15 человек, которые считают себя хозяйственными и бережливыми. Хотя на самом деле они обыкновенные жадины
Быть экономным и рациональным хорошо, особенно когда речь идет о том, чтобы отложить деньги на отпуск или накопить на машину. Плохо, когда излишняя бережливость перерастает в скупердяйство. Тогда из-за чрезмерной мелочности можно расстаться с чем-то более ценным, чем сбережения, — дружбой, доверием клиентов и уважением близких.
Мы в AdMe.ru до сих пор не можем прийти в себя от историй людей, столкнувшихся с вопиющей жадностью, которая некоторыми почему-то выдается за бережливость и хозяйственность. В конце статьи вас ждет бонус, который показывает, что бывает, когда в одном человеке вместе со скупердяйством уживается еще и наглость.
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Знакомый мужа очень любил приехать в гости на пару дней, а остаться на неделю. Никогда не покупал продукты, считал, что его должны кормить. Говорил: «Ну я же не думал, что застряну у вас, деньги кончились». Намекал, что мы могли бы ему такси оплатить или билет купить до родного города. Раза три мы его пускали пожить, а потом он сообщил, что нашел работу и поживет у нас. Тут мы заметались. Муж пытался придумать какие-то уважительные причины вроде ремонта и отпуска, но тот говорил, что это ничего, ему не помешает, а раз мы уедем в отпуск, то к нему приедет мама, пока нас нет. Наконец я озверела и сказала, что на время нашего отсутствия можем сдать ему квартиру, и потом тоже пусть платит за комнату. Он страшно обиделся, жаловался на меня мужу, но с тех пор больше не просился пожить и вообще пропал. © Татьяна Лобанова / AdMe
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Подруга пригласила на пироги. На столе — 4 огромных блюда с разными пирогами. Сели пить чай, вдруг звонок в дверь. Пришел внезапно друг мужа, подавленный и грустный. Сел с нами. И вот наблюдаю такую картину: гость берет с дальнего блюда кусок пирога, надкусывает и кладет к себе в тарелку. Тут же другой рукой берет из второго блюда кусок пирога, надкусывает его и также кладет к себе. С третьего и четвертого — аналогично. Да так спешно! Ну, думаю, оголодал мужик и торопится. В беседе гостя прорвало рассказывать, что его девушка устроила скандал, назвав его жадным. А ведь он не жадный, а экономный и рациональный. Рассказал о тратах на девушку, как она не умеет считать деньги, и чует он, что будет дорого ему обходиться. Она хоть и работает, но всю свою зарплату тратит на себя и свои хотелки. Когда гость ушел, подруга рассказала, что живет он в квартире девушки. Она полностью себя содержит, на ней оплата коммуналки, а он дает ей деньги на продукты — на свои завтраки и ужины, так как обедает в столовке на работе. За полгода он потратился на девушку один раз, когда купил на распродаже куртку на синтепоне и джинсы. Уходя из гостей, все, что не доел, он попросил дать ему с собой. Дали и недоеденное, и целое для девушки. © jus2jus / Pikabu
«Убери руки! Это все мое!»
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Мой коллега — жадный и мелочный человек. Он называет себя хозяйственным. Постоянно присматривает, что где плохо лежит. Там отрезок трубы подберет, тут остатки масла сольет... Везде все собирает и выпрашивает. Весь его гараж завален добром (хламом). На своей Audi он поменял масло в двигателе из заранее подготовленных остатков. Мотор заклинило. Оказалось, что вместо масла он залил лак по дереву. Три дня пытались почистить движок, но все каналы забиты наглухо. Теперь коллега ищет двигатель подешевле. © Fatherbig / Pikabu
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Несколько лет назад позвонил друг и сказал, что собирается приехать в Питер на несколько дней и хотел бы остановиться у меня. Я, конечно, согласился, но сказал, что с вокзала встретить его не смогу, до дома ему придется добираться самому, а там уже моя жена его встретит. Прихожу вечером с работы, а дома большая сумка стоит. Спрашиваю, что он такого привез. Говорит: «Так медь. У нас дома 225 рублей дают за кило, а тут, я разузнал, 300 рублей. Вот решил с собой взять заодно. Около 35 кг». Он от вокзала до моего дома, от дома до пункта приема и обратно ехал на такси. Еще от итогового веса меди отнимают 5–10 % — за засоренность. Но друг все равно остался доволен. © ktoTOneJA / Pikabu
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На днях пришли ко мне по знакомству обслуживать велосипед. Приговорил к замене подшипники задней втулки. Перечислил надежные марки, озвучил ориентировочные цены на них. Но человек нашел на «Авито» объявление о подшипниках по 130 руб. Я посоветовал их не брать. С пеной у рта мне стали доказывать, что все магазины делают огромную наценку, а в этом месте будет хорошо. Тем более что при встрече продавец заявил, что крадет подшипники со склада, из-за этого цена такая низкая. Надо ли говорить, что втулка смогла проехать менее 10 км, после чего захрустела? Сегодня клиент, усомнившийся в моей компетенции, предположив, что единичный брак бывает у всех, снова встречается с этим продавцом, чтобы купить еще пару... © laverstsuvarun / Pikabu
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Собирал в коллективе деньги на 8 Марта, купил подарки. По почте отправил всем скинувшимся, во сколько собираться для поздравлений. Первыми пришли начальник и те, кто не скидывался (хотели поесть тортика). Ну это ладно, халявные тортики любят все. Начальник удивился их наглости и сказал им идти работать. Поздравили девушек, я сделал подсчеты, осталась сдача. Пишу по почте (опять же, только тем, кто скинулся): «Коллеги, приходите за сдачей 150 рублей». Народ подошел, но вместе с ними под конец дня пришел мужик, который не то что не скидывался, его и в рассылке-то не было! © PikPikPikPika / Pikabu
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Мужчина с сыном после развода сошелся с женщиной, у которой тоже сын такого же возраста, как у него. Мужчина детей не разделял: игрушки и вкусняшки покупал в двух экземплярах, одинаковые. Жили они в частном доме. И вот как-то забился септик. Мужчина чинить взялся, разобрал, а там все бумажками конфетными забито. Оказалось, что женщина потихоньку покупала шоколадные конфеты и заставляла своего сына съедать их в туалете, чтобы другой ребенок не видел. © Наталья Хартикова / Facebook
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Друг собирался кухонный уголок менять и спросил, не нужен ли он мне, все равно выбрасывать. У меня тоже были планы поменять такой в квартире, которую сдаю. Сказал, что, может, пригодится, но точно не знаю. Прошло полгода, уголок не понадобился. На мой день рождения друг пришел с женой и торжественно объявил, что они дарят мне этот уголок... Мол, разобранный лежит, приедешь заберешь. Ну, я не гордый, посмеялись. Позже друг отвел меня в сторонку и сказал, что понимает, что мне этот уголок на фиг не нужен, и протянул деньги. Это увидела его жена. Дальше был цирк. Она набросилась на него, расцарапала лицо, в общем, ушли со скандалом. © Дмитрий Колупаев / Facebook
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Живем в разных странах со свекрами. Однажды они прилетели, и дети на один день остались под их присмотром. Свекор за весь день купил детям... баранки. Вечером говорит: «Вы баранки есть будете?» Отвечаю, что старший баранки не ест, а младшему 9 месяцев, только зубы отрастил, может откусить большой кусок и подавиться. Свекор говорит: «Ну тогда я заберу баранки домой?» Да не вопрос. Забрал их с собой. © Ekaterina Razina / Facebook
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Знакомая была замужем за форменным жлобом. Один раз они поругались, и он закатил скандал, сообщил, что теперь она его только в суде увидит. Та, естественно, в слезы и к маме, стресс снимать. А утром, почти успокоившаяся, возвращается домой и видит... В квартире остался только видавший виды диван-книжка да плита на кухне. А все остальное он вынес: и лампочки выкрутил, и розетки электрические выдернул, и даже сидушку с унитаза снял. © Sonia Len / Facebook
Бонус: у истинной наглости нет границ
Пару недель назад решил купить новую стиральную машину, хоть моя и работает, но ей уже лет 12. Позвонил нашему дворнику, говорю: «Нужна — забирай». Примчался с товарищем через 5 минут, забрали. Недавно узнаю от консьержки, что они продали ее за 3 тыс. соседке по подъезду («ачотакможнобыло?»). Ну, продали и продали, молодцы. А потом случился экшен. Стук в дверь, открываю, стоит соседка (я ее не знаю):
— Ваша машинка не работает!
— Чего?
— Она воду не нагревает.
— А ко мне какие претензии?
— Возвращайте мне мои деньги!
— Эм-м, я ее бесплатно отдал дворникам.
— Они мне ее продали за 3 тыс.!
— Поздравляю! У них и просите ваши деньги.
— Они сказали, что у них нет и что они продавали машинку в рабочем состоянии.
— Еще раз: вы мне деньги давали?
— Нет, но...
— Ну вот и до свидания!
Закрываю дверь. Потом консьержка сказала, что соседка собралась писать заявление на меня и на дворников. © TopComments / Pikabu
А вы когда-нибудь встречали таких халявщиков? Как думаете, существует лекарство от патологической жадности?