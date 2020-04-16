15 человек, которые считают себя хозяйственными и бережливыми. Хотя на самом деле они обыкновенные жадины

Подруга пригласила на пироги. На столе — 4 огромных блюда с разными пирогами. Сели пить чай, вдруг звонок в дверь. Пришел внезапно друг мужа, подавленный и грустный. Сел с нами. И вот наблюдаю такую картину: гость берет с дальнего блюда кусок пирога, надкусывает и кладет к себе в тарелку. Тут же другой рукой берет из второго блюда кусок пирога, надкусывает его и также кладет к себе. С третьего и четвертого — аналогично. Да так спешно! Ну, думаю, оголодал мужик и торопится. В беседе гостя прорвало рассказывать, что его девушка устроила скандал, назвав его жадным. А ведь он не жадный, а экономный и рациональный. Рассказал о тратах на девушку, как она не умеет считать деньги, и чует он, что будет дорого ему обходиться. Она хоть и работает, но всю свою зарплату тратит на себя и свои хотелки. Когда гость ушел, подруга рассказала, что живет он в квартире девушки. Она полностью себя содержит, на ней оплата коммуналки, а он дает ей деньги на продукты — на свои завтраки и ужины, так как обедает в столовке на работе. За полгода он потратился на девушку один раз, когда купил на распродаже куртку на синтепоне и джинсы. Уходя из гостей, все, что не доел, он попросил дать ему с собой. Дали и недоеденное, и целое для девушки. © jus2jus / Pikabu