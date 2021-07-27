15 человек, которые стрессовали из-за внешности, пока крутой хирург все не исправил

Редко встретишь человека, который не хотел бы что-нибудь изменить в себе: одним не нравится собственный подбородок, другим — щеки, третьим — нос. Сегодня все это доступно, но, прежде чем решиться перекроить свою внешность, нужно серьезно подумать, а так ли это необходимо. Важно помнить, что чудесное преображение не наступит вмиг, ему предшествуют часы операции и недели реабилитации.

Мы в AdMe.ru нашли фотографии от пользователей сети, которые отважились на изменения в своей внешности и не прогадали — теперь довольные подмигивают самим себе в зеркале.

«Ринопластика: 9 месяцев после операции»

«Вау, отлично выглядит! Очень естественно, и теперь в центре внимания твои глаза». © dupersuperduper / Reddit «Я и не думала, что пластика носа может так кардинально меня изменить». © SugaryPanPan / Reddit

«Пересадка волос, сейчас мне 33, а провернул я это в 31 год»

«11 месяцев после операции по установке импланта в подбородок»

«Выглядите отлично! Как долго проходил ваш отек?» © supersharky64 / Reddit «Спасибо! Начальный отек пропал в течение пары недель, а остаточная припухлость полностью исчезла через 3,5–4 месяца после операции, выздоровление прошло легко и безболезненно». © Anoninable / Reddit

«Через 3 недели после ринопластики. Отек продолжает уменьшаться, с нетерпением жду дальнейших изменений!»

«7 недель после операции на нижней челюсти и по увеличению скул имплантами»

«Хирург не мог предсказать результат, но я просто доверилась ему на 100 %. Я помню, как очнулась и начала щупать свои щеки, чтобы проверить, что они у меня теперь есть».

«До ринопластики и после снятия гипса. Забавно, даже со старым носом мне часто говорили, что я очень молодо выгляжу, интересно, что подумают люди, когда увидят мой новый!»

«Изменения после коррекции ботоксом — я так довольна результатами. Я долго откладывала операцию, потому что боялась, что мое лицо очень изменится, станет хуже улыбка. А теперь я рада, что все-таки решилась»

«Я сделала тредлифтинг, потому что мне не нравились щеки. Очень довольна результатом!»

«14 дней после ринопластики. Мне потребовалось 30 лет, чтобы разобраться в том, как я хочу выглядеть, но лучше поздно, чем никогда!»

«6-я неделя после ринопластики и увеличения подбородка. Это именно то, чего я хотел: мой хирург делает очень естественную и элегантную пластику носа»

«Неделя после операции. Я терпеть не могла свой нос, поэтому уже влюблена в получившийся результат, несмотря на то что у меня еще довольно большой отек»

«До и после ринопластики — двух операций с мая 2020 года. Выздоровление было легким, большая часть отека исчезла в течение нескольких дней, не было даже синяков вокруг глаз»

«Филлеры должны продержаться примерно год — теперь мой подбородок выглядит более естественно. Что касается губ, то их хватило всего на месяц»

«10 недель после септоринопластики. Верхние фото — до, нижние — после. Я довольна тем, как все получилось»

«Ваши губы совсем не обязательно должны быть похожи на утиный клюв. Вот как я теперь выгляжу после 4 процедур за последний год»