбку можно снять, и получится короткое нарядное платье»

Как часто вы заказываете вещи в интернете? Какие покупки вам особенно запомнились?